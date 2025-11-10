Szárnyal a Mol, miután Magyarország mentesült az USA Oroszország elleni szankciói alól

A Mol Nyrt. részvényei emelkedésnek indultak hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén, miután Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásai nyomán Magyarország mentességet kapott az orosz kőolaj- és földgázimportra kivetett amerikai szankciók alól – ez pedig kulcsfontosságú a vállalat működéséhez. A Mol napközben 3 százalék feletti pluszban is járt.

Emelkedésnek indult a budapesti tőzsdén a Mol

Fotó: Shutterstock

Erős negyedévet produkált a Mol

A Mol magyar és szlovákiai finomítói továbbra is az orosz nyersolajra támaszkodnak.

Az olcsóbb orosz olajon elért árkülönbözetnek köszönhetően az elmúlt időszakban növekedett a Mol finomítói árrése, ami meglátszott a cég harmadik negyedéves eredményében is

– írja a Bloomberg.

A mostani megállapodás révén „a Mol továbbra is vásárolhatja a kedvezőbb árú Urál nyersolajat, ami központi szerepet játszik a finomítási üzletág nyereségének nagyságában” – mondta Salih Yilmaz, a Bloomberg Intelligence elemzője.

Hétfőn a magyar olajipari vállalat azt közölte, hogy az adriai vezetéket jelenleg szűk keresztmetszetnek tartja, és nem tenné lehetővé, hogy a szárazföldi finomítói 80 százalékos kapacitással működhessenek.

A Mol és a horvát Janaf vezetéket üzemeltető társaság hónapok óta vitában áll a kínálati kapacitás és a díjszerkezet miatt. A Mol szerint a Janaf túl magas árat állapít meg, miközben a vezeték nem rendelkezik a szükséges kapacitással az orosz nyersolaj-szállítmányok kiváltásához – ezeket az állításokat a horvát vállalat következetesen tagadja.

