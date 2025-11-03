Nem hiszi el, hogy most miket árverez el a NAV – mutatjuk!

A NAV által hirdetett licitáláson a mezőgazdasági gépekre és eszközökre egyenként lehet ajánlatot tenni 4 napon át. A licitálás az ingóság becsült értékének felétől indul, így a Steyer 15, a New Holland típusú traktor akár 20 millió forintért is elvihető. A homlokrakodók közül SNR 300, 400 és 500-asok közül lehet válogatni, a Sonarol rakodókanalak mellett új, mezőgazdasági vontatóra való gumiabroncsok is vásárolhatók a NAV árverésén. Az ingóságok a licitálás kezdete előtt egy nappal személyesen is megtekinthetők, Zalaegerszegen.

A NAV által közreadott képen az egyik árverésre kínált traktor

Fotó: NAV

Makettek után most traktorokkal domborít a NAV az árverési palettán

A traktorok és a munkagépek árverése szokatlannak tűnhet, de nem ezek az első, furcsának tűnő – valójában a mezőgazdaságban és egyes területeken fontos munkaeszköznek, erőgépeknek számító – tétetek NAV-liciten. Miként az Origo megírta, a hatóság makettekre és modellekre is hirdetett már árverést, de BMW és Mercedes márkájú gépjárműveket is lehetett tőlük venni ilyen módon. Jelzésük szerint az ingóságok mellett rengeteg ingatlanra, üzletrészre is lehet ajánlatot tenni az árverési felületen.

Gyakorlatilag minden, forgalmi értékkel bíró vagyontárgy értékesíthető, kivétel az engedéllyel tartható ingóságok, illetve értékpapírok

– jelzik.

Az elektronikus árverésen az vehet részt, aki nagykorú, cselekvőképes és regisztrált a hivatal oldalán.

Ezt kell tudni a licitálásról

Ha a licitáló nyer, nyolc napja van arra, hogy a felajánlott vételárat kifizesse, és tizenöt napon belül el kell szállítania a tételt. A megtett ajánlat nem vonható vissza.

Ha a nyertes nem fizet, akkor kizárják, további árveréseken nem vehet részt mindaddig, amíg nem rendezi tartozását.

Ha egyedül vett részt az árverésen, a felajánlott teljes összeget kell kifizetnie, ha több résztvevő is volt, akkor a sorrendben következő ajánlatevő licitje és a saját felajánlott vételár különbözetét kell állnia.

A tételekre ajánlatot tenni, regisztrálni, valamint bővebben tájékozódni a NAV árverési oldalán lehet.