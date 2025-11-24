Kemény üzenet a NAV-tól: még idén lejár egy határidő

A NAV arra hívja fel a figyelmet, hogy a tömegmérlegelven alapuló jelentést a NAV_OKE jelű nyomtatványon kell a hatóságnak benyújtani 2025. december 15-ig, amiért a kőolajtermék-előállító és -kereskedő büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ha jelentés szerint megállapítható, hogy az összmennyiség a naptári évben várhatóan a tilalom mennyiségi határa alatt marad, akkor a NAV erről magyar és angol nyelven igazolást állít ki.
Ezt várja el a NAV az érintett kőolajtermék előállítóktól
Ha év közben a kőolajtermék-előállító vagy -kereskedő bejelentett tervétől olyan eltérést azonosít, amely miatt a tilalom szabályainak nem felel meg, akkor haladéktalanul módosítania kell korábban benyújtott jelentését, ugyancsak a NAV_OKE jelű nyomtatványon.
Ezzel ugyanakkor még nem ért véget az érintettek feladata. 2026. január 25-éig ugyanis – szintén a NAV_OKE jelű nyomtatványon – kell benyújtani a tárgyévi teljesülésről szóló jelentést, amely a 2025. január 1. és december 31. közötti időszakról szól majd.
Ez a vonatkozás érinti Magyarországot is: miként az Origo akkor megírta, Magyarország számára nem politikai, hanem ellátásbiztonsági és a gazdaság teljesítőképességével összefüggő kérdés az, hogy eléhető legyen számára a vezetékes orosz kőolaj. Ugyanilyen okból nagyon fontos az, hogy az Orbán Viktor vezette washingtoni tárgyalásokon a magyar félnek sikerült elérnie az amerikaiak által az orosz olajszektorra kivetett szankciók alóli mentességet. Annak mélyebb áttekintéséhez, hogy milyen nehézségek jelentkeznek az orosz olajszállítmányok leállásakor, a szerbiai helyzettel összefüggő cikkünket ajánljuk.
Orosz és más forrásból származó kőolaj: ez a jogszabályi elvárás
A NAV a jogszabályi háttér össszefoglalása kapcsán kitér rá, hogy a kőolajtermék-előállító, valamint a kőolajtermék-kereskedő, továbbá
- a nyersolaj,
- a kőolajtermék fogalmát,
- a tömegmérlegrendszer alkalmazását,
- illetve a jelentéstételi kötelezettség, az igazolás kiállításának, valamint a tömegmérlegrendszer alkalmazásának és a tilalomnak való folyamatos megfelelés részletes szabályait
a veszélyhelyzet során az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet tartalmazza (a továbbiakban: Korm.rendelet), a vonatkozó EU-s rendelet, illetve annak módosításaival összhangban.
A Korm. rendelet alapján a kőolajtermék-előállító, a kőolajtermék-kereskedő a 2710 KN kód alá tartozó kőolajterméket
más tagállamba vagy harmadik országba nem adhat át, nem szállíthat és nem értékesíthet azt meghaladó mennyiségben, mint amilyen mennyiséget a naptári évben a tömegmérlegrendszerben nem az Oroszországi Föderációból 2022. június 3-át követően az Európai Unió területére szállított nyersolajból előállított kőolajtermékként tart nyilván.
Azaz az orosz kőolajra érvényes mennyiségi korlát alapvetően egyezik a nem Oroszországból beszerzett kőolajból előállított kőolajtermékek mennyiségével.
A NAV által közzétett feladatok az orosz kőolajszektorra vonatkozó EU-s szankciók végrehajtásához kapcsolódnak, amiket az orosz-ukrán háború kitörése után fogadtak el. 2022 júniusában az EU elfogadta a szankciók hatodik csomagját, amellyel többek között megtiltja, hogy az EU Oroszországból tengeren szállított nyersolajat és bizonyos kőolajtermékeket vásároljon, importáljon vagy vegyen át. A korlátozások a nyersolaj esetében 2022. december 5-től, a finomított kőolajtermékek esetében pedig 2023. február 5-től alkalmazandók.
Átmeneti kivétel van hatályban az olyan uniós tagállamokba importált, csővezetéken érkező nyersolaj tekintetében, amelyek földrajzi helyzete sajátos függőséget okoz az orosz energiaellátástól, és ennek megszüntetéséhez nem rendelkeznek életképes alternatív lehetőségekkel.
A csővezetékekre vonatkozó mentesség alkalmazása Lengyelország és Németország esetében 2023. június 23-án, Csehország esetében pedig 2025. július 1-jén megszűnt. Csehország Barátság-kőolajvezetékről való leválásáról itt írtunk.