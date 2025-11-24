Kapkodjuk a fejünket: újabb népszerű ruházati lánc nyitotta meg boltját

Évek óta tart pezsgés a magyar ruházati kiskereskedelemben. Míg egyes szereplők visszavonulásra kényszerülnek, újrarendezve soraikat, az online értékesítés megtartása mellett, addig korábban már üzlettel rendelkező, valamint új láncok jelentik be és hajtják végre újabb és újabb boltok nyitását. Most a Mohito nevű kiskereskedelmi lánc jelentkezett újabb bolt nyitásával.

A budapesti Corvin Plaza bevásárlóközpontban nyitott üzletet a Mohito (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Közel tucatnyi Mohito működik már Magyarországon

Az új Mohito üzlet valójában nem új belépést jelent az áruházlánc részéről a budapesti Corvin Plaza kiskereskedelmi egységeinek kínálatába, hiszen korábban már működött ott a márkanév alatt ruházati szaküzlet. Azt azonban a közelmúltban bezárták, felújították, és a vállalat most „új üzletként” pozicionálva nyitja meg azt.

A bolt november 22-től fogadja a vásárlókat a Corvin Plaza bevásárlóközpontban, jelzésük szerint a megnyitási ajánlatokon túl új kollekcióval is várják a vevőket.

A márka közel tucatnyi bolttal van jelen a magyar ruházati kiskereskedelemben, ezek többsége Budapesten működik. Emellett online értékesítést is fenntartanak.

Aggódhat a Sinsay?

Aligha. A Mohito európai viszonylatban jelentős ruházati kiskereskedőnek számít, 22 országban, összesen mintegy 234 üzlettel van jelen, főként Közép-Európában. Ez utóbbira részben magyarázatot jelent az, hogy a márka a lengyel LPP vállalathoz tartozik, mely olyan ismert divatmárkák tulajdonosa a Mohito mellett, mint

a Reserved,

a House,

a Cropp, és

a Sinsay.

A vállalat hálózata több mint 2000 üzletből áll, jelen van ázsiai és afrikai országokban is, több mint 30 000 embert foglalkoztatva. Így bár formai értelemben a két ruházati márka versenytársa egymásnak, piaci szereplésüket ezzel a körülménnyel együtt, továbbá annak figyelembe vételével kell értékelni, hogy a Mohito kifejezetten nők számára kínál divatos, egyben funkcionális ruházati termékeket. A Sinsay célcsoportja szintén a nők, de elsősorban a fiatalabbra pozícionált márkaként van jelen a versenyben.

Az LPP-t a Varsói Értékpapír Tőzsdén jegyzik, emellett papír része a varsói kereskedés egyik legfontosabb indexének tekintett MSCI Poland Index-nek.