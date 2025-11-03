Hatalmas siker: a Nemzeti Atlétikai Központot a világ legjobb sportlétesítményei közé választották

A díjat az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) képviseletében Nyul Zoltán, magasépítésért felelős helyettes államtitkár vette át. A zsűri 25 ország 69 pályázata közül választotta ki a Nemzeti Atlétikai Központ, amely a fenntartható, akadálymentes és innovatív sportlétesítmények kategóriájában bizonyult a legjobbnak.
A hazai építőipar jelentős része közreműködött a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósulásában
Elhagyott, barnamezős területen, Ferencváros déli részén, az egykori Vituki-ipartelep helyén épült fel a sportok királynőjének új koronája, a Nemzeti Atlétikai Központ. A cél kettős volt: olyan világszínvonalú sportlétesítmény alkotása, amely nemcsak megőrzi, hanem kiemeli a kivételes adottságú területet és természeti értékeit, egyúttal pedig vonzó a városlakók számára is, legyen szó sportolásról, vagy rekreációról, netán egy pompás folyóparti sétáról. A beruházás részeként egy 10 hektár alapterületű, ingyenesen látogatható park is született, amely 07:00 órától 21:00 óráig tart nyitva (télen ez az időjárástól függően ez változhat). A park számos lehetőséget ad a sportolásra, pihenésre, külön övezetben a családosok számára is.
A 2024-ben átadott Nemzeti Atlétikai Központ Ferencz Marcell Kossuth-, Ybl- és Pro Architectura díjas építész vezetésével valósult meg. A díj újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar építészet méltó helyet foglal el a nemzetközi élvonalban, és képes olyan sportlétesítményeket alkotni, amelyek egyszerre szolgálják a közösséget, a sportot és a jövőt – írta a Facebookon publikált közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb építési projektje az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában valósult meg, a generálkivitelezését a ZÁÉV Zrt. és a Magyar Építő Zrt. végezte. A projekt lebonyolító-műszaki ellenőre a Főber Zrt. és Óbuda-Újlak Zrt. alkotta konzorcium, a generáltervezést a NAPUR Architect Kft. végezte. Az építmény központi struktúrájának tervezését, gyártását és szerelését, valamint az acél kábeltetőszerkezet helyére emelését a KÉSZ Csoport tagjaként a KÉSZ Metaltech Kft. és a KÉSZ Ipari Gyártó Kft. kivitelezte. Az acél és a kábeltető szerkezet tervezéséért, gyártásért és kivitelezéséért a cégcsoport stratégiai partnere, a bim.GROUP felelt. A generál tartószerkezet tervezési feladatokat az EXON 2000 Kft. látta el. A NAK mellett megépült Robinson hidat a konzorcium alvállalkozójaként a Hídépítő Zrt. építette a Speciálterv Kft. tervei alapján. Kiemelt alvállalkozóként a Mészáros és Mészáros Kft., a V-Híd Zrt., a WHB Elektro Kft., a Zala Elektro Kft., a CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft., a Kanizsai Magasépítéstő Kft., a Graboplan Kft., az Épszerk-Pannónia Invest Építőipari Kft., a Bayer Construct Zrt., a Gedi Építő Kft., valamint a PBM Mélyépítő Kft. vett részt a munkákban.