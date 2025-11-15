Nem kaptunk a szívünkhöz a KSH friss számaitól, ám néhány beruházás már a közeljövőben boríthatja a papírformát

A KSH 2025 második negyedéves jelentése szerint a foglalkoztatottak száma 49 ezer fővel elmaradt az egy évvel korábbitól, a munkanélküliek száma alig változott. A kedvezményekkel számított nettó átlagbér országosan 9,0 százalékkal emelkedett. A legjobb munkaerőpiaci mutatókkal a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Veszprém vármegye rendelkezett, ahol a foglalkoztatási arány a legkedvezőbbek közé tartozott, miközben a munkanélküliségi ráta is alatta maradt az országosnak. Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben ezzel szemben az alacsony foglalkoztatottsághoz magas munkanélküliség is társult. A leginkább Tolna, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (10,8, valamint 10,4 százalékkal), a legkevésbé Győr-Moson-Sopron és Nógrád vármegyében (7,1, illetve 7,7 százalékkal) nőtt a nettó átlagkereset.
A nettó átlagbérek növekedése várható Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében
A KSH a legalacsonyabb értékeket továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében regisztrálta. Itt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények figyelembevételével számított havi nettó átlagkeresete 2025 első félévében 356 ezer forint volt. A 10,4 százalékos bővülés ugyan meghaladta az országos növekedés mértékét, ám az átlagkereset 25 százalékkal továbbra is alatta maradt az országosnak A havi nettó átlagkeresetek a versenyszférában 10,0 százalékkal, 358 ezer forintra, a költségvetési szférában 10,3 százalékkal, 342 ezer forintra nőttek.
A nem túl kecsegtető adat azonban már a közeljövőben javulhat, hiszen új cég érkezik a Flextronics egykori nyíregyházi telephelyére, illetve egy másik kínai vállalat is a kelet-magyarországi város ipari parkját választotta működési helyszínéül. Az autóipari és szeparátoranyag-gyártásra szakosodott cégek 85 milliárd forint értékű beruházással mintegy 600 új munkahelyet teremtenek a Nyíregyháza környéki lakosoknak. Ezzel javulnak a térség foglalkoztatási adatai és a nettó átlagbérek növekedése is prognosztizálható.
Gigaberuházás pörgetheti fel a foglalkoztatást Békésben
A második leggyengébb nettó átlagkeresetet 2025 első negyedévében Békés vármegyében találjuk. Ez kereken 360 ezer forint, ami 9,1 százalékkal haladta meg az előző évit. A növekedés belesimul az országos átlagba. Így nagyjából változatlanul a korábbi hónapokhoz képest a vármegyei alkalmazottak 24 százalékkal kevesebbet kerestek az országos átlagnál. Ám a békésieknek bizakodásra adhat okot, hogy az elmúlt évek fejlesztései révén a térség infrastrukturálisan felzárkózott, és megnyílt az út a nagy nemzetközi beruházások előtt is. Ékes példája ennek, hogy a Vulcan Shield Global szingapúri vállalat 280 milliárd forintos beruházásával hamarosan 2500 új munkahelyet teremt Békéscsabán.
Minimálisan magasabb nettó átlagkereseteket láthatunk Nógrádban, ahol a teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények figyelembevételével számított havi nettó átlagkeresete 2025 első félévében 369 ezer forint volt, ami 7,7 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Így az alkalmazottak 23 százalékkal kevesebbet kerestek az országos átlagnál. Ugyanakkor a vármegyében élőknek nincs okuk a pesszimizmusra, mert az elmúlt évek jelentős infrastrukturális és az emberi erőforrás helyzetét javító beruházások egyre inkább megágyaznak Nógrádban a nagy, munkahelyteremtő invesztícióknak is. Ráadásul a vármegye földrajzi elhelyezkedése is arra predesztinálja, hogy hamarosan magasabb fordulatszámra kapcsoljon a térség.
