Megvan a világ első 5 ezer milliárd dolláros cége – ugyan mi baj lehet ebből?

Grafikus processzorai miatt vált globálisan ismertté a neve korábban, napjainkban pedig a név a mesterséges intelligencia forradalmának egyik központi vállalataként forog nem csak a gazdasági hírekben és elemzésekben, hanem a szélesebb, nem szakmai nyilvánosságban is az Nvidia neve, mely néhány nappal ezelőtt 5 ezer milliárd dolláros értéket elérve a világ legnagyobb vállalata lett. Az Nvidia 2023 eleje óta a tőzsdei emelkedés első számú hajtóereje, amely hatalmas hozamokat termelt részvényeseinek, milliárdokat Jensen Huang vezérigazgatónak, és ezért a cég a Wall Street talán legnagyobb sztárja most. Azonban mit jelent a vállalat, elsősorban a tőkepiaci egyensúlyra nézve?

Fotó: Pexels

Felnőtt az Nvidia, csak éppen a legnagyobb lett

Nem volt olyan rég – idén év elején, az Origo cikkét itt találja róla –, amikor a a svájciak, pontosabban volt pénzügyminiszterük kimondta, az UBS bank a Credit Suisse magába olvasztásával túl nagyra nőtt az alpesi ország gazdasági teljesítményéhez képest. Így ha esetleg megbillen az óriás, az még az egyébként gazdag országnak számító, bőséges állami forrásokkal rendelkező Svájcnak is aránytalanul megterhelő lehet, hogy a hóna alá nyúljon, amit pedig a nemzetközi beágyazottság miatt muszáj lenne megtenni. Az UBS mostanáig nem hasalt el, s bár példaként említése az Nvidia kapcsán nincs teljesen fedésben a körülményekkel, azt jól mutatja, milyen óriási félelmek gyűlhetnek fel akkor, amikor egy vállalat – látszólag – túl nagyra nő. A Nvidia esetét a Bloomberg elemzésére támaszkodva mutatjuk be.

Miért lehet egyáltalán mindezt kérdésként megfogalmazni? Azért, mert a vállalat által elért és egyelőre tartott 5 ezer milliárd dolláros érték nem önmagában mint abszolút szám ad okot az aggodalomra (a felfoghatatlan tőkeérték történelmi rekord, de pusztán emiatt nem veszélyforrás), hanem amiatt lehet az, amit az 5 ezer milliárd dollár értékű Nvidia jelentőségével és a tőkepiacokon most elfoglalt súlyával képvisel.

A vállalat értéke alapján ugyanis most jelenleg nagyobb, mint a nagyon fontos amerikai tőzsdei mutatót képviselő S&P 500 index 11 iparági szektorából hat együttvéve, emellett túlszárnyalja a legtöbb ország teljes részvénypiacának értékét.

„Ez nyilvánvalóan egy történelmi léptékű anomália, valóban olyasmi, amit évtizedek múlva is emlegetni fognak” –jelentette ki ezt az érezhetően nem túl hízelgő értékelést a helyzetről Matt Miskin, a Manulife John Hancock Investments társbefektetési stratégája. De miért mondhatja ezt?