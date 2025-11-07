Hírlevél

Háború

Orbán Viktor nélkül nem képzelhető el az orosz–ukrán háború lezárása

krízis

Lázad a kulcsfontosságú csipgyártó – ezt biztosan megérzi az európai autóipar

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
A holland Nexperia közölte, hogy felfüggesztette a szállításokat kínai gyárába, mivel a helyi leányvállalat megtagadta a kifizetések teljesítését, ezzel felszínre hozva azt, milyen óriási belső ellentétek feszíti a csipgyártót. A válság egyelőre nem megoldódni, hanem mélyülni látszik, ezt pedig Volkswagen mellett a többi autóipari konszern is megérzi majd. Különösen, hogy a Nexperia szerint már a gyártási minőségre sem lehet garancia minden esetben.
krízisNexperiaVolkswagenchiptermék

Óriási válság elé nézhet az európai, sőt, akár a globális autóipar is, ha nem sikerül rendezni a Nexperia körüli, vészterhes feszültségeket. A holland székhelyű vállalat, amelyet a kínai Wingtech Technology Co. birtokol, teljesítményszabályozó chipeket szállít olyan autógyártóknak, mint a Volkswagen és a BMW. A cég október 29-én értesítette ügyfeleit, hogy leállítja a közvetlen szilíciumlapka-szállítást kínai összeszerelő üzemébe. Most pedig a Nexperia közölte, hogy felfüggesztette a szállításokat kínai gyárába, mivel a helyi leányvállalat megtagadta a kifizetések teljesítését.

A Nexperia-krízist megérzi az autóipar (illusztráció)
A Nexperia-krízist megérzi az autóipar (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Itt tart most a Nexperia-krízis

Az ügy közvetlen előzménye, hogy a szeptember végén kifejtett nyomásgyakorlást követően a holland ügyvezető kormány elmozdítotas a kínai vezérigazgatót a nijmegeni székhelyű Nexperia félvezetőgyártó vállalat éléről, miután állításuk szerint nemzetbiztonsági kockázatokat és technológiai kiszivárogtatás veszélyét észlelték. Az Origón erről megjelent cikkünket itt éri el. Azóta folyamatosan zajlik az adok-kapok a hollandok és Peking között, a kínaiak ugyanis a vállalat belügyeibe való durva beavatkozásnak tekintik a holland lépést, melyben a nemzetbiztonsági fenyegetésre hivatkozást indokolatlanul használták közigazgatási ügyekre kiterjesztve. A válság pedig egyelőre egyre mélyülni látszik.

A friss fejlemények gyors ütemben, naponta követik egymást. Ezek között a legutóbbi kettő az, hogy a Nexperia közleménye szerint „a helyi leányvállalatok eltértek a vállalatirányítási keretrendszertől, és figyelmen kívül hagyták a globális vezetés utasításait”, kicsit konkrétabbá formálva azt jelenti, hogy

 a holland fél nem tudja megbízhatóan lekövetni, mi történik a kínai gyárakban.

A Nexperia – írja a Reuters – október 13-át jelölte meg azon dátumként, ameddig garantálni tudta a kínai üzemből származó termékek minőségét – azt, hogy az utána készülő csipeknek milyen a minősége, saját jelzése szerint sem képes megbízhatóan igazolni.

„Nem tudjuk figyelemmel kísérni, hogy a kínai üzemünkből mikor és milyen termékek kerülnek kiszállításra” – közölte a nijmegeni székhelyű vállalat.

Ezt az áldatlan állapotot mélyíti el, hogy – számol be arról a Bloomberg – a fizetések megtagadása miatt a hollandiai gyárból már nem is szállítanak Kínába.

A Nexperia szerint a kínai üzem fizetésmegtagadása „nem elszigetelt eset”, jelzésük szerint a cég felhatalmazás nélkül kommunikált bizonyos üzleti kérdésekben a vállalat ügyfeleivel és alvállalkozóival, sőt, vállalati bankszámlákat létesítettek, arra kérve a megrendelőket, hogy fizetéseiket azokra teljesítsék.

A Wingtech képviselői egyelőre nem reagáltak a sajtóérdeklődésre.

Csúnya vereséget szenvedett a Tesla, szárnyal a Volkswagen
A Volkswagen konszern és más európai vállalatok is megérzik majd a Nexperia-krízist
Fotó: Unsplash

Már hetek múlva hatása lesz a szállítások elmaradásának

A Nexperia által szállított eszközök nem elsősorban tartoznak a prémium csúcslapkák közé, de a célnak megfelelve alapvetőnek számítanak a járművek elektromos rendszereiben (pl. motorvezérlés, tápellátás, világítás, szenzorok, vezérlőegységek). Ezek hiánya könnyen megbéníthat egy egész autóipari gyártósort, mert már sok beszállítói modulban benne vannak ezek a komponensek. A vállalat globális jelentőségét a TechInsights kutatócég szerint az mutatja, hogy beszállítóként a tranzisztorokat és diódákat is magában foglaló piaci szegmens autóipari chipjeinek 40 százalékát adja.

De hogyan érinti a szállítások elmaradása az egyes gyártókat?

  • Az európai nagyok biztosan nem ússzák meg: a Volkswagen, BMW, Mercedes, Stellantis, Renault beszállítói láncaiban megjelennek Nexperia-alkatrészek. Jobb híján ezek a gyártók egyelőre szoros figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, miközben a Volkswagennél már leállásokra készülnek.
  • A hatás nem korlátozódik Európára. A nagy japán gyártók mint a Nissan, Honda már a rövid távú hatásokra készülnek fel. A Nissan csökkenti a Rogue és egyes más modellek gyártását, egyszerűen azért, mert kifogyóban vannak a készletek.
  • A gigászinak számító Toyota diverzifikált beszállítói lánca köre miatt valamivel ellenállóbb lehet, de nem teljesen immúnis, mert egyes Nexperia-termékeket a Toyota is használ.

Érdemes megemlíteni, hogy az elsődleges érintettek azok a nagy beszállítók – Bosch, Continental és mások – lesznek, melyek autóelektronikai kapacitásaik révén a Nexperia közvetlen ügyfelei. Ha náluk kifogy a készlet, akkor az autóipari gyártók is leállíthatják gyártósoraikat.

A rossz hír az, hogy nem évekről, hónapokrók, hanem egyes gyártóknál mindössze hetekről van szó a kényszerű termeléskiesésig. 

A Reuters exkluzív információi szerint a Nissan november második hetére már tervezett be leállásokat a Nexperia-krízissel összefüggésben. A középtávú, pár hónapra tekintő hatásokat tekintve elméletileg a gyártóknak és a beszállítók egy részének az alternatív készletforrások alapján lehetőségük van átállni más forrásra, vagy módosítani a gyártást, ám a kritikus fontosságú alkatészek esetén elengedhetetlen azok validálása, gyártási tanusítása. Ez akár heteket, hónapokat is igénybe vehet.

 

