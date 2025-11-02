Bosszantó, ha se térerő, se mobilinternet az épületben? S még sokat is veszítünk rajta

Sokak számára ismerős jelenség, hogy nem tudnak telefonálni egy-egy épületen belül, hívásuk megszakad, vagy éppen mobilinternetünk akadozik a nem megfelelő mobil-lefedettség miatt. A CETIN Hungary Zrt., Magyarország első mobiltávközlési infrastruktúraszolgáltatója által készített kutatás többek közt azt vizsgálta, mennyire fontos a magyar felhasználók számára a mobil lefedettség, és milyen gyakran tapasztalnak ezzel kapcsolatos problémát az olyan helyszíneken, mint a bevásárlóközpontok, irodaházak, szállodák, vagy lakóparkok. De miért nem megfelelő egy korszerű, modern épületben a lefedettség? Egyáltalán, kinek a feladata annak biztosítása? Erről kérdezte az Origo a vállalatot a kutatás eredményei alapján.

Rengetegen tapaszalnak problémákat épületeken belül a mobil-lefedettséggel (illusztráció)

Fotó: Pexels

Egyszerre frusztrál és okoz veszteséget a gyenge mobil-lefedettség

Nem meglepő, hogy a felhasználók elsöprő többsége számára nagyon fontos, vagy egyenesen létszükséglet (58 százalék), több mint egyharmaduk számára pedig inkább fontos a megfelelő minőségű mobilinternet, és csak elenyésző 8 százalék nem tartja fontosnak. A válaszadók döntő többségét (90 százalékát) frusztrálja, ha a sávszélességi vagy lefedettségi problémák miatt nem tudja a megszokott módon használni a telefonját – jelezte a CETIN Hungary Zrt. kutatási összefoglalójában. A kutatásban arra is keresték a választ, hogy milyen gyakran járnak a felhasználók fedett helyszíneken, épületekben – sportrendezvényeken, új építésű lakóparkokban, irodaházakban, szállodákban, városnegyedekben, ipari parkokban vagy bevásárlóközpontokban –, és ott milyen minőségű mobil lefedettséget tapasztaltak. Az utóbbi fél évben a megkérdezettek 91 százaléka legalább egy – a nagy többségük, 56 százalékuk pedig több – ilyen helyszínen járt a fentiek közül.

A válaszadók jelentős része – 70 százaléka – alkalmanként vagy rendszeresen tapasztalt ilyenkor mobiltelefonnal, lefedettséggel kapcsolatos problémát.

58 százalékuk mélygarázsokban, közel 50 százalékuk pedig stadionokban, ipari parkokban, új építésű gyárakban és logisztikai központokban számolt be hasonló nehézségekről. Emellett 40 százalékuk észlelt mobil lefedettségi problémát hotelekben, irodaházakban, lakóparkokban, valamint új építésű város- és bevásárlóközpontokban.

Az épületeken belüli mobil-lefedettség nem pusztán a kényelemről, a hozzáférésről szó, hanem arról is, hogyan teljesítenek a munkavállalók, s annak milyen hatása van a gazdasági eredményre. Bár azóta a technológiák fejlődtek, de 2018-ban érdekes eredményeket hozó kutatást készített erről a Coleman Parkes Research az Egyesült Államokban a legkülönfélébb szektorokban. Bár a kutatásban a beltéri és kültéri lefedettség kérdését nem választották szét, az eredmények így is beszédesek voltak. Elsőre talán hihetetlen, de úgy találták, hogy a nem megfelelő lefedettség miatt egy munkavállaló

évente átlagosan 44 óra munkaidőt veszít el, ami

egy vállalatra vetítve átlagosan 1,8 millió dollár éves veszteséget jelent, ami pedig tovább számolva

a teljes amerikai vállalatállományra nézve döbbenetes, évi akár 8,6 milliárd dolláros kiesést jelent.

Ahhoz, hogy az épületeken belüli lefedettség jelentőségét jobban megértsük, érdemes lehet a CBRE – a világ legnagyobb kereskedelmi ingatlanszolgáltató és -befektetési vállalata – 2023-as globális, munkavégzési helyekről szóló felmérését felidézni. A vállalat úgy találta, hogy a hibrid munkavégzés állandósulása (a céges szabályzatok 93 százalékában jelen voltak erre előírások) a mobiltelefon-használat megugrásához vezetett, mivel az alkalmazottak mobileszközökre támaszkodnak a munkacsoportjaikkal és az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz. Ám mivel a felmérés szerint a szervezetek 2021 óta átlagosan 19 százalékkal csökkentették az irodai elrendezéseken belüli privát terek mennyiségét, az alkalmazottak egyre kisebb arányban rendelkeznek dedikált irodai (vezetékes) vonallal, vagyis megnövekedett az igény a megbízható mobilhasználatra.