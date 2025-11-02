Bosszantó, ha se térerő, se mobilinternet az épületben? S még sokat is veszítünk rajta

Sokak számára ismerős jelenség, hogy nem tudnak telefonálni egy-egy épületen belül, hívásuk megszakad, vagy éppen mobilinternetünk akadozik a nem megfelelő mobil-lefedettség miatt. A CETIN Hungary Zrt., Magyarország első mobiltávközlési infrastruktúraszolgáltatója által készített kutatás többek közt azt vizsgálta, mennyire fontos a magyar felhasználók számára a mobil lefedettség, és milyen gyakran tapasztalnak ezzel kapcsolatos problémát az olyan helyszíneken, mint a bevásárlóközpontok, irodaházak, szállodák, vagy lakóparkok. De miért nem megfelelő egy korszerű, modern épületben a lefedettség? Egyáltalán, kinek a feladata annak biztosítása? Erről kérdezte az Origo a vállalatot a kutatás eredményei alapján.
Egyszerre frusztrál és okoz veszteséget a gyenge mobil-lefedettség
Nem meglepő, hogy a felhasználók elsöprő többsége számára nagyon fontos, vagy egyenesen létszükséglet (58 százalék), több mint egyharmaduk számára pedig inkább fontos a megfelelő minőségű mobilinternet, és csak elenyésző 8 százalék nem tartja fontosnak. A válaszadók döntő többségét (90 százalékát) frusztrálja, ha a sávszélességi vagy lefedettségi problémák miatt nem tudja a megszokott módon használni a telefonját – jelezte a CETIN Hungary Zrt. kutatási összefoglalójában. A kutatásban arra is keresték a választ, hogy milyen gyakran járnak a felhasználók fedett helyszíneken, épületekben – sportrendezvényeken, új építésű lakóparkokban, irodaházakban, szállodákban, városnegyedekben, ipari parkokban vagy bevásárlóközpontokban –, és ott milyen minőségű mobil lefedettséget tapasztaltak. Az utóbbi fél évben a megkérdezettek 91 százaléka legalább egy – a nagy többségük, 56 százalékuk pedig több – ilyen helyszínen járt a fentiek közül.
A válaszadók jelentős része – 70 százaléka – alkalmanként vagy rendszeresen tapasztalt ilyenkor mobiltelefonnal, lefedettséggel kapcsolatos problémát.
58 százalékuk mélygarázsokban, közel 50 százalékuk pedig stadionokban, ipari parkokban, új építésű gyárakban és logisztikai központokban számolt be hasonló nehézségekről. Emellett 40 százalékuk észlelt mobil lefedettségi problémát hotelekben, irodaházakban, lakóparkokban, valamint új építésű város- és bevásárlóközpontokban.
Az épületeken belüli mobil-lefedettség nem pusztán a kényelemről, a hozzáférésről szó, hanem arról is, hogyan teljesítenek a munkavállalók, s annak milyen hatása van a gazdasági eredményre. Bár azóta a technológiák fejlődtek, de 2018-ban érdekes eredményeket hozó kutatást készített erről a Coleman Parkes Research az Egyesült Államokban a legkülönfélébb szektorokban. Bár a kutatásban a beltéri és kültéri lefedettség kérdését nem választották szét, az eredmények így is beszédesek voltak. Elsőre talán hihetetlen, de úgy találták, hogy a nem megfelelő lefedettség miatt egy munkavállaló
- évente átlagosan 44 óra munkaidőt veszít el, ami
- egy vállalatra vetítve átlagosan 1,8 millió dollár éves veszteséget jelent, ami pedig tovább számolva
- a teljes amerikai vállalatállományra nézve döbbenetes, évi akár 8,6 milliárd dolláros kiesést jelent.
