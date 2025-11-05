Megvan a világ első 5 ezer milliárd dolláros cége – ugyan mi baj lehet ebből?

Grafikus processzorai miatt vált globálisan ismertté a neve korábban, napjainkban pedig a név a mesterséges intelligencia forradalmának egyik központi vállalataként forog nem csak a gazdasági hírekben és elemzésekben, hanem a szélesebb, nem szakmai nyilvánosságban is az Nvidia neve, mely néhány nappal ezelőtt 5 ezer milliárd dolláros értéket elérve a világ legnagyobb vállalata lett. Az Nvidia 2023 eleje óta a tőzsdei emelkedés első számú hajtóereje, amely hatalmas hozamokat termelt részvényeseinek, milliárdokat Jensen Huang vezérigazgatónak, és ezért a cég a Wall Street talán legnagyobb sztárja most. Azonban mit jelent a vállalat, elsősorban a tőkepiaci egyensúlyra nézve?
Felnőtt az Nvidia, csak éppen a legnagyobb lett
Nem volt olyan rég – idén év elején, az Origo cikkét itt találja róla –, amikor a a svájciak, pontosabban volt pénzügyminiszterük kimondta, az UBS bank a Credit Suisse magába olvasztásával túl nagyra nőtt az alpesi ország gazdasági teljesítményéhez képest. Így ha esetleg megbillen az óriás, az még az egyébként gazdag országnak számító, bőséges állami forrásokkal rendelkező Svájcnak is aránytalanul megterhelő lehet, hogy a hóna alá nyúljon, amit pedig a nemzetközi beágyazottság miatt muszáj lenne megtenni. Az UBS mostanáig nem hasalt el, s bár példaként említése az Nvidia kapcsán nincs teljesen fedésben a körülményekkel, azt jól mutatja, milyen óriási félelmek gyűlhetnek fel akkor, amikor egy vállalat – látszólag – túl nagyra nő. A Nvidia esetét a Bloomberg elemzésére támaszkodva mutatjuk be.
Miért lehet egyáltalán mindezt kérdésként megfogalmazni? Azért, mert a vállalat által elért és egyelőre tartott 5 ezer milliárd dolláros érték nem önmagában mint abszolút szám ad okot az aggodalomra (a felfoghatatlan tőkeérték történelmi rekord, de pusztán emiatt nem veszélyforrás), hanem amiatt lehet az, amit az 5 ezer milliárd dollár értékű Nvidia jelentőségével és a tőkepiacokon most elfoglalt súlyával képvisel.
A vállalat értéke alapján ugyanis most jelenleg nagyobb, mint a nagyon fontos amerikai tőzsdei mutatót képviselő S&P 500 index 11 iparági szektorából hat együttvéve, emellett túlszárnyalja a legtöbb ország teljes részvénypiacának értékét.
„Ez nyilvánvalóan egy történelmi léptékű anomália, valóban olyasmi, amit évtizedek múlva is emlegetni fognak” –jelentette ki ezt az érezhetően nem túl hízelgő értékelést a helyzetről Matt Miskin, a Manulife John Hancock Investments társbefektetési stratégája. De miért mondhatja ezt?
Azért, mert a nagy amerikai technológiai vállalatok értéknövekedése néhány év alatt elképesztő sebességre kapcsolt. Magyarán: sokkal gyorsabban nő az értékük, mint korábban. Például a világ első ezer milliárd dolláros vállalata az Apple volt, 2018-ban, igaz, elsőre még csak néhány másodpercre lépte át a vállalat értéke az álomhatárt, de a hangsúly az, hogy ahhoz még két évtized tőzsdei jelenlét kellett. Az Nvidia 2023-ban lépett be az ezer milliárdos értékű vállalatok szűk klubjába – itt írtunk róla az Origón –, majd idén nyáron, azaz 2025-ben, júliusban átlépte a 4 ezer milliárd dolláros küszöböt. A mostani 5 ezer milliárd dollárhoz pedig alig néhány hónap kellett.
Ez nyilvánvalóan extrém gyors tempó, amit persze a mesterséges intelligencia forradalma is szinten tart, de az is, hogy az Nvidia a napokban olyan cégekkel kötött megállapdást, mint a Samsung, a Hyundai, miközben a csúcsliga más játékosai egymás után jelentették be – a Microsoftra, az Amazonra, a Meta Holdingra kell elsődlegesen gondolni –, hogy továbbra hatalmas összegeket fordítanak mesterséges intelligenciára. A hatalmas összeg a számítások szerint a következő 12 hónapban mintegy 34 százalékkal nő, elérve a 440 milliárd dollárt.
S ebben az Nvidia így vagy úgy, de csipjei révén érintett lesz, méghozzá vastagon.
A Nvidia árbevétele ezen ráfordítások miatt a következő pénzügyi évben várhatóan 285 milliárd dollárra emelkedik – a 2020-as pénzügyi évben a bevétel 11 milliárd dollár volt.
