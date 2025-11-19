Kész, vége, feladták az oroszok – eljött a MOL ideje?

Az orosz fél hajlandó eladni a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban lévő részesedését Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter közlése szerint. A tárcavezető a szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) nyilatkozva kiemelte, nem közölheti, mely harmadik félnek a bevonásával történtek a tárgyalások, mindaddig amíg a megbeszélések le nem zárulnak. Fontosnak nevezte viszont, hogy a NIS folytatni tudja a munkáját. Ez egy óriási jelentőségű bejelentés, mely érintheti a régió ellátását is.
NIS: ez történik most a szerb energiaszektorban
Hosszú ideje tartó, feszültséggel teli időszak zárulhat le azzal, hogy az amerikai szankciók nyomására az orosz fél hajlandó megválni a szerb állami olajvállalatban, a NIS-ben birtokolt részesedéséből. A kérdéssel többször foglalkoztunk az Origón, ebben az összeállításunkban például azt mutattuk be, miért lesz nagy jelentőségű Szerbia kőolajjal való ellátásában az új magyar-szerb kőolajvezeték. Ebben pedig arról írunk a közelmúlt vis major eseménye kapcsán, hogyan érintheti a Dunai Finomító tűzesete a szerb olajellátást; itt pedig arról olvashat, milyen problémák azonosíthatók a horvát Adria-vezetékrendszer körül, melyek alapján kérdéses, hogyan lehetséges azon át a szerb pancsovai finomító, illetőg akár a magyar rendszer ellátása - szerencsére utóbbi miatt az Orbán Viktor vezette magyar delegáció washingtoni sikere nem kell aggódni.
Szerbia életében viszont bizonyosan új fejeződhet kezdődhet azzal, hogy az oroszok a közlés szerint beleegyeztek a NIS-ből való kiszállásra. A szerb energiaügyiminiszter közölte: a NIS kérvényezte a működési engedélyének a meghosszabbítását az amerikai kormányzattól, hogy ne kelljen leállnia a termeléssel.
Dubravka Djedovic Handanovic emlékeztetett, hogy
43 napja nem érkezett kőolaj Horvátországon, illetve az Adria-kőolajvezetéken keresztül, ezt azonban az állampolgárok nem érezték meg, mert a kormány felkészült minden eshetőségre.
Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből – ezt azóta többször meghosszabbították –, de ez eddig nem történt meg.
A szerb energiaügyi miniszter szombaton jelentette be, hogy az amerikai vezetés nem engedélyezte a NIS tevékenységének a folytatását, és az orosz tulajdon teljes kivonását követeli.
Több mint egy hónapja léptek hatályba a szankciók
A belgrádi értéktőzsde nem sokkal a határidő lejárta előtt közölte, hogy az orosz Gazpromnyefty a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra. Korábban a szerb nemzeti olajtársaság
- 50 százaléka volt az orosz Gazpromnyeftyé,
- 6,15 százaléka a Gazpromé,
- 29,87 százaléka pedig a szerb államé,
- a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.
A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt. Szeptember 19-én a Gazprom ezt a 11,30 százalékot átruházta leányvállalatára, az Intelligence-re. Az amerikai szankciók október 9-én léptek életbe, ezt követően álltak le a szállítások Horvátország irányából, hiszen a szankciók az orosz olajat érintették.
Eljöhet a MOL ideje? Sok minden kiderülhet
Mint a szerb kormányzati közlésből kiderül, részleteket egyelőre nem közölhetnek az egyeztetésekről. Ezeknek viszont sajátos módon lehet magyar vonatkozása is. Korábban ugyanis szerb sajtóértesülések alapján lábra kapott egy egyelőre nem megerősített híresztelés arról, hogy
a MOL lehet az, aki az orosz fél helyére lépve a NIS-ban megoldhatja a helyzetet, s nem utolsó sorban hozzájárul a szerb és a régió ellátásbiztonsághoz is.
Az, hogy a MOL-nak jut-e szerep a NIS és így a szerb energiaipar átalakulásában, csak később derül ki, a jelen helyzetben egyelőre ez nem több feltételezésnél. Mindenesetre a MOL már korábban is a NIS és így a szerb ellátás segítségére sietett akkor, amikor arra szükség volt – azaz az amerikai szankciók életbe lépése után.
Szerbia a kőolaj- és a földgázellátás szempontjából sérülékenyekebbnek a többi környező országnál, ennek minden mozzanatát e cikkünkben nem tudjuk áttekinteni. Azt viszont érdemes rögzíteni, hogy Washington szemében régóta szálka az orosz jelenlét a kőolaj- és földgázszektorban, különösen a szerb olajvállalat NIS-ben lévő orosz részesedése és orosz olaj vásárlása. Szerbiának egyetlen olajfinomítja van, a pancsovai, melynek ellátásában kiemelkedő jelentőségű lesz az új magyar-szerb kőolajvezeték, mely javít Szerbia kőolajellátottságán.