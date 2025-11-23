Meg fog lepődni, melyek a leginkább munkamániás országok – a listavezetőben nemrég még rabszolgaság volt!

Miközben a munkaórák globális átlaga nagyjából heti 38,7 óra körül alakul, a legkeményebben és a legenyhébben dolgozó országok között mintegy 20 órás különbség is lehet. A World Population Review gyűjtéséből származó adatsorokban a nemzeti szinten elérhető becslések bukkannak fel az adott országra jellemző átlagos heti munkaóra-számról, beleérve a formális és informális munkaerőpiaci szektorok átlagos heti munkaóra-számát is. A Visual Capitalist összesítése alapján bemutatjuk, hogy a mintegy 150 országra kiterjedő elemzés élmezőnyét mely országok alkotják!
Bhután vezeti a világot a ledolgozott munkaórákban
Az adatok elemzése alapján úgy tűnik, hogy 2025-ben Bhután a világ legszorgalmasabb országa, ahol a munkavállalók átlagosan heti 54,5 órát dolgoznak. Bhután a világ egyik legelzártabb és legszegényebb, de mint bemutattuk, a világra óvatosan nyitó állama, ahol a mindenható GDP helyett inkább a boldogságindexben mérik az előrehaladást. S ahol bámilyen hihetetlen, de néhány évtizede még létetett a rabszolgaság - legalábbis formális értelemben engedélyezett volt, az eltörlését jogilag is megvalósító aktusra 1958-ig kellett várni (hozzá kell tenni, hogy ez a gyakorlatban inkább a korábbi, a jobbágyok kapcsán ismert röghöz kötést jelentette addig is).
Bhután ázsiai ország, de nem tartozik azok közé, melyek elsőként eszünkbe juthatnak a munkamániás dolgozókról, mint például Japán vagy Dél-Korea, esetleg Kína. Ezekben az országokban a munkavállalók egy része valóban önként vállal túlmunkát, néha a cégeknek kell kényszeríteni az alkalmazottakat arra, hogy lazítsanak saját teljesítménykényszerükön. Eszerint, az informális munkavégzési szektorokat is vizsgáló adatgyűjés szerint még az élmezőnyben sincsenek (kivéve Kínát, de Kína sem fért be a top10-es listára). A lista elején számos dél- és délkelet-ázsiai gazdaság található, de azt mégis közel-keleti és afrikai országok uralják. Az élmezőnyben van egy közel-keleti ország, az Egyesült Arab Emírségek (48,4 óra), Pakisztán (47,5 óra), és India (45,8 óra).
Ezekben a régiókban a meghosszabbított munkahét gyakran a munkaintenzív iparágakat, a kevés részmunkaidős állásnak és a kisebb szociális védőhálónak a lenyomata — ezek olyan tényezők, amelyek mind a munkavállalók, mind az önálló vállalkozók számára hosszabb munkaórákban jelentkeznek. Lássuk a top 10-es listát!
|Országnév
|Kontinens
|Heti munkaórák átlagos száma
|Bhután
|Ázsia
|54,5
|Szudán
|Afrika
|50,8
|Lesotho
|Afrika
|50,2
|Kongói Köztársaság
|Afrika
|48,7
|Egyesült Arab Emírségek
|Ázsia
|48,4
|São Tomé és Príncipe
|Afrika
|48,2
|Jordánia
|Ázsia
|47,8
|Libéria
|Afrika
|47,5
|Pakisztán
|Ázsia
|47,5
|Katar
|Ázsia
|46,8
Magyarország a középmezőnyben van
A skála másik végén Nyugat- és Észak-Európa található, ahol a világ legrövidebb átlagos munkaheteit mérik. Hollandia (26,8 óra), Norvégia (27,1 óra) és Dánia (28,8 óra) egyaránt 30 óra alatti heti átlagot mutat. Ezek az országok erős termelékenységükből, magas fokú automatizáltságukból és következetes munkajogi szabályaik révén tudták mérsékelni a munkavállalók számára az átlagos heti munkaóra-számot. A rövidebb munkaidő gyakran magasabb életszínvonallal és jobb munka-magánélet egyensúllyal párosul.
Magyarországon a munkahét átlagos hosszúsága 35,1 óra 2025-ben, ami nagyságrendileg azonos az Eurostat által 2024-re közzétett 37,4 órával a főállású munkavégzés adatait vizsgálva.
Ez utóbbi egyébként 0,4 órával kevesebb, mint a megelőző évben.
A két átlagérték között a különbség az adatok forrásában rejlik: míg az Eurostat főként a nemzeti adatsorokra, illetve bizonyos publikációkra támaszkodik, addig az itt idézett kimutatásban az adatokat elsősorban az OECD adatai, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) statisztikai készletei jelentik.
Átlag alatt és átlag fölött
Érdemes külön megemlíteni a világ legnagyobb gazdaságának számító Egyesült Államok adatát. Az Egyesült Államokban az átlagos heti munkaidő körülbelül 36,1 óra, ami elmarad a globális átlagtól, ugyanakkor meghaladja más nagy fejlett országokét, például
- Kanadáét (32,3 óra),
- az Egyesült Királyságét (31,0 óra), vagy
- Franciaországét (30,8 óra).
Az elemzés szerint a fejlett országokkal szemben a feltörekvő piacok – különösen Afrikában – azért produkálnak magasabb heti átlagos munkaórát, mert a gazdasági szükség miatt hosszabb munkanapokra, időben kitolt munkavégzésre van szükség.