Ha valami, akkor ez mutatja azt, hogy miért beszélnek sokan mesterségesintelligencia-buborékról, amelynek középpontjában az Nvidia áll (még a ChatGPT-ről ismert OpenAI-vezér Sam Altman is ejtett el ilyen megjegyzéseket). Valójában nem arró van szó, ki mit gondol a mesterséges intelligenciáról, hanem arról, hogy akkora pénzügyi lufi fújódik, ami fájdalmasan robbanhat sokak arcába, ha kidurran. A kedélyeket egyébként maga Huang is igyekszik nyugtatni, és még az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnöke, Jerome Powell is arról beszélt a napokban, hogy nem indokolt a párhuzam a dotkom-lufival.
Egyes elemzők ugyankkor arra figyelmeztetnek, hogy bár a folyamat előbb-utóbb eléri a csúcspontját, és onnan ha nem is leszállóág, hanem konszolidáció jöhet, de addig is a tőkepiacok aránytalanul billenhetnek el az MI-őrület hajtotta növekedés irányába.
Nézzük meg ezt néhány konkrét adattal!
Nvidia: a növekedés egyik motorja, de könnyen víz alá húzó ballasztá válhat
Az nem meglepő, hogy mint a világ legnagyobb vállalata, az Nvidia a legnagyobb súllyal szerepel a piaci kapitalizáción alapuló részvényindexekben. Az Nvidia részvényei jelenleg az S&P 500 index 8,5 százalékát teszik ki – ez több, mint az alsó 240 vállalat együttes súlya. Ez biztosan rekord az inted történetében, ezt még az Apple sem tudta megcsinálni, mivel az indexen belüli súlyának maximuma 7,7 százalék volt 2023 nyarán.
Jelenleg a hét legnagyobb technológiai vállalat együttes súlya az S&P 500-ban meghaladja a 36 százalékot, a Nvidia után az Apple áll a második helyen áll 6,9 százalékkal. Vagyis az arányok alátámasztják a fontos részvényindex megbillenését a technológiai vállalatok irányába.
Az Nvidia nemcsak a világ legértékesebb vállalata – amely mögött az Apple mintegy 1 ezer milliárd dollárral marad el –, hanem értéke meghaladja
- a holland,
- spanyol,
- egyesült arab emírségekbeli, és
- olasz részvénypiacok együttes kapitalizációját is
A Bloomberg ezzel kapcsolatban készített egy gyűjtést, aminek eredménye szerint – még kimondani is félelmetes – az Nvidia jelenleg értékesebb, mint a világ részvénypiacai, kivéve az amerikai, kínai, japán, hongkongi és indiai piacokat. Vagyis csak ezeket nem tudja a maga 5 ezer milliárd dollárjával előzni.
Ráadásul – mint a fenti partnerségek és bejelentések arra utalnak – a növekedési kilátások továbbra is stabilak, nem csak más technológiai és járműipari vállalatok, hanem a tőzsdei elemzők többsége is pozitív várakozást fogalmat meg. Tízből kilenc elemző vételre ajánlja a részvényeket. A HSBC elemzője szerint 230 dollár a reális célár, amit ha elérnek a papírok, az azt jelenti, hogy
az Nvidia piaci értéke eléri a 8 ezer milliárd dollárt.
A legalacsonyabb elemzői várakozás ennek a célárnak kevesebb mint fele, 100 dollár a részvényekre, eladási ajánlással.
S van még egy körülmény, ami alátámaszthatja azt az elemzői vélekedést, hogy itt „anomáliáról” van szó: a vállalatok növekedésének üteme jellemzően lassul, ahogy méretük nő, hiszen az értékesítési bázis is nagyobb. Az S&P 500 azon vállalatai, amelyek 100 milliárd dollárt meghaladó éves árbevételt érnek el, átlagosan 6 százalékos éves árbevétel-növekedést produkálnak. Az Nvidia ebben is kilóg a sorból:
az aktuális pénzügyi évben várhatóan közel 60 százalékkal nő az árbevétele.
Ez ugyan lasszabb, mint az előző két évben elért növekedés, de aligha lehet rossz néven venni azt, ha valaki e számok kapcsán „lufit!” kiált (a következő két legnagyobb vállalat, a Microsoft és az Apple, éves szinten 15 illetve 6,2 százalék árbevétel-növekedést vár, amik egyébként szintén nem számítanak gyenge eredményenek már csak méreteikhez képest sem).
Nincs jele egyelőre annak, hogy az Nvidia megrogyna, sőt, a jelek arra mutatnak, hogy a szemünk előtt fog akár további ezer milliárdokat jelentő szárnyalásba kezdeni. S bár feltehetően senki nem akarja ezt látni, de épp ezért marad a kérdés: mi lesz, ha a központi jelentőségű, a tőkepiacokat technológiai társaival együtt már így is maga felé húzó vállalatnál valami nem jól sül el? Ha tényleg lufivá nőtt a mesterséges intelligencia körüli őrület? Ez esetben alighanem újra verseny indulhatna az 5 ezer milliárd dollár értékű vállalat címéért.