Rendkívüli közgyűlés a MOL-nál – itt a bejelentés

A MOL Nyrt. rendkívüli közgyűlése november 27-én jóváhagyta azt a szervezeti átalakulást, amelynek eredményeként a vállalatcsoport holdingstruktúrában működik tovább – adott az Origónak tájékoztatást a vállalat. A döntés célja, hogy a MOL működése rugalmasabbá, gyorsabban reagálóvá és átláthatóbbá váljon, ezzel is támogatva a Shape Tomorrow 2030+ stratégia megvalósítását. Az átalakulással a jogi struktúra összhangba kerül a meglévő üzletági működéssel és irányítási modellekkel. A lépés illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez.
Az új szerkezet szerint a MOL Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, míg az egyes fő üzletágak – Upstream, Downstream és Retail – önálló társaságokként működnek tovább, a MOL 100 százalékos tulajdonában. A holdingstruktúra bevezetése a MOL hosszú távú átalakulási programját is szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése.

A MOL Campus épülete Budapesten, a Kopaszi-gát mellett, molcampus
A MOL Campus épülete Budapesten, a Kopaszi-gát mellett
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

MOL: március végéig lezajlik az átalakulás

Miként a MOL előzetes ismertetése alapján az Origo megírta, a holdingstruktúrára váltás teljes folyamata várhatóan 5-6 hónapot vesz majd igénybe. Ezt a vállalat mostani közlése is megerősíti, eszerint az új struktúrára való áttérés befejezése a cégbírósági bejelentéssel, bejegyzésekkel együtt várhatóan 2026. március 30-ig lezajlik. 

Az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait, és nem jár értékátrendezéssel.

A változás kizárólag a vállalatcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja. 

A vállalat rendkívüli közgyűlése a fentiek mellett Szabó Csaba munkavállalót a Felügyelőbizottság tagjává választotta, megbízatása 5 évre szól. 

A közgyűlési határozat elérhető a BÉT honlapján.

A Coface CEE Top 500 2024 végén megjelent rangsorában a MOL forgalma alapján Közép-Kelet-Európa harmadik legnagyobb vállalata volt 2023-ban.

 

