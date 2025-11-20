Hírlevél

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Így maradhat több pénz a nyugdíjas és munkáltatója pénztárcájában is

Tegnap, 9:52
Olvasási idő: 4 perc
Az új szabályozásnak köszönhetően a munkavállalónál és a munkáltatónál is több pénz marad, a nyugdíjas jövedelméből. Érdemes tisztában lenni a kedvezményekkel, mert a nyugdíjas foglalkoztatott és a foglalkoztató is jelentős költség takarítható meg ebben a felállásban.
A nyugdíj melletti munkavégzés ma már nemcsak egy rugalmas munkerőpiaci megoldás, hanem anyagilag is kifejezetten megéri foglalkozatottnak és foglalkoztatónak egyaránt. A nyugdíj melletti munkára vonatkozó kedvező szabályok a munkavállaló és a munkáltató számára is előnyös feltételeket teremtenek: a nyugdíjasnak kevesebb levonással kell számolnia, és munkáltatója is alacsonyabb bérköltséggel foglalkoztathatja – közölte a NAV, csütörtökön.

Nem csak a nyugdíjas munkavállalóra vonatkoznak a könnyítések: a munkáltató sem fizet szochót a nyugdíjas munkaviszonyból származó jövedelme után. / Fotó: Shutterstock

Az új szabályok szerint a munkáltató jóval olcsóbban foglalkoztathat tapasztalt, nyugdíjas szakembert

A közlemény szerint a nyugdíjas foglalkoztatottak, munkavállalók kedvezőbben adóznak. A saját jogú nyugdíjasok jövedelmük után, függetlenül attól, hogy milyen foglalkoztatási formában dolgoznak, nem fizetnek tb-járulékot. De nem csak a nyugdíjas munkavállalóra (megbízottra) vonatkoznak a könnyítések: a munkáltató sem fizet szochót a nyugdíjas munkaviszonyból, megbízási jogviszonyából származó jövedelme után.

Ennek a gyakorlatban az az eredménye, hogy a munkavállalónál és a munkáltatónál is több pénz marad, a nyugdíjas jövedelméből 

  • a 15 százalékos személyi jövedelemadón kívül nem kell levonni semmit, 
  • és a munkáltató is jóval olcsóbban foglalkoztathat tapasztalt, nyugdíjas szakembert. 

Érdemes tisztában lenni a kedvezményekkel, mert mindkét oldalon jelentős költség takarítható meg ebben a felállásban – figyelmeztet az adóhatóság. A NAV tájékoztatója a nyugdíj melletti munka jövedelmének adózásáról itt érhető el.

 

