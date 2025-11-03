Hatalmas siker: a Nemzeti Atlétikai Központot a világ legjobb sportlétesítményei közé választották

A díjat az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) képviseletében Nyul Zoltán, magasépítésért felelős helyettes államtitkár vette át. A zsűri 25 ország 69 pályázata közül választotta ki a Nemzeti Atlétikai Központ, amely a fenntartható, akadálymentes és innovatív sportlétesítmények kategóriájában bizonyult a legjobbnak.

A Nemzeti Atlétikai Központot a világ legjobb sportlétesítményei közé választották Fotó: Szabó Miklós / Szabó Miklós

A hazai építőipar jelentős része közreműködött a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósulásában

Elhagyott, barnamezős területen, Ferencváros déli részén, az egykori Vituki-ipartelep helyén épült fel a sportok királynőjének új koronája, a Nemzeti Atlétikai Központ. A cél kettős volt: olyan világszínvonalú sportlétesítmény alkotása, amely nemcsak megőrzi, hanem kiemeli a kivételes adottságú területet és természeti értékeit, egyúttal pedig vonzó a városlakók számára is, legyen szó sportolásról, vagy rekreációról, netán egy pompás folyóparti sétáról. A beruházás részeként egy 10 hektár alapterületű, ingyenesen látogatható park is született, amely 07:00 órától 21:00 óráig tart nyitva (télen ez az időjárástól függően ez változhat). A park számos lehetőséget ad a sportolásra, pihenésre, külön övezetben a családosok számára is.

