Nem kaptunk a szívünkhöz a KSH friss számaitól, ám néhány beruházás már a közeljövőben boríthatja a papírformát

A KSH 2025 második negyedéves jelentése szerint a foglalkoztatottak száma 49 ezer fővel elmaradt az egy évvel korábbitól, a munkanélküliek száma alig változott. A kedvezményekkel számított nettó átlagbér országosan 9,0 százalékkal emelkedett. A legjobb munkaerőpiaci mutatókkal a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Veszprém vármegye rendelkezett, ahol a foglalkoztatási arány a legkedvezőbbek közé tartozott, miközben a munkanélküliségi ráta is alatta maradt az országosnak. Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben ezzel szemben az alacsony foglalkoztatottsághoz magas munkanélküliség is társult. A leginkább Tolna, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (10,8, valamint 10,4 százalékkal), a legkevésbé Győr-Moson-Sopron és Nógrád vármegyében (7,1, illetve 7,7 százalékkal) nőtt a nettó átlagkereset.

A nettó átlagbérek dinamikus növekedése várható az ország több pontján. / Fotó: Shutterstock

A nettó átlagbérek növekedése várható Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

A KSH a legalacsonyabb értékeket továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében regisztrálta. Itt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények figyelembevételével számított havi nettó átlagkeresete 2025 első félévében 356 ezer forint volt. A 10,4 százalékos bővülés ugyan meghaladta az országos növekedés mértékét, ám az átlagkereset 25 százalékkal továbbra is alatta maradt az országosnak A havi nettó átlagkeresetek a versenyszférában 10,0 százalékkal, 358 ezer forintra, a költségvetési szférában 10,3 százalékkal, 342 ezer forintra nőttek.

A nem túl kecsegtető adat azonban már a közeljövőben javulhat, hiszen új cég érkezik a Flextronics egykori nyíregyházi telephelyére, illetve egy másik kínai vállalat is a kelet-magyarországi város ipari parkját választotta működési helyszínéül. Az autóipari és szeparátoranyag-gyártásra szakosodott cégek 85 milliárd forint értékű beruházással mintegy 600 új munkahelyet teremtenek a Nyíregyháza környéki lakosoknak. Ezzel javulnak a térség foglalkoztatási adatai és a nettó átlagbérek növekedése is prognosztizálható.