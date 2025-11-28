Figyelem: ne lepődjön meg, ha levelet kap a NAV-tól

A 2023-24-es szja-bevallások elemzésével azonosította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azokat az adózókat, akik külön adózó jövedelmeik után nem a jogszabályok szerint fizették meg a szociális hozzájárulási adót (szocho). Közülük kétszázan kapnak levelet, hogy számolják át, és ha kell, nyújtsanak be önellenőrzést az eSZJA-rendszerben – írja közleményében.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal figyelmezteti azokat, akik rosszul számolták ki a szochót

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

Nem a büntetés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célja

A NAV a büntetés helyett ezúttal is csak felhívja a figyelmet a mulasztásra, és az értesítésben minden segítséget megad a helyes bevalláshoz.

Ha az szja-bevallást valóban módosítani kell, segítséget nyújt az eSZJA praktikus önellenőrzés-támogató funkciója, ami az előzménybevallás adataiból automatikusan kiszámítja és kitölti az önellenőrzéses mezőket, illetve a fizetendő önellenőrzési pótlékot is kikalkulálja.

Ha tehát valakinek az elmúlt években volt külön adózó jövedelme, és a szochót nem jól számította ki, most gyorsan és egyszerűen rendezheti kötelezettségeit, és elkerülheti az ellenőrzést.