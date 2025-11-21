Megfeszített tempóban zajlanak az egyeztetések a jövő évi minimálbér-emelés kapcsán, ugyanis három fontos gazdasági mutató miatt a hároméves bérmegállapodásban foglalt feltételektől el kell térni. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke az Origo megkeresésére azt mondta: a gazdasági növekedés (GDP), az infláció és az átlagkeresetben várt adatokhoz képest eltérések vannak a hároméves bérmegállapodásban foglaltakhoz képest, ezért kérdéses a minimálbér-emelés mértéke. De alapesetben — amennyiben nem jutnának egyezségre a felek — 11,6 százalékkal kellene emelni a minimálbért jövőre.
A tárgyalások közben zajlanak azt követően is, hogy legutóbb arról számoltunk be, kompromisszumos megállapodás körvonalazódik. Ez az egyezség nem a százalékos emelésről, hanem fix összegű megállapodásról szólt, ennek mértékét akkor nem hozták nyilvánosságra. A Munkástanácsok Országos Szövetsége harmincötezer forintos minimálbér-emelést javasolt, míg a bérminimumra vonatkozó javaslata harmincezer forint volt, ám a munkaadói oldal ettől kevesebbet ajánl mindkét bértípus esetében.
A 11,6 százalékos minimálbér-emelés mértéke noha elfogadható lenne a munkavállalói oldal számára, a nagyobb kihívást az jelentené, ha a garantált bérminimum mértékéről nem sikerülne megállapodni. Mint írtuk, a mindenkori legkisebb kereset mintegy negyedmillió munkavállalót érint, a garantált bérminimumot nagyjából háromszor ennyien kapják
Emellett félő az is, hogy a bérek „összecsúszhatnak”, ráadásul a legrosszabbul és a legjobban teljesíthető ágazatokban nem egyformán kivitelezhető az egységes, százalékarányú béremelés. Ez szintén nem könnyíti meg az egyeztetéseket, többek között így lehetséges – a gazdasági mutatók mellett – az, hogy a munkaadói oldal kevesebbet ajánl.
Emellett a munkaadói oldal a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos mérséklését reméli a kormányzattól, ám Palkovics Imre felhívta a figyelmet, a kabinet egyfelől ezt a béremelések mértékének tükrében lépné meg, továbbá ekkora mértékű csökkentésnek kicsi a valószínűsége. Ezzel ugyanis kétszázmilliárd forint esne ki a központi költségvetésből, továbbá a tizenegy pontos, kis- és közepes vállalatokat érintő mentőcsomagnak is tekinthető intézkedés szintén nyolcvanmilliárd forintos állami bevételcsökkenést jelent – mutatott rá.
Jelenleg egy tíz százalék körüli, két számjegyű mértékű minimálbér-emelés van napirenden, a garantált bérminimum pedig hét százalékkal nőne.
Palkovics Imre emlékeztetett arra is, bár kompromisszumos javaslatról van szó, az a cél is teljesülni tud, hogy a minimálbér nagyobb mértékben emelkedjen, mint az átlagkereset. Az alku tárgya jelenleg inkább a garantált bérminimum, az egyeztetések és a tárgyalókészség pedig mindenképp pozitív üzenet, az érettség jele mindkét fél részéről.
Ahhoz, hogy jövő évtől életbe léphessen az emelés, december közepéig, az idei utolsó Magyar Közlöny megjelenéséig egyezségnek kellene születnie. Palkovics Imre felidézte, volt arra példa, hogy ez egy-két hónappal elhúzódott, azonban lát esélyt a megállapodás megkötésére, mindenképp átgondolandónak tartja a jelenlegi ajánlatot.