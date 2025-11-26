Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij miatt nem lesz béke? Három ponton is „hisztizett” a tárgyalóasztalnál

Sport

Szavazzon: mi legyen a Liverpool által is kiszemelt Fradi-sztár sorsa?

MVM

Rendkívüli bejelentést tett az MVM – leáll a kikapcsolás Magyarországon

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Öthetes önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei részére az MVM – áll a vállalat által kiadott tájékoztatásban. A jelzett időszakban egyetlen lakossági MVM-ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást – még akkor sem, ha az ügyfélnek 60 napon túli számlatartozása van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MVMkikapcsolási moratóriumügyfélünnep

Az MVM felelős szolgáltatóként idén is gondoskodik arról, hogy a karácsony és az újév időszaka minden otthonban nyugalomban telhessen. 2025. november 29. és 2026. január 6. között több mint öthetes önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdetünk lakossági ügyfeleink számára. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban egyetlen lakossági ügyfelünknél sem kapcsoljuk ki az áram- vagy földgázszolgáltatást – még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van áll a vállalat közösségi oldalán megjelent tájékoztatásban.

Az MVM székháza Budapesten, a Szentendrei úton
Az MVM székháza Budapesten, a Szentendrei úton
Fotó: Branstetter Sándor / MTI

MVM: az ünnepnek a békés együttlétről kell szólnia

Az intézkedés célja, hogy a szeretet ünnepe valóban a békés együttlétről szóljon, ne az aggodalomról. A folyamatos energiaellátás biztosításával szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy minden család fényben és melegben tölthesse az ünnepeket írja az MVM.

A moratórium az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel egyetemes szolgáltatási szerződésben álló lakossági ügyfelekre vonatkozik. 

Nem érinti azonban azokat, akiket már korábban kikapcsoltak a szolgáltatásból, valamint az üzleti, illetve más energiakereskedővel szerződésben álló ügyfeleket sem.

A vállalat ezzel a döntésével folytatja korábbi években megkezdett gyakorlatát, hogy így járuljon hozzá az ünnepek nyugalmához.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!