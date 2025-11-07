Lázad a kulcsfontosságú csipgyártó – ezt biztosan megérzi az európai autóipar

Óriási válság elé nézhet az európai, sőt, akár a globális autóipar is, ha nem sikerül rendezni a Nexperia körüli, vészterhes feszültségeket. A holland székhelyű vállalat, amelyet a kínai Wingtech Technology Co. birtokol, teljesítményszabályozó chipeket szállít olyan autógyártóknak, mint a Volkswagen és a BMW. A cég október 29-én értesítette ügyfeleit, hogy leállítja a közvetlen szilíciumlapka-szállítást kínai összeszerelő üzemébe. Most pedig a Nexperia közölte, hogy felfüggesztette a szállításokat kínai gyárába, mivel a helyi leányvállalat megtagadta a kifizetések teljesítését.
Itt tart most a Nexperia-krízis
Az ügy közvetlen előzménye, hogy a szeptember végén kifejtett nyomásgyakorlást követően a holland ügyvezető kormány elmozdítotas a kínai vezérigazgatót a nijmegeni székhelyű Nexperia félvezetőgyártó vállalat éléről, miután állításuk szerint nemzetbiztonsági kockázatokat és technológiai kiszivárogtatás veszélyét észlelték. Az Origón erről megjelent cikkünket itt éri el. Azóta folyamatosan zajlik az adok-kapok a hollandok és Peking között, a kínaiak ugyanis a vállalat belügyeibe való durva beavatkozásnak tekintik a holland lépést, melyben a nemzetbiztonsági fenyegetésre hivatkozást indokolatlanul használták közigazgatási ügyekre kiterjesztve. A válság pedig egyelőre egyre mélyülni látszik.
A friss fejlemények gyors ütemben, naponta követik egymást. Ezek között a legutóbbi kettő az, hogy a Nexperia közleménye szerint „a helyi leányvállalatok eltértek a vállalatirányítási keretrendszertől, és figyelmen kívül hagyták a globális vezetés utasításait”, kicsit konkrétabbá formálva azt jelenti, hogy
a holland fél nem tudja megbízhatóan lekövetni, mi történik a kínai gyárakban.
A Nexperia – írja a Reuters – október 13-át jelölte meg azon dátumként, ameddig garantálni tudta a kínai üzemből származó termékek minőségét – azt, hogy az utána készülő csipeknek milyen a minősége, saját jelzése szerint sem képes megbízhatóan igazolni.
„Nem tudjuk figyelemmel kísérni, hogy a kínai üzemünkből mikor és milyen termékek kerülnek kiszállításra” – közölte a nijmegeni székhelyű vállalat.
Ezt az áldatlan állapotot mélyíti el, hogy – számol be arról a Bloomberg – a fizetések megtagadása miatt a hollandiai gyárból már nem is szállítanak Kínába.
A Nexperia szerint a kínai üzem fizetésmegtagadása „nem elszigetelt eset”, jelzésük szerint a cég felhatalmazás nélkül kommunikált bizonyos üzleti kérdésekben a vállalat ügyfeleivel és alvállalkozóival, sőt, vállalati bankszámlákat létesítettek, arra kérve a megrendelőket, hogy fizetéseiket azokra teljesítsék.
A Wingtech képviselői egyelőre nem reagáltak a sajtóérdeklődésre.
Már hetek múlva hatása lesz a szállítások elmaradásának
A Nexperia által szállított eszközök nem elsősorban tartoznak a prémium csúcslapkák közé, de a célnak megfelelve alapvetőnek számítanak a járművek elektromos rendszereiben (pl. motorvezérlés, tápellátás, világítás, szenzorok, vezérlőegységek). Ezek hiánya könnyen megbéníthat egy egész autóipari gyártósort, mert már sok beszállítói modulban benne vannak ezek a komponensek. A vállalat globális jelentőségét a TechInsights kutatócég szerint az mutatja, hogy beszállítóként a tranzisztorokat és diódákat is magában foglaló piaci szegmens autóipari chipjeinek 40 százalékát adja.
De hogyan érinti a szállítások elmaradása az egyes gyártókat?
- Az európai nagyok biztosan nem ússzák meg: a Volkswagen, BMW, Mercedes, Stellantis, Renault beszállítói láncaiban megjelennek Nexperia-alkatrészek. Jobb híján ezek a gyártók egyelőre szoros figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, miközben a Volkswagennél már leállásokra készülnek.
- A hatás nem korlátozódik Európára. A nagy japán gyártók mint a Nissan, Honda már a rövid távú hatásokra készülnek fel. A Nissan csökkenti a Rogue és egyes más modellek gyártását, egyszerűen azért, mert kifogyóban vannak a készletek.
- A gigászinak számító Toyota diverzifikált beszállítói lánca köre miatt valamivel ellenállóbb lehet, de nem teljesen immúnis, mert egyes Nexperia-termékeket a Toyota is használ.
Érdemes megemlíteni, hogy az elsődleges érintettek azok a nagy beszállítók – Bosch, Continental és mások – lesznek, melyek autóelektronikai kapacitásaik révén a Nexperia közvetlen ügyfelei. Ha náluk kifogy a készlet, akkor az autóipari gyártók is leállíthatják gyártósoraikat.
A rossz hír az, hogy nem évekről, hónapokrók, hanem egyes gyártóknál mindössze hetekről van szó a kényszerű termeléskiesésig.
A Reuters exkluzív információi szerint a Nissan november második hetére már tervezett be leállásokat a Nexperia-krízissel összefüggésben. A középtávú, pár hónapra tekintő hatásokat tekintve elméletileg a gyártóknak és a beszállítók egy részének az alternatív készletforrások alapján lehetőségük van átállni más forrásra, vagy módosítani a gyártást, ám a kritikus fontosságú alkatészek esetén elengedhetetlen azok validálása, gyártási tanusítása. Ez akár heteket, hónapokat is igénybe vehet.