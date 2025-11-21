Nekiment a MOL a horvát Janafnak, közben ejtheti a szerb kormány a magyar és az arab NIS-ajánlatot

Felpörögtek az események azt követően, hogy az orosz fél bejelentette, hajlandó eleget tenni az amerikai szankciókból fakadó nyomásnak, és eladni részesedését a szerbiai NIS olajvállalatból. Bemutattuk, milyen vonatkozásai lehetnek annak, ha a tulajdonrészből akár annak csak hányada a magyar MOL-hoz kerülhetne (a MOL piaci pletykának tartja, és ennél bővebben nem kommentálja az értesüléseket), s szóltunk arról is, hogy szerb sajtóértesülések alapján arab belépők tűnnek esélyes befutónak. Mutatjuk a legújabb fejleményeket!
Újabb szinten a MOL csörtéje a Janaffal, de ennek nincs köze a NIS-hez – tisztáznak a horvátok
A MOL és a horvát Janaf egy ideje a nyilvánosság előtt is vívják csörtéiket az utóbbi üzemeltetésébe tartozó Adria-kőolajvezetékkel kapcsolatban. Cikkünket a témához itt találja, a probléma központi kérdése az, hogy az Adria-vezeték kapacitásai, technikai paraméterei révén megfelel-e a magyar, illetve a szlovák finomító ellátási igényeinek. A MOL tegnap jelentette be, hogy a Slovnafttal (a szlovák petrolkémiai vállalat) közösen az Európai izottság Versenyjogi Főigazgatóságához fordul, aggodalmukat kifejezve amiatt, hogy a Janaf gyakorlata tovább fokozza az Adria-vezeték horvátországi szakaszával kapcsolatos ellátásbiztonsági aggályokat.
A vállalatok az Európai Bizottságnak küldött levelükben kijelentették, hogy a Janaf arról tájékoztatta a MOL-t és a Slovnaft-ot, hogy csak akkor kapják meg a már megvásárolt és szállításra beütemezett nyersolajat, ha a MOL és a Slovnaft beleegyezik további mennyiségek vásárlásába, ami a Janaf rendszerébe „technikai készletként” kerül be. Az Adria-vezeték üzemeltetőjének kérése meglepetésként érte a MOL-t, mivel ez korábban nem volt probléma a Janaffal való együttműködésében, és a szerződésben sem szerepel ilyen kitétel. Ráadásul a kérés szembe mehet a cégek által aláírt szerződés feltételeivel - jelezte a MOL, hozzátéve, hogy a Janaf nem tudta időben leszállítani a megrendelt mennyiséget, előre bocsátva, hogy a jövőben is csak hasonló feltételek mellett tudja teljesíteni a szállítást. Ez a gyakorlat a MOL szerint azonnali és komoly következményekkel jár, mivel a Janaf infrastrukturális pozícióját kihasználva egyoldalú változtatásokat hajt végre a nem orosz nyersolaj szállításához való hozzáférést szabályozó szerződésben (magyar szempontból viszont hangsúlyos, hogy továbbra is támaszkodhatunk az orosz olajra).
Ennek a kérdésnek nincs közvetlen kapcsolata a szerbiai olajvállalatban, a NIS-ben lévő orosz tulajdonrésszel. A MOL-Janaf vita kapcsán Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszter azt mondta, hogy „Horvátország nagyon szívesen bekapcsolódik az Európai Bizottság (EB) és az illetékes európai testületek előtt zajló eljárásba, mivel a MOL és a Slovnaft Bizottsághoz intézett beadványával kapcsolatban minden érv Horvátország oldalán áll”. Adódhat ugyanakkor a kérdés, hogy a horvát fél részéről felmerült-e a NIS-ben való részesedésszerzés.
S nem csak adódhat, hanem adódott is, a híresztelések kapcsán feltett kérdésre Šušnjar minszter reagáált is. Azt mondta, hogy soha nem volt opció, hogy a Horvát Köztársaság részesedést vásároljon a NIS-ben, hanem „a Janaf mint a NIS partnere készen áll arra, hogy a megoldás része legyen, de oly módon, hogy nincsenek törekvései a kiskereskedelmi piacok feletti ellenőrzés megszerzésére”, ahogyan azt egyes, Horvátországba partnerként belépő cégek tették. Ez praktikusan azt jelenti, a Janafnak nincsenek ambíciói a töltőállomások feletti ellenőrzés megszerzésére. Arra viszont, hogy pontosan mire van a NIS-sel kapcsolatban, egyelőre nincs választ, mert a miniszter csak általánosságban fogalmaztott.
„Ha részesei lehetünk a megoldásnak, ha partnerként elfogadhatóak vagyunk – márpedig a NIS-szel nagyon jól és hosszú évek óta működünk együtt –, akkor készek vagyunk a megoldás részét képezni” – mondta.
