Megtudtuk, kik előzhetik be a MOL-t – elképesztő fordulatok jöhetnek, érinthetik a magyar ellátást is

Az orosz tulajdonos hajlandó eladni 56,15 százalékos részesedését a Szerbiai Kőolajipari Vállalatból (NIS). A szerb kormányzati bejelentésről, jelentőségéről, annak lehetséges, Magyarországot is érintő vonatkozásairól ebben a cikkben írtunk az Origón. A szerb energiaügyi bejelentésnek igen nagy súlya van, mivel Szerbia nem kapott mentességet az amerikai, orosz olajra kivetett szankciók alól. A NIS orosz tulajdonrészének súlya egyelőre nem eldöntött kérdés, a szerb kormányzat jelezte, hogy az egyeztetések jelenlegi szakaszában egyelőre nem adhat információt arról, ki vagy kik lehetnek a belépők az orosz tulajdonrész helyére. Most azt foglaljuk röviden össze, hogy a jelenlegi információk szerint egyáltalán kik (melyek) azok a szereplők, melyekkel számolni lehet, illetve a szerb félnek számolnia kell az orosz olaj kiváltásával.

A NIS szerbiai olajvállalat egyik, Gazprom brand alatt üzemelő töltőállomása Belgrádban (illusztráció)

Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

A MOL a NIS-be való belépésről: piaci pletykákat nem kommentálnak

A magyar szénhidrogén-ipari vállalat, a MOL esetleges belépéséről a szerb olajszektorba egy ideje pletykálnak, néha napja még a vállalat papírjának jegyzését is meglódította az (még ha csak rövid időre is), hogy arról szóltak az értesülések, hogy 11 százalékot meghaladó tulajdoni aránnyal jelenne meg a szerbiai NIS-ben. Az oroszok NIS-ből való kiszállásának híre kapcsán pedig a szerbiai földgázszolgáltató vezetője dobta be elég konkrétan a MOL-nevét:

Európában a magyar MOL érdeklődik a Lukoil és a NIS részesedésének megvásárlása iránt. Nem kizárt az sem, hogy a Mollal is tárgyalhatunk

– mondta Dušan Bajatović, a Srbijagas igazgatója a szerbiai RTV Oko című műsorában a Magyar Szó szerint. Igaz, az igazgató hozzátette azt is, hogy arab és amerikai, valamint európai vállalatok is indulhatnak a NIS-részesedésért, és szerinte a legjobban arab jelenléttel járna a szerb olajvállalat.

A MOL egyelőre nem kommentálta az értesüléseket, jelezve, hogy piaci pletykáknak tartják azokat.

A korábbi 11,3 százalékos részesdésszerzést értesülések szerint a MOL végül nem kívánta megvalósítani - ez azonban még azelőtti fejlemény volt, hogy az oroszok bejelentették tulajdonrészük eladását.