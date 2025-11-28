Figyelem: ne lepődjön meg, ha levelet kap a NAV-tól

Hírlevél

Osztalék, árfolyamnyereség, kamatjövedelem – ezek például azok a külön adózó jövedelmek, amelyeket az szja-bevallásban fel kell tüntetni, és amelyek után a szochót is meg kell fizetni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ma küldi ki figyelmeztető levelét azoknak, akik rosszul számoltak.
A 2023-24-es szja-bevallások elemzésével azonosította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azokat az adózókat, akik külön adózó jövedelmeik után nem a jogszabályok szerint fizették meg a szociális hozzájárulási adót (szocho). Közülük kétszázan kapnak levelet, hogy számolják át, és ha kell, nyújtsanak be önellenőrzést az eSZJA-rendszerben – írja közleményében.

Nemzeti Adó és Vámhivatal, NAV, Budapest, 2023. május 20. Cégtábla a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi irányításának helyet adó épületen a főváros V. kerületében, a Széchenyi utcában. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal figyelmezteti azokat, akik rosszul számolták ki a szochót
Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László 

Nem a büntetés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célja 

A NAV a büntetés helyett ezúttal is csak felhívja a figyelmet a mulasztásra, és az értesítésben minden segítséget megad a helyes bevalláshoz. 

Ha az szja-bevallást valóban módosítani kell, segítséget nyújt az eSZJA praktikus önellenőrzés-támogató funkciója, ami az előzménybevallás adataiból automatikusan kiszámítja és kitölti az önellenőrzéses mezőket, illetve a fizetendő önellenőrzési pótlékot is kikalkulálja.

Ha tehát valakinek az elmúlt években volt külön adózó jövedelme, és a szochót nem jól számította ki, most gyorsan és egyszerűen rendezheti kötelezettségeit, és elkerülheti az ellenőrzést.

 

