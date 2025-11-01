1 milliárd dollárból épült, és most végre megnyílt – ilyen még nem volt a Földön!

Egyiptom hatalmas, 1 milliárd dolláros múzeuma szombaton nyílik meg Kairóban, két évtizedes építkezés után. A gízai piramisok mellett található Nagy Egyiptomi Múzeumot a világ legnagyobb, egyetlen civilizációt feltáró régészeti létesítményeként hirdetik.

Szombattól teljes pompájában várja a látogatókat a Nagy Egyiptomi Múzeum

Fotó: Anadolu via AFP/Fareed Kotb / Anadolu via AFP/Fareed Kotb

A GEM a világ egyik legnagyobb múzeuma, és a legnagyobb, amelyet egyetlen civilizációnak, az ókori Egyiptomnak szenteltek

Témája mintegy 7000 évet ölel fel, az őskortól a görög és római kor végéig. A gízai ikonikus piramisoktól körülbelül egy mérföldre fekvő, több mint 450 ezer négyzetméteres, háromszög alakú építmény kezdeti költségét 500 millió dollárra becsülték, de a végső ár ennek több mint a duplája lett. A több mint 1 milliárd dollárba kerülő projektet egyiptomi forrásokból és nemzetközi együttműködésből finanszírozták.

A múzeum belsejéből lenyűgöző panoráma nyílik a piramisokra, és 12 fő kiállítóteremmel rendelkezik, amelyek körülbelül 18 000 négyzetmétert fednek le. Körülbelül 100 000 régészeti értéket helyeztek el a csarnokokban, ami azt jelenti, hogyha az ide látogató csak egyetlen percet töltene a múzeumban kiállított minden egyes tárgy megtekintésével, akkor majdnem 70 teljes napjába telne, mire a teljes gyűjteményt megtekintené.

Nézze végig a lenyűgöző fotókat a nyitásra kész Nagy Egyiptomi Múzeumról!