Ahhoz, hogy az épületeken belüli lefedettség jelentőségét jobban megértsük, érdemes lehet a CBRE – a világ legnagyobb kereskedelmi ingatlanszolgáltató és -befektetési vállalata – 2023-as globális, munkavégzési helyekről szóló felmérését felidézni. A vállalat úgy találta, hogy a hibrid munkavégzés állandósulása (a céges szabályzatok 93 százalékában jelen voltak erre előírások) a mobiltelefon-használat megugrásához vezetett, mivel az alkalmazottak mobileszközökre támaszkodnak a munkacsoportjaikkal és az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz. Ám mivel a felmérés szerint a szervezetek 2021 óta átlagosan 19 százalékkal csökkentették az irodai elrendezéseken belüli privát terek mennyiségét, az alkalmazottak egyre kisebb arányban rendelkeznek dedikált irodai (vezetékes) vonallal, vagyis megnövekedett az igény a megbízható mobilhasználatra.
A konklúzió nem is lehet kérdéses:
globális szinten nagyon sokba kerül a vállalatoknak, ha dolgozóik munkavégzésük belső tereiben nem rendelkeznek megbízható mobil-lefedettséggel.
Ráadásul a gyenge minőségű csatlakozás nem csak kiesést jelent és rontja a munkamorált, hanem a vállalkozásoknak terven felüli költséget is okozhat az informatikai eszközök cseréje, például a hamarabb lemerülő akkumulátorok miatt.
Pusztán az építőipari technológiáknak, felhasznált anyagoknak is köszönhető, hogy egyébként minden szempontból modern, környezettudatos új épületben is akadozhat a mobilinternet (sőt, olykor épp amiatt, lásd alább), vagy ha telefonálás közben teszünk pár lépést, megszakad a beszélgetés. Akörül, hogy ez kinek a felelőssége, több félreértés van.
Mégis, kinek a feladata a megfelelő mobil-lefedettség biztosítása?
A kutatásban megkérdezettek nagyobb része – 61 százaléka – tévesen úgy véli, hogy az ilyen helyszíneken a mobilszolgáltatónak kell gondoskodnia a megfelelő sávszélességről és lefedettségről. Csak a válaszadók 16 százaléka gondolta helyesen, hogy az építtető vagy ingatlanfejlesztő feladata lenne a jó minőségű szolgáltatás biztosítása – jelezte a vállalat. Ez pedig az épületet használók részéről elvárás mind a sávszélesség, mind a lefedettség kapcsán. A CETIN kutatásában a legtöbben
- a bevásárlóközpontoknál (88 százalék),
- új építésű városközpontoknál és szállodáknál (84-84 százalék),
- lakóparkoknál (83 százalék),
- irodaházaknál (81 százalék), valamint
- ipari parkokban (80 százalék) tartják lényegesnek ezt a szempontot,
de a többség részéről
- a mélygarázsokban (63 százalék), és
- stadionokban, nagyobb sportrendezvényeken (62 százalék) is határozott elvárás a megfelelő sávszélesség és lefedettség.
A CETIN jelzi: bár a mobilszolgáltatóknak nagyon szigorú lefedettségi követelményeknek kell megfelelniük, ez automatikusan nem biztosítja, hogy egy újonnan épített ingatlankomplexumban is megfelelő lesz a térerő. A legkorszerűbb építési technológiák ugyanis annyira jól szigetelnek, hogy a mobilhálózatok elérhetőségét is akadályozzák.
Tapasztalatunk szerint a legfőbb oka, ha egy új nagyvolumenű építési beruházás esetén elmarad a megfelelő digitális infrastruktúra kialakítása, amivel a jó mobil lefedettség biztosítható, egyszerűen az, hogy nem is gondolnak arra a beruházók vagy a kivitelezők, hogy ezt is ugyanúgy meg kell előre tervezni, mint például az épületen belüli villamoshálózatot
– mondta az okok kapcsán az Origónak Kozma Zsolt, a CETIN Hungary Zrt. szabályozási és PR igazgatója. Szerinte két fő, egymástól független trendet lehet azonosítani, melyek a kevésbé körültekintően megtervezett ingatlanfejlesztési projektek végfelhasználóinak gondot okozhatnak.
- Egyrészt mind a lakossági, mind az üzleti felhasználók, azaz a vevők vagy bérlők egyre inkább alapszükségletként kezelik a nagykapacitású, szélessávú mobilhálózatok folyamatos rendelkezésre állását.
- Másrészt az építőipar technológiai fejlődése révén a legkorszerűbb építési technológiák szigetelésük minőségével a mobilhálózatok elérhetőségét is akadályozzák.
