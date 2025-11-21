Megfeszített tempóban zajlanak az egyeztetések a jövő évi minimálbér-emelés kapcsán, ugyanis három fontos gazdasági mutató miatt a hároméves bérmegállapodásban foglalt feltételektől el kell térni. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke az Origo megkeresésére azt mondta: a gazdasági növekedés (GDP), az infláció és az átlagkeresetben várt adatokhoz képest eltérések vannak a hároméves bérmegállapodásban foglaltakhoz képest, ezért kérdéses a minimálbér-emelés mértéke. De alapesetben — amennyiben nem jutnának egyezségre a felek — 11,6 százalékkal kellene emelni a minimálbért jövőre.

Ahhoz, hogy 2026 elején életbe lépjen, december közepéig kell egyezség szülessen a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének mértékéről

Fotó: Unsplash

A tárgyalások közben zajlanak azt követően is, hogy legutóbb arról számoltunk be, kompromisszumos megállapodás körvonalazódik. Ez az egyezség nem a százalékos emelésről, hanem fix összegű megállapodásról szólt, ennek mértékét akkor nem hozták nyilvánosságra. A Munkástanácsok Országos Szövetsége harmincötezer forintos minimálbér-emelést javasolt, míg a bérminimumra vonatkozó javaslata harmincezer forint volt, ám a munkaadói oldal ettől kevesebbet ajánl mindkét bértípus esetében.

A 11,6 százalékos minimálbér-emelés mértéke noha elfogadható lenne a munkavállalói oldal számára, a nagyobb kihívást az jelentené, ha a garantált bérminimum mértékéről nem sikerülne megállapodni. Mint írtuk, a mindenkori legkisebb kereset mintegy negyedmillió munkavállalót érint, a garantált bérminimumot nagyjából háromszor ennyien kapják

Emellett félő az is, hogy a bérek „összecsúszhatnak”, ráadásul a legrosszabbul és a legjobban teljesíthető ágazatokban nem egyformán kivitelezhető az egységes, százalékarányú béremelés. Ez szintén nem könnyíti meg az egyeztetéseket, többek között így lehetséges – a gazdasági mutatók mellett – az, hogy a munkaadói oldal kevesebbet ajánl.

Emellett a munkaadói oldal a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos mérséklését reméli a kormányzattól, ám Palkovics Imre felhívta a figyelmet, a kabinet egyfelől ezt a béremelések mértékének tükrében lépné meg, továbbá ekkora mértékű csökkentésnek kicsi a valószínűsége. Ezzel ugyanis kétszázmilliárd forint esne ki a központi költségvetésből, továbbá a tizenegy pontos, kis- és közepes vállalatokat érintő mentőcsomagnak is tekinthető intézkedés szintén nyolcvanmilliárd forintos állami bevételcsökkenést jelent – mutatott rá.

Jelenleg egy tíz százalék körüli, két számjegyű mértékű minimálbér-emelés van napirenden, a garantált bérminimum pedig hét százalékkal nőne.

Palkovics Imre emlékeztetett arra is, bár kompromisszumos javaslatról van szó, az a cél is teljesülni tud, hogy a minimálbér nagyobb mértékben emelkedjen, mint az átlagkereset. Az alku tárgya jelenleg inkább a garantált bérminimum, az egyeztetések és a tárgyalókészség pedig mindenképp pozitív üzenet, az érettség jele mindkét fél részéről.