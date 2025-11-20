Megtudtuk, kik előzhetik be a MOL-t – elképesztő fordulatok jöhetnek, érinthetik a magyar ellátást is

Az orosz tulajdonos hajlandó eladni 56,15 százalékos részesedését a Szerbiai Kőolajipari Vállalatból (NIS). A szerb kormányzati bejelentésről, jelentőségéről, annak lehetséges, Magyarországot is érintő vonatkozásairól ebben a cikkben írtunk az Origón. A szerb energiaügyi bejelentésnek igen nagy súlya van, mivel Szerbia nem kapott mentességet az amerikai, orosz olajra kivetett szankciók alól. A NIS orosz tulajdonrészének súlya egyelőre nem eldöntött kérdés, a szerb kormányzat jelezte, hogy az egyeztetések jelenlegi szakaszában egyelőre nem adhat információt arról, ki vagy kik lehetnek a belépők az orosz tulajdonrész helyére. Most azt foglaljuk röviden össze, hogy a jelenlegi információk szerint egyáltalán kik (melyek) azok a szereplők, melyekkel számolni lehet, illetve a szerb félnek számolnia kell az orosz olaj kiváltásával.
A MOL a NIS-be való belépésről: piaci pletykákat nem kommentálnak
A magyar szénhidrogén-ipari vállalat, a MOL esetleges belépéséről a szerb olajszektorba egy ideje pletykálnak, néha napja még a vállalat papírjának jegyzését is meglódította az (még ha csak rövid időre is), hogy arról szóltak az értesülések, hogy 11 százalékot meghaladó tulajdoni aránnyal jelenne meg a szerbiai NIS-ben. Az oroszok NIS-ből való kiszállásának híre kapcsán pedig a szerbiai földgázszolgáltató vezetője dobta be elég konkrétan a MOL-nevét:
Európában a magyar MOL érdeklődik a Lukoil és a NIS részesedésének megvásárlása iránt. Nem kizárt az sem, hogy a Mollal is tárgyalhatunk
– mondta Dušan Bajatović, a Srbijagas igazgatója a szerbiai RTV Oko című műsorában a Magyar Szó szerint. Igaz, az igazgató hozzátette azt is, hogy arab és amerikai, valamint európai vállalatok is indulhatnak a NIS-részesedésért, és szerinte a legjobban arab jelenléttel járna a szerb olajvállalat.
A MOL egyelőre nem kommentálta az értesüléseket, jelezve, hogy piaci pletykáknak tartják azokat.
A korábbi 11,3 százalékos részesdésszerzést értesülések szerint a MOL végül nem kívánta megvalósítani - ez azonban még azelőtti fejlemény volt, hogy az oroszok bejelentették tulajdonrészük eladását.
Látható ugyanakkor, hogy a tulajdonosi szerkezet változása messze nem, illetve nem csak azt jelentheti, hogy egy új szereplőhöz kerül a felszabaduló orosz tulajdonrész, sőt. Arra ugyanakkor érdemes felhívni a figyelmet, hogy a MOL részéről egy esetleges részesedésszerzés a NIS-ben azt is jelentené, hogy felelőssége is megnőne a szerbiai olajszektorban a magyar vállalatnak, ideértve az ellátásbiztonság kérdését is. Tegyük hozzá: cikk elején idézett összeállításunkban kitértünk rá, hogy a MOL már akkor is a szerb ellátás segítéségre sietett, amikor október elején az amerikai szankciók hatályba lépésének következtében a folyamatos ellátás érdekében erre szükség volt, bár ennek pontos pénzügyi és mennyiségi kondíciói nem ismertek.
Az esetleges arab megjelenésről
Szintén több értesülés kering arról, hogy a NIS-ben arab befektetők is megjelenhetnek. Sőt: vajdasági sajtóértesülések és más hírforrások is megerősítik ezeket az értesüléseket, megnevezve a lehetséges partnereket. Ebben az értesüléseben Mohamed bin Zajed sejk és az Abu Dhabi Nemzeti Olajvállalat (ADNOC) neve bukkan fel lehetséges vásárlóként a NIS orosz tulajdoni hányadára. A FoNet forrrása szerint Aleksandar Vučić szerb elnök személyesen járt el a sejknél, hogy az lépjen fel az ADNOC vezetőjeként, és bonyolítsák le a tranzakciót.
Az ügyletet a NIN tudomása szerint azonban kezdetben hátráltatta, hogy a NIS ára között jelentős értékelésbeli különbségek voltan. Az ADNOC és az orosz fél közötti értékbecslési különbség kezdetben háromszoros volt, de az álláspontok idővel közeledtek, és megállapodás állítólag körvonalazódik. A sejk vállalta, hogy az ADNOC által kijelölt menedzsment veszi át a NIS irányítását az orosz vezetéstől. Abu-Dzabiban már tartottak egyeztetést az eladó, a vevő és a szerb energiaügyi minisztérium képviselői között.
Az ügylet akkor válik véglegessé, ha az amerikai Pénzügyminisztérium és az OFAC (külföldi vagyonelemek ellenőrzési hivatala) is jóváhagyja.
Az ADNOC az Egyesült Arab Emírségek állami tulajdonú olajtársaságának rövidítése. Jelenleg a világ legnagyobb olaj- és gáztermelői közé tartozik, a világ 12. legnagyobb olajtársasága, napi több mint 4 millió hordó olaj kapacitással.
Sok még a kérdőjel
Mindezeken túl értesülések vannak arról is, hogy amerikai szereplők is érdeklődnek a NIS tulajdonrész iránt, de erről egyelőre még kevesebbet tudni. Ráadásul az amerikai szerepvállalás a NIS körüli ügyekben gyakran keveredik azzal, hogy az amerikaiaknak akár arra is ráhatásuk lehet, hogy mely fél az, amely számukra szankciós politikájukkal összhangban elfogadató az orosz tulajdonrész átvételére.
Mindenesetre a fejlemények gyorsan követik egymást, s jelenleg a következőket látni az orosz kivonulásról szóló szerb bejelentés után:
- a bankok leállították a NIS-fizetések feldolgozását, és a horvát Janaf sem szállít nyersolajat a finomítóba – szerb kormányzati becslések szerint ezért az ország egyetlen finomítója, a pancsovai november 25-e után nem lesz képes működni új nyersolaj-szállítmányok nélkül;
- Dubravka Đedović Handanović energiaügyi miniszter néhány órája bejelentette, hogy a kormány jóváhagyta 38 000 tonna benzin és 66 000 tonna dízel üzemanyag importját, a mennyiségekkel az állami stratégiai tartalékokat kívánják növelni.
Ám hogy a helyzet még nehezebben átlátható legyen, érdemes felidézni, hogy Vučić elnök néhány napja azt mondta, készek akár piaci ár feletti is ajánlatot tenni a NIS-re, ha az orosz tárgyalások a meg nem nevezett ázsiai és európai partnerekkel kudarcot vallanak. A szerb elnök szavai szerint tehát akár további szereplők is pozícióban lehetnek az oroszok oldalán.
A 4,8 millió tonna/év kapacitású pancsovai olajfinomító üzemeltetése mellett a NIS Szerbia legnagyobb üzemanyag-kiskereskedelmi hálózatát üzemelteti, 327 benzinkúttal. A szerb vállalat Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában és Romániában is aktív, és mintegy 14 000 embert foglalkoztat.