Közel a megállapodás: kiderült, mennyi lehet jövőre a minimálbér!

Közeledtek az álláspontok a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülésén a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum mértékével kapcsolatban. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke lapunk megkeresésére arról számolt be, kompromisszumos megállapodás körvonalazódik és került látótávolságba. Ismert, a VKF ülésén tavaly év végén kötött hároméves bérmegállapodás szerint a minimálbér idén január elsejével 298 ezer forintra emelkedett, és jövőre a megállapodásban rögzítettek szerint alapesetben 13 százalékkal 328600 forintra emelkedik. Palkovics Imre emlékeztetett, a GDP és az infláció idei mutatói alapján a 13 százalékos megállapodáshoz képest alacsonyabb lesz az emelés mértéke, ám könnyítésként hozzájön az a kormányzati szándék vagy terv is, ami a szociális hozzájárulási adót egy százalékponttal mérsékelné.

Másfél hét múlva megállapodás születhet a jövő évi minimálbérről

Fotó: Unsplash

A munkáltatók jelen helyzetben a gazdasági mutatókkal indokolták a javaslatukat, míg a munkavállalók a megállapodásban rögzítettek betartásához ragaszkodtak.

Palkovics Imre hozzátette, a munkavállalói és a munkaadói, ettől alacsonyabb javaslat sem él már. Bár a körvonalazódó megállapodás pontos számai még nem nyilvánosak, annyi azonban látszik, hogy az érintettek hajlanak az egyezségre. Az emelés alapja, mértéke kerek, nominális összeg mind a minimálbér mind pedig a garantált bérminimum esetében is, ami százalékban kifejezve tört érték lenne, azonban mind a munkaadói oldal, mind pedig a szakszervezetek számára elfogadható lehet.

Ehhez további lehetséges könnyítésként jöhet hozzá az is, ha a kormány végül egy százalékponttal mérsékli a szociális hozzájárulási adót.

A kiindulási alapot jelentő előzményekhez érdemes felidézni a hároméves bérmegállapodás további pontjait is, miszerint 2027-ben további 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedik a minimálbér, a garantált bérminimumról évente döntenek, enne mértéke idén 348 800 forint. A garantált bérminimum megállapítására pedig annak idején azért került sor, mert az akkori legkisebb kereset rendkívül alacsony volt, így próbálták a szakképesítéssel rendelkezők bérét „különválasztani”. A Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke szerint jelenleg mindez azért is nehézség, mert ha az eltérő bérsávokban az emelések nem arányosak, a fizetések „összecsúszhatnak”, illetve a legrosszabbul és a legjobban teljesíthető ágazatokban nem egyformán kivitelezhető ugyanakkora százalékarányú egységes béremelés végrehajtása. Erre az ágazati bértarifa rendszere jelentene, jelenthetne megoldást, ám annak kidolgozása bonyolult.