Már sokszor „túl jól” jól szigetelnek
– mondta Kozma Zsolt.
Így fordulhatott elő például az az életből vett eset, amikor az új építésű társasházban az okoslakások szolgáltatásai több hónapig azért nem voltak irányíthatók távolról, mert sem a garázsban, sem a lakások belső részein nem volt megfelelő térerő.
Ez nem csak az újabb Insta-posztról szól: feljött a mobilos ügyintézés
Pedig a megkérdezettek döntő többsége – 96 százaléka – nemcsak telefonálásra használja mobileszközét, hanem mobiladatforgalmat igénylő alkalmazásokra is. Közöttük a videóhívás, üzenetküldő szolgáltatások és a közösségi médiás aktivitás a leggyakoribb (74 százalék), de ettől nem sokkal marad el a mindennapi ügyintézés – bankolás, parkolás, emailezés, vásárlás, térkép – (69 százalék) és a hírolvasás, tartalomfogyasztás (67 százalék) sem.
„Kutatásunkban azt nem vizsgáltuk, milyen jellegű – telefonhoz vagy mobilinternethez köthető – problémák zavarják leginkább a felhasználókat.
Azt viszont igen, hogy a hagyományos telefonálás mellé egyértelműen felzárkóztak a mobiladatforgalmat igénylő alkalmazások
– hívta fel a figyelmet Kozma Zsolt. Könnyen belátható, hogy mind az elégtelen térerő, mind a gyenge lefedettség nehézségekkel járhat, hiszen a felhasználók eszközeiket munkavégzésre, ügyintézésre is használják.
A kutatásban a megkérdezettek többségének származott már kára sávszélességi és lefedettségi probléma miatt, némelyiküknek több is a következőkből: elsősorban időt pazaroltak el (40 százalék), fontos eseményről, lehetőségről maradtak le (25 százalék), de keletkezett emiatt többletköltségük (14 százalék) vagy bevételveszteségük (8 százalék) is.
Még nem magától értetődően gondolnak erre az ingatlanfejlesztők
„Kutatásunk egyik legfontosabb tanulsága, hogy a mobil lefedettség ma már alapvető szükségletté vált.
Ennek hiánya – így az elégtelen beltéri lefedettség is – nem csupán bosszúságot okoz a felhasználóknak, hanem sok esetben konkrét károkat is eredményez
– mondta Kübler-Andrási Judit, a vállalat vezérigazgatója. Szerinte a felhasználók mellett az ingatlanfejlesztőknek és a mobilszolgáltatóknak is fontos, hogy nagy forgalmú, új építésű területeken mindenkinek legyen megfelelő szolgáltatása.
Érdemes megemlíteni, hogy a vállalat szerint a fenti egyáltalán nem magától értetődő. A cég úgy nyilatkozott, hogy „aktív edukációra van szükség ahhoz, hogy ezt a felhasználók, az ingatlanfejlesztők, és az infrastruktúraszolgáltatók is megismerjék és megértsék”. Ha már a tervezés során kialakul az együttműködés a megfelelő mobil infrastruktúra kialakításában, akkor elkerülhető, hogy utólag sokkal költségesebben kelljen megvalósítani az ügyfelek elvárásainak megfelelő megoldást, amellyel az új fejlesztésű épületek belső tereiben is jó minőségben elérhető a mobilinternet- és telefonszolgáltatás.
Kozma Zsolt szerint az ingatlanberuházók közül egyre többen ismerik fel, hogy a következő generációs távközlési fejlesztésekkel elérhetővé tett digitális megoldásokkal értéket teremtenek. Ezt már számos jó gyakorlat is igazolja: a közelmúltban teljes hálózati lefedettséget biztosító, szolgáltatófüggetlen rendszert épített ki a CETIN többek közt a BudaPart fejlesztési területén, az Allee bevásárlóközpontban, a fővárosi Hotel Dorotheában vagy a Minaro Hotel Tokajban.
A véleménykutatás az Europion piackutató applikációval történt 1195 fő megkérdezésével 2025. szeptemberben. Az eredmény országosan reprezentatív a 16 év feletti magyar lakosságra kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely típusa és régiója szerint.