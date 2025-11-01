Hírlevél

Egyiptom

1 milliárd dollárból épült, és most végre megnyílt – ilyen még nem volt a Földön!

Az egyiptomi kormány szombaton több tucat külföldi vezetőt és méltóságot fogad a Nagy Egyiptomi Múzeum hivatalos megnyitóján, amely egy évtizedekig tartó, 1 milliárd dolláros projekt. A múzeum az eredeti tervek szerint 2010-ben nyílt volna meg, de egy sor esemény, köztük pénzügyi válságok, politikai felkelések, a COVID-19 világjárvány és regionális háborúk is késleltették az elkészültét.
Egyiptom hatalmas, 1 milliárd dolláros múzeuma szombaton nyílik meg Kairóban, két évtizedes építkezés után. A gízai piramisok mellett található Nagy Egyiptomi Múzeumot a világ legnagyobb, egyetlen civilizációt feltáró régészeti létesítményeként hirdetik.

Szombattól teljes pompájában várja a látogatókat a Nagy Egyiptomi Múzeum
Szombattól teljes pompájában várja a látogatókat a Nagy Egyiptomi Múzeum
Fotó: Anadolu via AFP/Fareed Kotb / Anadolu via AFP/Fareed Kotb

A GEM a világ egyik legnagyobb múzeuma, és a legnagyobb, amelyet egyetlen civilizációnak, az ókori Egyiptomnak szenteltek

Témája mintegy 7000 évet ölel fel, az őskortól a görög és római kor végéig. A gízai ikonikus piramisoktól körülbelül egy mérföldre fekvő, több mint 450 ezer négyzetméteres, háromszög alakú építmény kezdeti költségét 500 millió dollárra becsülték, de a végső ár ennek több mint a duplája lett. A több mint 1 milliárd dollárba kerülő projektet egyiptomi forrásokból és nemzetközi együttműködésből finanszírozták.

A múzeum belsejéből lenyűgöző panoráma nyílik a piramisokra, és 12 fő kiállítóteremmel rendelkezik, amelyek körülbelül 18 000 négyzetmétert fednek le. Körülbelül 100 000 régészeti értéket helyeztek el a csarnokokban, ami azt jelenti, hogyha az ide látogató csak egyetlen percet töltene a múzeumban kiállított minden egyes tárgy megtekintésével, akkor majdnem 70 teljes napjába telne, mire a teljes gyűjteményt megtekintené.

Nézze végig a lenyűgöző fotókat a nyitásra kész Nagy Egyiptomi Múzeumról!

Galéria: Elképesztő fotókon a lenyűgöző Nagy Egyiptomi Múzeum
Teljes pompájában várja a látogatókat a Nagy Egyiptomi Múzeum

A hosszú út vezetett a Nagy Egyiptomi Múzeumhoz

Az ötlet, hogy egy monumentális múzeumot építsenek ezen az egyiptomi helyszínen már több mint 32 évre nyúlik vissza. A kormány először 1992-ben különített el egy 117 hektáros területet a projekthez. Ezt követően 2002-ban Egyiptom egy hatalmas nemzetközi építészeti pályázatot indított a múzeum nyertes tervének megtalálására, amelyre összesen 2227 építész jelentkezett 103 országból. Végül a szerződést az ír Heneghan Peng építészeti cégnek ítélték oda és 2005-ben kezdődött meg az építkezés

Az eredeti terv szerint a múzeum 2010-ben nyílt volna meg, de egy sor esemény, köztük pénzügyi válságok, politikai felkelések, a COVID-19 világjárvány és regionális háborúk is késleltették a megnyitót. 

Így nem csoda, hogy a szombati ünnepi átadón példátlan számú világvezető vesz majd részt. Várhatóan 40 államfő, a brit királyi család, valamint számos más magas rangú tisztviselő is a világ minden tájáról. Habár a múzeum egyes részei 2024-ben már részlegesen megnyíltak, a teljes tárlatot csak idén novembertől láthatja a nagyközönség.

Az egyiptomi tisztviselők abban reménykednek, hogy az új múzeum fellendíti majd az ország turisztikai ágazatát, és ezzel együtt a küszködő gazdaságot. A 2011-es arab tavasz és a koronavírus-járvány idején ugyanis jelentősen visszaesett az Egyiptomba látogatók száma. És, bár a hivatalos adatok szerint 2024-ben már rekord számú, 15,7 millió ember látogatott Egyiptomba, a kormány célja, hogy 2032-re ennek a számnak a dupláját vonzza. Várakozásaik szerint a GEM-be évente mintegy 5 millió látogató fog érkezni.

