Kemény üzenet a NAV-tól: még idén lejár egy határidő

A NAV arra hívja fel a figyelmet, hogy a tömegmérlegelven alapuló jelentést a NAV_OKE jelű nyomtatványon kell a hatóságnak benyújtani 2025. december 15-ig, amiért a kőolajtermék-előállító és -kereskedő büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ha jelentés szerint megállapítható, hogy az összmennyiség a naptári évben várhatóan a tilalom mennyiségi határa alatt marad, akkor a NAV erről magyar és angol nyelven igazolást állít ki.

Ezt várja el a NAV az érintett kőolajtermék előállítóktól

Ha év közben a kőolajtermék-előállító vagy -kereskedő bejelentett tervétől olyan eltérést azonosít, amely miatt a tilalom szabályainak nem felel meg, akkor haladéktalanul módosítania kell korábban benyújtott jelentését, ugyancsak a NAV_OKE jelű nyomtatványon.

Ezzel ugyanakkor még nem ért véget az érintettek feladata. 2026. január 25-éig ugyanis – szintén a NAV_OKE jelű nyomtatványon – kell benyújtani a tárgyévi teljesülésről szóló jelentést, amely a 2025. január 1. és december 31. közötti időszakról szól majd.

Ez a vonatkozás érinti Magyarországot is: miként az Origo akkor megírta, Magyarország számára nem politikai, hanem ellátásbiztonsági és a gazdaság teljesítőképességével összefüggő kérdés az, hogy eléhető legyen számára a vezetékes orosz kőolaj. Ugyanilyen okból nagyon fontos az, hogy az Orbán Viktor vezette washingtoni tárgyalásokon a magyar félnek sikerült elérnie az amerikaiak által az orosz olajszektorra kivetett szankciók alóli mentességet. Annak mélyebb áttekintéséhez, hogy milyen nehézségek jelentkeznek az orosz olajszállítmányok leállásakor, a szerbiai helyzettel összefüggő cikkünket ajánljuk.