Sokba lenne a szerb államnak, de megoldaná
Ha horvát részről nincs érdekelődés a NIS iránt, akkor hogyan áll a helyzet nagyjából 48 órával azután, hogy az orosz fél bejelentette részesedésének eladását? Szerb sajtóértesülések és hírek alapján az arab jelölt, az emirátusi illetőségű ADNOC lehet az egyik befutó. Aleksandar Vučić szerb elnök csütörtökön ismét megszólalt a kérdésben, az RTS szerint azt mondta, hogy három potenciális vevővel tárgyalnak – már nem a szerbek, hanem az oroszok, de további részleteket nem közölt.
A helyzet mindenképpen kiélezett, mert
- noha Szerbiában egyelőre nincs üzemanyaghiány, energetikai szakérők arra figyelmeztetnek, hogy
- a közelgő tél előtt Belgrád nem engedheti meg azt, hogy a szerbiai finomítás leálljon
Márpedig az eddigi szerb közlések szerint a szó szoros értelmében
a pancsovai finomítóban november 25-ig elég a nafta újabb szállítmányok nélkül.
Vučić elnök ugyanakkor azt egyértelműsítette, hogy csak legvégső megoldásként tekintenek az állami tulajdonszerzésre, akkor, ha nem sikerül harmadik féllel megállapdni. Akkor viszont – fogalmazott –„bármi áron, de meg fogjuk találni a pénzt”.
Azt persze még nem lehet tudni, hogy mennyi lenne az ennyi. Radojka Nikolić gazdasági újságíró becslése szerint
ha a szerb államnak kellene beszállnia a NIS-be, annak 1,5 -2 milliárd euró közötti költsége lenne.
Ezt az állam csak úgy tudná finanszírozni, hogy más nagy projekteket halasztana el. Persze szóba jöhetne a hozzányúlás a költségvetési tartalékokhoz, vagy hitel felvétele, ezt azonban a befeketők és a pénzpiacok a DW-nek nyilatkozó elemzők szerint nagyon rossz üzenetnek tekintenék, mely közvetve gyengítheti a szerb gazdaság pozícióit.
Az arab félnek jó befektetés, bejöhet a problémamegoldó szerepkör
A szerb NIN ugyanakkor úgy tudja, hogy jelenleg annak a legnagyobb a valószínűsége, hogy az arab érdeklődő lesz a befutó – ha nem is tökéletes, de sokkal jobb megoldás annál, mint hogy tél előtt leáll a pancsovai finomító, vélik egybehangzóan az elemzők.
Branimir Jovanović, a Bécsi Nemzetközi Gazdasági Tanulmányok Intézetének szakértője szerint a kezdetektől az volt az egyik legvalószínűbb lehetőség, hogy az arabok vásárolják meg a NIS-t.
„Az arab országok mindenkivel jó kapcsolatot ápolnak – az amerikaiakkal, az oroszokkal és Szerbiával is. Emellett komoly szereplők az olajiparban” – mondja Jovanović, aki nem lát egyetlen érvet sem amellett, hogy a hírek ne valósuljanak meg, idézi a 021.rs alapján a szakértőt a Vajdaság Ma. Szerinte az arabok színre lépése azt jelentené, hogy újra olyan szereplőként pozícionálhatják magukat, akik „megoldják a problémákat”, és képesek közvetíteni a nagyhatalmak között, miközben a NIS képéven egy prosperáló vállalatba léphetnének be (a NIS 2024-ben 90 millió eurós nyereséget ért el). Jelenlétükkel pedig növekedési pályára léphetne.
Az ADNOC cégjelzése:
Azt ugyanakkor, hogy a verseny nincs lefutva, mutatja, hogy a Nova ekonomija szerint bár az arab befektetők esélyesebbek, de még a MOL-t sem érdemes leírni, miközben Szerbiában vannak, akik szerint
az lenne a legjobb, ha Belgrád venné át az orosz tulajdonrészt, különösen azt követően, hogy a Vučić elnök nyilvánosan megerősítette, ha kell, előteremtik rá a pénzt, ezzel a résszel nem lesz megoldhatatlan probléma.
Milun Babić, az Energetikusok Szövetsége így fogalmazott: „Számunkra az lenne a legjobb, ha az oroszokkal sikerülne megállapodni arról, hogy teljesen átadják nekünk a NIS irányítását, mégpedig nagyjából húsz évre, és azt követően készítenénk el a mérlegeket és rendeznénk a számlákat. Ez stratégiailag jó lenne nekik is, persze nekünk is. Az eladás az araboknak lehetséges opció, de jelenleg rengeteg szereplő van ebben az egész történetben” – nyilatkozta Babić a Nova ekonomijának.