Autóipari beszállítók növelhetik a foglalkoztatást és a béreket az ország két végében
A nettó átlagkereset továbbra sem éri el a 400 ezer forintot Zalában (384 ezer), Borsod-Abaúj-Zemplénben (387 ezer), Jász-Nagykun-Szolnokban és Somogyban (mindkét vármegyében egyaránt 389 ezer). E vármegyékben a nettó átlagbér még mindig 18-19 százalékkal marad el az országos átlagtól. Kitörési pontot jelenthet Zalában, hogy befejeződik a Flex 35 milliárd forintos csarnoképítése és eszközfejlesztése is, ami újabb munkahelyeket teremt, ami várhatóan javítja a vármegye kereseti viszonyait is. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét választotta egy kínai gyártó, hogy idehozza Közép-Európai üzemét. Az Encsi Ipari Parkba települ ugyanis a Shanghai C&U International Ltd. A cég a világ 10 legnagyobb csapágygyártójának egyike, így számos új munkahely jöhet létre hamarosan a borsodi település tőszomszédságában.
A középmezőnyt erősíti
- Bács-Kiskun (408 ezer),
- Baranya (409 ezer),
- Csongrád-Csanád (410 ezer),
- Hajdú Bihar (419 ezer),
- Heves (436 ezer),
- Veszprém (423 ezer),
- Vas (427 ezer) és
- Pest (437 ezer).
Ezekben a vármegyékben a bérnövekedés mértéke valamelyest elmaradt az országos átlagtól és 8-12 százalékkal kerestek kevesebbet az országos átlagnál. E vármegyék sorából Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád emelkedhet ki hamarosan, hiszen az előbbin az év végétől már teljes kapacitással fog működni a BMW új gyára, míg Szegeden a BYD kezdheti meg a termelést a jövő év első felében.
Tolna vármegyében pontosan 450 ezer forint volt 2025 első negyedévében a nettó átlagkereset. Ez 10,8 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az összeg növekedési mértéke meghaladta az országos átlagot, egyben a főváros és a vármegyék körében is a legmagasabb volt. Így az alkalmazottak nettó bére már csak 5,5 százalékkal volt kevesebb az országos átlagnál.
Még mindig Budapest a dobogó legfelső fokán
Nettó bérek tekintetében az elitklubba tartozik Fejér (459 ezer), Komárom-Esztergom (469 ezer) és Győr-Moson-Sopron (501 ezer). 2025 első negyedévében e vármegyék mindegyikében átlagosan 450 ezer forintot meghaladó összeget vihettek haza a munkavállalók. Az átlagos nettó bérnövekedés valamelyest (1-2 százalékkal) elmaradt az országos átlagtól, ám a magas bázis miatt továbbra is őrzik előkelő helyüket.
Budapest továbbra is e lista az abszolút első helyezettje. A fővárosban ‒ az országos átlaggal pontosan megegyező ‒ 9 százalékos nettó bérnövekedést regisztrált a KSH, így ez az adat ez év első negyedévben 576 ezer forintra emelkedett, messze meghaladva a rangsor második helyét elfoglaló Győr-Moson-Sopron vármegyei alkalmazottak 501 ezer forintos nettó átlagbérét. Budapest munkavállalói a vizsgált időszakban 21 százalékkal többet vihettek haza, mint az országos átlag.
Tovább gyorsulhat az alacsonyabb bérekkel rendelkező vármegyék felzárkózása
A főváros és a „felsőházat” alkotó vármegyék hagyományosan jó tőkevonzó képességgel rendelkeznek, így a beruházási kedv is magasabb az országos átlagnál, így ennek megfelelően, magasabban alakulnak az átlagbérek is. Ám az országos trendeket figyelembe véve a többi vármegye többsége gyorsuló ütemben dolgozza le hátrányt velük szemben. Jól látható az is, hogy a kormány kiegyensúlyozó befektetési és támogatási politikája kezdi éreztetni hatását, ami a jövőben tovább gyorsíthatja ezen vármegyék felzárkózását az élbolyhoz.