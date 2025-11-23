Meg fog lepődni, melyek a leginkább munkamániás országok – a listavezetőben nemrég még rabszolgaság volt!

Miközben a munkaórák globális átlaga nagyjából heti 38,7 óra körül alakul, a legkeményebben és a legenyhébben dolgozó országok között mintegy 20 órás különbség is lehet. A World Population Review gyűjtéséből származó adatsorokban a nemzeti szinten elérhető becslések bukkannak fel az adott országra jellemző átlagos heti munkaóra-számról, beleérve a formális és informális munkaerőpiaci szektorok átlagos heti munkaóra-számát is. A Visual Capitalist összesítése alapján bemutatjuk, hogy a mintegy 150 országra kiterjedő elemzés élmezőnyét mely országok alkotják!

Kiderült, mely országokban a legnagyobb a heti munkaórák átlagos száma (illusztráció)

Bhután vezeti a világot a ledolgozott munkaórákban

Az adatok elemzése alapján úgy tűnik, hogy 2025-ben Bhután a világ legszorgalmasabb országa, ahol a munkavállalók átlagosan heti 54,5 órát dolgoznak. Bhután a világ egyik legelzártabb és legszegényebb, de mint bemutattuk, a világra óvatosan nyitó állama, ahol a mindenható GDP helyett inkább a boldogságindexben mérik az előrehaladást. S ahol bámilyen hihetetlen, de néhány évtizede még létetett a rabszolgaság - legalábbis formális értelemben engedélyezett volt, az eltörlését jogilag is megvalósító aktusra 1958-ig kellett várni (hozzá kell tenni, hogy ez a gyakorlatban inkább a korábbi, a jobbágyok kapcsán ismert röghöz kötést jelentette addig is).

Bhután ázsiai ország, de nem tartozik azok közé, melyek elsőként eszünkbe juthatnak a munkamániás dolgozókról, mint például Japán vagy Dél-Korea, esetleg Kína. Ezekben az országokban a munkavállalók egy része valóban önként vállal túlmunkát, néha a cégeknek kell kényszeríteni az alkalmazottakat arra, hogy lazítsanak saját teljesítménykényszerükön. Eszerint, az informális munkavégzési szektorokat is vizsgáló adatgyűjés szerint még az élmezőnyben sincsenek (kivéve Kínát, de Kína sem fért be a top10-es listára). A lista elején számos dél- és délkelet-ázsiai gazdaság található, de azt mégis közel-keleti és afrikai országok uralják. Az élmezőnyben van egy közel-keleti ország, az Egyesült Arab Emírségek (48,4 óra), Pakisztán (47,5 óra), és India (45,8 óra).