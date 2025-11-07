Lázad a kulcsfontosságú csipgyártó – ezt biztosan megérzi az európai autóipar

Óriási válság elé nézhet az európai, sőt, akár a globális autóipar is, ha nem sikerül rendezni a Nexperia körüli, vészterhes feszültségeket. A holland székhelyű vállalat, amelyet a kínai Wingtech Technology Co. birtokol, teljesítményszabályozó chipeket szállít olyan autógyártóknak, mint a Volkswagen és a BMW. A cég október 29-én értesítette ügyfeleit, hogy leállítja a közvetlen szilíciumlapka-szállítást kínai összeszerelő üzemébe. Most pedig a Nexperia közölte, hogy felfüggesztette a szállításokat kínai gyárába, mivel a helyi leányvállalat megtagadta a kifizetések teljesítését.

A Nexperia-krízist megérzi az autóipar (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Itt tart most a Nexperia-krízis

Az ügy közvetlen előzménye, hogy a szeptember végén kifejtett nyomásgyakorlást követően a holland ügyvezető kormány elmozdítotas a kínai vezérigazgatót a nijmegeni székhelyű Nexperia félvezetőgyártó vállalat éléről, miután állításuk szerint nemzetbiztonsági kockázatokat és technológiai kiszivárogtatás veszélyét észlelték. Az Origón erről megjelent cikkünket itt éri el. Azóta folyamatosan zajlik az adok-kapok a hollandok és Peking között, a kínaiak ugyanis a vállalat belügyeibe való durva beavatkozásnak tekintik a holland lépést, melyben a nemzetbiztonsági fenyegetésre hivatkozást indokolatlanul használták közigazgatási ügyekre kiterjesztve. A válság pedig egyelőre egyre mélyülni látszik.

A friss fejlemények gyors ütemben, naponta követik egymást. Ezek között a legutóbbi kettő az, hogy a Nexperia közleménye szerint „a helyi leányvállalatok eltértek a vállalatirányítási keretrendszertől, és figyelmen kívül hagyták a globális vezetés utasításait”, kicsit konkrétabbá formálva azt jelenti, hogy

a holland fél nem tudja megbízhatóan lekövetni, mi történik a kínai gyárakban.

A Nexperia – írja a Reuters – október 13-át jelölte meg azon dátumként, ameddig garantálni tudta a kínai üzemből származó termékek minőségét – azt, hogy az utána készülő csipeknek milyen a minősége, saját jelzése szerint sem képes megbízhatóan igazolni.

„Nem tudjuk figyelemmel kísérni, hogy a kínai üzemünkből mikor és milyen termékek kerülnek kiszállításra” – közölte a nijmegeni székhelyű vállalat.