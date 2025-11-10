Nyugdíj-kiegészítés: rövidesen kopogtat a postás – így változnak idén és jövőre a nyugdíjak

Ezen a héten érkezik a kormánydöntés értelmében az időkorúaknak járó nyugdíj-kiegészítés. Az 1,6 százalékos korrekciót november 12-én utalják vagy a postai kézbesítéssel együtt kapják meg az érintettek. Ez a korrekció az idei év első 11 hónapjára vonatkozik, vagyis visszamenőleg jár.

Rövidesen viszi a postás a nyugdíjakat, most érkezik a nyugdíj-kiegészítés összege is. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

A nyugdíj-kiegészítés menete

A nyugdíjasok átlagosan 47 200 forintot kapnak a novemberi nyugdíj mellé, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az inflációkövető nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíjat kapják. Közben a harmincezer forintos élelmiszer-utalványok postázása már befejeződött, ezek az év végéig használhatók fel hideg élelemre. Ennek célja, hogy a nyugdíjak vásárlóereje megmaradjon, és a drágulás ne érintse hátrányosan az időseket, ám az élelmiszer-utalványok összegével kiegészítve, láthatóan, a juttatások bőven meghaladják a hivatalos inflációs adat által indokolt emelést. December 3-tól pedig már az emelt nyugdíj érkezik az idősekhez. Ez azért fontos, mert a januári nyugdíj emelésnek már ez az összeg lesz az alapja. 2026-ban az előzetes tervek szerint 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint augusztusban az átlagnyugdíj 245 ezer forint volt, ha hozzávesszük az 1,6 százalékos növekedést és a 13. havi juttatást, akkor az idei évre vetítve a havi átlagnyugdíj már 270 ezer forint felett lesz.

Folyamatosan emelték a nyugdíjakat

A nyugdíjak összege 2010-hez képest több mint duplájára emelkedett, a vásárlóértékük pedig 25 százalékkal emelkedett. A kormány ugyanis az inflációnak megfelelően folyamatosan emelte a járandóságot, és több lépcsőben visszavezette a 13. havi nyugdíjat is.

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette azt is a közelmúltban, hogy a jövő évtől elkezdik fokozatosan bevezetik a 14-ik havi nyugdíjat is. A kormányfő még 2020 áprilisában jelentette be, hogy négy év alatt fokozatosan vezetik vissza a 13. havi nyugdíjat: így 2021-ben egyheti pluszjuttatással indul a program, majd évente újabb egy hét jár, 2024-re pedig elérik a teljes havi összeget. Később a kormány ezt a folyamatot felgyorsította, és 2022 februárjában már a teljes 13. havi nyugdíjat kifizették minden jogosultnak.