Kész, vége, feladták az oroszok – eljött a MOL ideje?

Az orosz fél hajlandó eladni a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban lévő részesedését Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter közlése szerint. A tárcavezető a szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) nyilatkozva kiemelte, nem közölheti, mely harmadik félnek a bevonásával történtek a tárgyalások, mindaddig amíg a megbeszélések le nem zárulnak. Fontosnak nevezte viszont, hogy a NIS folytatni tudja a munkáját. Ez egy óriási jelentőségű bejelentés, mely érintheti a régió ellátását is.

A NIS vállalati lobogói a cég székhelyén Újvidéken – az orosz fél hajlandó eladni tulajdonrészét

Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

NIS: ez történik most a szerb energiaszektorban

Hosszú ideje tartó, feszültséggel teli időszak zárulhat le azzal, hogy az amerikai szankciók nyomására az orosz fél hajlandó megválni a szerb állami olajvállalatban, a NIS-ben birtokolt részesedéséből. A kérdéssel többször foglalkoztunk az Origón, ebben az összeállításunkban például azt mutattuk be, miért lesz nagy jelentőségű Szerbia kőolajjal való ellátásában az új magyar-szerb kőolajvezeték. Ebben pedig arról írunk a közelmúlt vis major eseménye kapcsán, hogyan érintheti a Dunai Finomító tűzesete a szerb olajellátást; itt pedig arról olvashat, milyen problémák azonosíthatók a horvát Adria-vezetékrendszer körül, melyek alapján kérdéses, hogyan lehetséges azon át a szerb pancsovai finomító, illetőg akár a magyar rendszer ellátása - szerencsére utóbbi miatt az Orbán Viktor vezette magyar delegáció washingtoni sikere nem kell aggódni.

Szerbia életében viszont bizonyosan új fejeződhet kezdődhet azzal, hogy az oroszok a közlés szerint beleegyeztek a NIS-ből való kiszállásra. A szerb energiaügyiminiszter közölte: a NIS kérvényezte a működési engedélyének a meghosszabbítását az amerikai kormányzattól, hogy ne kelljen leállnia a termeléssel.

Dubravka Djedovic Handanovic emlékeztetett, hogy

43 napja nem érkezett kőolaj Horvátországon, illetve az Adria-kőolajvezetéken keresztül, ezt azonban az állampolgárok nem érezték meg, mert a kormány felkészült minden eshetőségre.

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből – ezt azóta többször meghosszabbították –, de ez eddig nem történt meg.