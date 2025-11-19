Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

New York

Nézze meg New York legkülönlegesebb luxuslakását! – a 20 millió dolláros apartman egy óratoronyban kapott helyet

2025. november 19. 15:20
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A múlt hónapban talált vevőre a Manhattan szívében található világhírű luxusingatlan, amelynek még egy saját, a New York-i Broadwayre néző toronyórája is van. Bár sem az új tulaj, sem az eladási ár nem ismert, az apartman legutolsó listaára 19,25 millió dollár (kb. 6,3 milliárd forint) volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
New Yorkmanhattani luxuslakásapartman

A New York-i ingatlan a 108 Leonard szám alatt, azaz a világ egyik legdrágább lakóépületében található, az előkelő Manhattan, Tribeca negyedében. A McKim, Mead & White építésziroda által tervezett 800 négyzetméteres és három szintes Clock Tower Penthouse többek közt 7 fürdőszobával és egy 300 négyzetméteres terasszal is rendelkezik.

Hosszú idő után értékesítették New York legkülönlegesebb luxuslakását – a 20 millió dolláros apartman egy óratoronyban kapott helyet. Fotó: Realtor.com
Hosszú idő után értékesítették  New York legkülönlegesebb luxuslakását – a 20 millió dolláros apartman egy óratoronyban kapott helyet. Fotó: Realtor.com

Mutatjuk a lenyűgöző képeket a különleges New York-i apartmanról

Az épületet eredetileg a 19. század végén tervezték, és a New York-i Életbiztosító központjaként működött. A fejlesztők 12 évvel ezelőtt kezdték el az óratorony lakásokká alakítását. Az első apartmanok 2018-ban kerültek piacra. A tetőtéri penthouse az egyetlen lakás a Leonard 108. szám alatt, amelyből közvetlen hozzáférés nyílik magához az óratoronyhoz, méghozzá egy privát lifttel. Az óra tövében egy négyzet alakú szalon található, amelyet „a világ egyik leglátványosabb magángyűjteményének otthont adó galériaként” hirdetnek. Ez egy körbefutó teraszra vezet, ahol szobrok, vízköpők és New York városának lélegzetelállító panorámája tárul elénk. 

image

Az alábbi képen az egyik hálószoba, kilátással az Empire State Buildingre:

image
image
image
image
image
image

Egy antik csigalépcső vezet fel magába az órába, ahol négy 3,6 méteres számlap néz a Broadwayre. A közelmúltig a város hivatalos óramestere, Marvin Schneider rendszeresen feljárt, hogy kézzel felhúzza az órát.

image

Az új vevőnek szerencsére már nem kell az órával bajlódnia, 2023-ban ugyanis az épület modernizálásának részeként a mechanikus működés helyett villamosították azt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!