Óriási a baj: drámai bejelentést tett a Lukoil, ezt Európa is megérzi

Szoboszlai elárulta, mitől lett a Premier League egyik legjobbja — videó

Szárnyal a Mol, miután Magyarország mentesült az USA Oroszország elleni szankciói alól

A Mol részvényei emelkedésnek indultak a Budapesti Értéktőzsdén annak köszönhetően, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól.
A Mol Nyrt. részvényei emelkedésnek indultak hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén, miután Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásai nyomán Magyarország mentességet kapott az orosz kőolaj- és földgázimportra kivetett amerikai szankciók alól – ez pedig kulcsfontosságú a vállalat működéséhez. A Mol napközben 3 százalék feletti pluszban is járt.

mol, Mol kut, benzinkut
Emelkedésnek indult a budapesti tőzsdén a Mol
Fotó: Shutterstock

Erős negyedévet produkált a Mol

A Mol magyar és szlovákiai finomítói továbbra is az orosz nyersolajra támaszkodnak. 

Az olcsóbb orosz olajon elért árkülönbözetnek köszönhetően az elmúlt időszakban növekedett a Mol finomítói árrése, ami meglátszott a cég harmadik negyedéves eredményében is

 – írja a Bloomberg.

A mostani megállapodás révén „a Mol továbbra is vásárolhatja a kedvezőbb árú Urál nyersolajat, ami központi szerepet játszik a finomítási üzletág nyereségének nagyságában” – mondta Salih Yilmaz, a Bloomberg Intelligence elemzője.

 

Hétfőn a magyar olajipari vállalat azt közölte, hogy az adriai vezetéket jelenleg szűk keresztmetszetnek tartja, és nem tenné lehetővé, hogy a szárazföldi finomítói 80 százalékos kapacitással működhessenek.

A Mol és a horvát Janaf vezetéket üzemeltető társaság hónapok óta vitában áll a kínálati kapacitás és a díjszerkezet miatt. A Mol szerint a Janaf túl magas árat állapít meg, miközben a vezeték nem rendelkezik a szükséges kapacitással az orosz nyersolaj-szállítmányok kiváltásához – ezeket az állításokat a horvát vállalat következetesen tagadja.
 

 

