Jöhet a MOL erőpróbája: üzemanyaghiányt kell enyhíteni, sorsdöntő magyar-szerb találkozó zajlik

Szerbia nem akar „erőből dolgozni”, a szerb elnök már korábban jelezte, hogy az államosítást szeretné elkerülni, noha ha szükséges, a tulajdonrész megvásárlására Vucsics ígérete szerint előteremtik a pénzügyi hátteret. Ugyanakkor az orosz Gazpromnyeft is hallgat és egyelőre nem cselekszik. Plester szerint az oroszoknak nem sürgető a helyzet megoldása, viszont

Szerbia számára létfontosságú, hogy a NIS üzemeljen, a pancsevói finomító hiánya komoly ellátásbiztonsági problémákat okozhat.

Ugyanakkor a magyar segítség bár nagyon fontos lesz Szerbiának, nem biztos, hogy elegendő. Szállítások szerint ez finomított termékek eladását jelenti, csakhogy ebbe a helyzetbe beleszól – cikkünket itt találja a témához –, hogy a közemúltban történt tűzeset miatt a Dunai Finomító jelenleg csak 50-55 százalékos kapacitáson működik. A Szerbiába Magyarországról, az újvidéki volt finomító irányába kiépítendő új kőolajvezeték sokat javíthat a forgalmazáson, mennyiségén – cikkünket a témában ajánljuk –, de ez legkorábban 2027-ben állhat rendelkezésre. Ha viszont elkészül, ez lehetővé teszi majd, hogy orosz vagy Odessza felől azeri illetve kazah kőolajhoz jusson a NIS pancsevói finomítója.

Azt gondolom, hogy Szerbia helyzete jelenleg kritikus.

Ha változás történik az orosz befolyásban, akkor az egész régióban gyors leválás történhet meg az orosz szénhidrogénekről, illetve az orosz tulajdonlás is változhat az balkáni energetikában” – értékelte Plester, aki szerint nagyon sok múlik a bizonytalan helyzetben (ami az orosz földgáz szállítási szerződései körül is ott van) azon, mit és hogyan lép a szerb fél, Vucsics elnök milyen döntést hoz.

Mekkora mennyiséget szállíthat a MOL Szerbiának?

Kérdés, hogy a két és félszeresére emelkedő szállítási arány mekkora mennyiséget jelent majd Szerbia felé. A MOL nem közli a nagykereskedelmi értékesítési adatokat földrajzi bontásban, csak a fogyasztói szolgáltatások szegmensét. Ezek alapján Szerbia az egyéb kategóriában van (Bosznia-Hercegovina és Montenegró mellett), mely kategória a teljes termékértékesítés 13 százalékát adta 2024-ben. A benzinkutak száma alapján

a szerbiai hálózat mindössze 72 egység (2025. harmadik negyedévében), ami a teljes hálózat 3,1 százaléka;

még Boszniában is több kutja van a MOL-nak, összesen 103

– hívja fel a figyelmet az Erste elemzője.

Az Erste becslése szerint a MOL termékértékesítésének valahol 3-5 százaléka körül lehet Szerbia, ami, ha a teljes 11 millió tonnás üzemanyag (benzin, dízel, jet, LPG és fűtőolaj) értékesítést tekintjük, akkor kb. 330-550 ezer tonnát jelenthet éves szinten.

Szerbia egyébként napi 74 ezer hordó nyersolajat fogyaszt, az Erste becslése szerint kb. 2,8 millió tonna finomított terméket használ évente, vagyis a MOL csoport kb. 12-20 százalékát biztosíthatja ennek a fogyasztásnak. Így adódik az a kérdés is, hogy Szerbia honnan szerzi be a többi, szükséges mennyiséget.