Mutatjuk a legjobb és legolcsóbb nyaralásokat 2026-ra

Ahogy 2026 közeledik, egyre többen kezdik el tervezni a jövő évi nyaralásukat – és ha valaki inspirációra vágyik, Rob Brooks, az On The Beach utazási tanácsadója és influenszere most megosztotta azokat a nyaralási célpontokat, amik szerinte jövőre gyorsan terjednek majd a közösségi médiában.

Ezek lehetnek jövőre a legkedveltebb nyaralási célpontok

TikTokon is ismert szakértő videója már többszázezer ezer megtekintésnél jár, és öt olyan úti célt sorol fel, amik már 2025-ben is gyors növekedést mutattak a foglalásokban. Rob Brooks a videóban így fogalmazott:

Sok időt töltöttem az idei foglalási adatok elemzésével, és úgy látom, ezek a helyek 2026-ban robbanni fognak. Már most is gyorsan nő az érdeklődés irántuk, és mindegyik más-más élményt kínál.

Ezek lehetnek ár-érték arányban a legjobb választások jövőre:

A szakember listájának élén Egyiptom áll, amely az elmúlt években hatalmas fellendülést mutatott. A tengerparti üdülőhelyek egyre modernebbek, a szolgáltatások pedig világszínvonalúak, miközben az árak továbbra is megfizethetőek. Sharm El-Sheikh és Hurghada most már valódi ötcsillagos élményt nyújtanak, a Vörös-tenger partján, verhetetlen áron. A strandok, a búvárkodási lehetőségek és az all-inclusive ellátás ebben az árkategóriában páratlan.

Egy hét éjszakás tartózkodás egy ötcsillagos, all inclusive hotelben 2026 júniusában fejenként 412 fontba kerülne, ami mai árfolyamon körülbelül 182 000 forint. Jövőre tehát Egyiptom igazi luxus úti céllá válhat

– állítja.

A második helyre Agadir, Marokkó került, amelyet egyre többen fedeznek fel, mert nagyszerű alternatíva akár a Kanári-szigetekhez képest. All-inclusive üdülőhelyeket kínál és gazdag, egzotikus kultúrával büszkélkedhet. Mindössze párórás repülőútra van, egész évben 25 fok körüli a hőmérséklet, az utóbbi években sokat fejlődtek az üdülőhelyek, ráadásul az all inclusive csomagok olcsóbbak, mint a Kanári-szigeteken – hívta fel figyelmet a szakértő. A brit felhasználó kiemelte, hogy Agadirban 370 fontért, azaz nagyjából 165 ezer forintért talált olyan, egy hétre vonatkozó all inclusive ajánlatot, amiben még a repülőjegy ára is benne van – írja a Mirror.

