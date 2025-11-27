Megszületett a 2026. évi minimálbér- és bérminimum megállapodás – reagált a kormány

Csütörtök délután a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) megállapodott a 2026-os minimálbérről és a garantált bérminimumról. A jelenleg gazdasági helyzetet figyelembe véve ez egy vállalható és sikeres megállapodásnak mondható – reagált a Világgazdaság érdeklődésére Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője, miután csütörtök délután 4-kor megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár jelezte, hogy a kormány elfogadja a megállapodást és megtesz a szükséges lépéseket.

Perlusz, a Vállalkozók és Munkáltató Országos Szövetségének főtitkára pedig azt mondta, hogy biztos lesznek olyan vállalatok, akik nehéz helyzetbe kerülnek, de azt látják a saját felméréseik alapján, hogy a vállalatok többségét nem hozza nehéz helyzetbe.

Ezek a főbb számok a miminálbér megállapodásban

január 1-től

a minimálbér 11 százalékkal, bruttó 322 800 forintra emelkedik,

a szakmunkás minimálbér (garantált bérminimum) 7 százalékkal, bruttó 373 200 forint nő.

A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár úgy fogalmazott: a munkaadók és a munkavállalók olyan bértételekben állapodtak meg, amelyek egyszerre szolgálják a munkahelyek biztonságát és a reálkeresetek dinamikus emelkedését.

A munkavállalói oldalt képviselő Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője a jelenlegi gazdasági helyzetet figyelembe véve „vállalható és sikeres” megállapodásnak nevezte az egyezséget. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az ágazati bértárgyalások rendkívül nehezek lesznek, miközben a gazdasági környezetet továbbra is nagyfokú bizonytalanság jellemzi – a háború kimenetelétől az európai gazdaság versenyképességéig.

A munkaadói oldal részéről Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára úgy nyilatkozott: a vállalkozók mindent megtesznek azért, hogy a magyar bérek közelítsenek az európai szintekhez, és erre a megállapodásra „büszkék lehetünk”. Ugyanakkor elismerte, hogy biztosan lesznek olyan cégek, amelyek nehéz helyzetbe kerülnek, sőt akár el is tűnhetnek a piacról vagy összeolvadásokra kényszerülhetnek. Felméréseik szerint azonban a vállalatok többségét nem hozza lehetetlen helyzetbe a béremelés, és szerinte a megállapodás a gazdaság fehéredését és a versenyképesség javulását is segíti.