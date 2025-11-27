Nagy Márton: hatpilléres gazdaságpolitika 3%-os hitelekkel, adócsökkentéssel és 14. havi nyugdíjjal

A magyar kormány a háború közepette is segíti a magyar családokat és vállalkozásokat, 3 százlaékos kamattal, folyamatos adócsökkentéssel és 14. havi nyugdíjjal - mutatott rá a parlament gazdasági bizottsági ülésén Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter

Fotó: MTI/Vajda János

Éves meghallgatásán a szakminiszter a magyar gazdaság helyzetéről, kilátásairól és a kormány fő gazdaságpolitikai lépéseiről beszélt, bemutatva a képviselőknek, milyen irányban halad a magyar gazdaságpolitika. Mint azt a közösségi oldalán is közölte, 2025 elejétől a magyar gazdaságpolitika 6 pilléren nyugszik:

Bérkonvergencia

Lakhatás támogatása – fix 3%-os Otthon Start lakáshitel

Az áremelések elleni harc – árréscsökkentés és annak kiterjesztése

Adócsökkentés – 11 pontos adócsökkentési csomag

150 gyár építése

KKV-k támogatása – Demján Sándor Program, fix 3%-os kkv-hitel.

A magyar gazdaság növekedésének hajtóereje a fogyasztás maradt, míg a beruházások 2026 közepétől adhatnak új lendületet a bővülésnek. Az éves átlagos infláció idén 4,6, jövőre 3,6 százalék körül alakulhat. Nagy Márton kifejtette:

Minden nap azért dolgozunk, hogy a gazdasági növekedés – a fogyasztáson és a beruházásokon keresztül – minél erőteljesebb legyen.

Mint írta, a munkát megbecsüljik és jutalmazzák, ezért támogatja a kormány a családokat adókedvezményekkel, és ezért indította el Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Kiemelt prioritásnak nevezte a nyugdíjasok megbecsülése is, s mint mondta ezért adják vissza a 13. havi és vezetik be fokozatosan a 14. havi nyugdíjat.

Kiemelte: Magyarország „kis, nyitott gazdaság”, erősen függ a német gazdaságtól, amely harmadik éve recesszióban van, ezért a magyar növekedés sem tud ettől „elrugaszkodni”. Az autó- és akkuexport nagy része Németországba irányul, a német üzleti hangulatindex pedig szorosan leköveti a magyar teljesítményt.

A költségvetési hiány idén és jövőre is kb. 5 százalék lesz, miközben az államadósságot 73,5 százalék alatt tartanák; szerinte a jegybank magas kamatai miatt a fiskális politika kénytelen lazítani. 2026-ra 2–2,5 százalékos növekedést vár.