Nekiment a MOL a horvát Janafnak, közben ejtheti a szerb kormány a magyar és az arab NIS-ajánlatot

Felpörögtek az események azt követően, hogy az orosz fél bejelentette, hajlandó eleget tenni az amerikai szankciókból fakadó nyomásnak, és eladni részesedését a szerbiai NIS olajvállalatból. Bemutattuk, milyen vonatkozásai lehetnek annak, ha a tulajdonrészből akár annak csak hányada a magyar MOL-hoz kerülhetne (a MOL piaci pletykának tartja, és ennél bővebben nem kommentálja az értesüléseket), s szóltunk arról is, hogy szerb sajtóértesülések alapján arab belépők tűnnek esélyes befutónak. Mutatjuk a legújabb fejleményeket!

A NIS vállalati lobogói a cég székhelyén Újvidéken – az orosz fél hajlandó eladni tulajdonrészét

Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

Újabb szinten a MOL csörtéje a Janaffal, de ennek nincs köze a NIS-hez – tisztáznak a horvátok

A MOL és a horvát Janaf egy ideje a nyilvánosság előtt is vívják csörtéiket az utóbbi üzemeltetésébe tartozó Adria-kőolajvezetékkel kapcsolatban. Cikkünket a témához itt találja, a probléma központi kérdése az, hogy az Adria-vezeték kapacitásai, technikai paraméterei révén megfelel-e a magyar, illetve a szlovák finomító ellátási igényeinek. A MOL tegnap jelentette be, hogy a Slovnafttal (a szlovák petrolkémiai vállalat) közösen az Európai izottság Versenyjogi Főigazgatóságához fordul, aggodalmukat kifejezve amiatt, hogy a Janaf gyakorlata tovább fokozza az Adria-vezeték horvátországi szakaszával kapcsolatos ellátásbiztonsági aggályokat.

A vállalatok az Európai Bizottságnak küldött levelükben kijelentették, hogy a Janaf arról tájékoztatta a MOL-t és a Slovnaft-ot, hogy csak akkor kapják meg a már megvásárolt és szállításra beütemezett nyersolajat, ha a MOL és a Slovnaft beleegyezik további mennyiségek vásárlásába, ami a Janaf rendszerébe „technikai készletként” kerül be. Az Adria-vezeték üzemeltetőjének kérése meglepetésként érte a MOL-t, mivel ez korábban nem volt probléma a Janaffal való együttműködésében, és a szerződésben sem szerepel ilyen kitétel. Ráadásul a kérés szembe mehet a cégek által aláírt szerződés feltételeivel - jelezte a MOL, hozzátéve, hogy a Janaf nem tudta időben leszállítani a megrendelt mennyiséget, előre bocsátva, hogy a jövőben is csak hasonló feltételek mellett tudja teljesíteni a szállítást. Ez a gyakorlat a MOL szerint azonnali és komoly következményekkel jár, mivel a Janaf infrastrukturális pozícióját kihasználva egyoldalú változtatásokat hajt végre a nem orosz nyersolaj szállításához való hozzáférést szabályozó szerződésben (magyar szempontból viszont hangsúlyos, hogy továbbra is támaszkodhatunk az orosz olajra).