Nagy Márton: hatpilléres gazdaságpolitika 3%-os hitelekkel, adócsökkentéssel és 14. havi nyugdíjjal

A magyar kormány a háború közepette is segíti a magyar családokat és vállalkozásokat, 3 százlaékos kamattal, folyamatos adócsökkentéssel és 14. havi nyugdíjjal - mutatott rá a parlament gazdasági bizottsági ülésén Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
Éves meghallgatásán a szakminiszter a magyar gazdaság helyzetéről, kilátásairól és a kormány fő gazdaságpolitikai lépéseiről beszélt, bemutatva a képviselőknek, milyen irányban halad a magyar gazdaságpolitika. Mint azt a közösségi oldalán is közölte, 2025 elejétől a magyar gazdaságpolitika 6 pilléren nyugszik:
- Bérkonvergencia
- Lakhatás támogatása – fix 3%-os Otthon Start lakáshitel
- Az áremelések elleni harc – árréscsökkentés és annak kiterjesztése
- Adócsökkentés – 11 pontos adócsökkentési csomag
- 150 gyár építése
- KKV-k támogatása – Demján Sándor Program, fix 3%-os kkv-hitel.
A magyar gazdaság növekedésének hajtóereje a fogyasztás maradt, míg a beruházások 2026 közepétől adhatnak új lendületet a bővülésnek. Az éves átlagos infláció idén 4,6, jövőre 3,6 százalék körül alakulhat. Nagy Márton kifejtette:
Minden nap azért dolgozunk, hogy a gazdasági növekedés – a fogyasztáson és a beruházásokon keresztül – minél erőteljesebb legyen.
Mint írta, a munkát megbecsüljik és jutalmazzák, ezért támogatja a kormány a családokat adókedvezményekkel, és ezért indította el Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Kiemelt prioritásnak nevezte a nyugdíjasok megbecsülése is, s mint mondta ezért adják vissza a 13. havi és vezetik be fokozatosan a 14. havi nyugdíjat.
Kiemelte: Magyarország „kis, nyitott gazdaság”, erősen függ a német gazdaságtól, amely harmadik éve recesszióban van, ezért a magyar növekedés sem tud ettől „elrugaszkodni”. Az autó- és akkuexport nagy része Németországba irányul, a német üzleti hangulatindex pedig szorosan leköveti a magyar teljesítményt.
A költségvetési hiány idén és jövőre is kb. 5 százalék lesz, miközben az államadósságot 73,5 százalék alatt tartanák; szerinte a jegybank magas kamatai miatt a fiskális politika kénytelen lazítani. 2026-ra 2–2,5 százalékos növekedést vár.
Nagy Márton szerint 2022 óta kétszámjegyű reálbér- és reáljövedelem-növekedés történt, a minimálbér-megállapodás „órák kérdése”, 10–11 százalékos emelést vár, a garantált bérminimum esetében ennél kisebbet.
Cél az 1000 eurós minimálbér és az egymillió forintos átlagbér.
A béremelés a cégeket hatékonyságjavításra kényszeríti, amit a Széchenyi-kártya és adócsökkentések támogatnak.
A kormány gazdaságpolitikájának három pillére szerinte a munka, a gyerek és a nyugdíjasok. A lakhatásban a tulajdonszerzést támogatják, az Airbnb-t szigorították, főleg budapesti problémának tartja. Jelentős növekedési tényezőnek nevezte a turizmust, ezért egy külön turisztikai bank létrehozását szorgalmazza. Szólt a reptérvásárlásról, a 3-as terminál építéséről és egy külön cargo repülőtér lehetőségéről is. Áfacsökkentésben nem hisz, inkább a fogyasztóvédelem és az online piacok szabályozását erősítené.