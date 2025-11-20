Így maradhat több pénz a nyugdíjas és munkáltatója pénztárcájában is

A nyugdíj melletti munkavégzés ma már nemcsak egy rugalmas munkerőpiaci megoldás, hanem anyagilag is kifejezetten megéri foglalkozatottnak és foglalkoztatónak egyaránt. A nyugdíj melletti munkára vonatkozó kedvező szabályok a munkavállaló és a munkáltató számára is előnyös feltételeket teremtenek: a nyugdíjasnak kevesebb levonással kell számolnia, és munkáltatója is alacsonyabb bérköltséggel foglalkoztathatja – közölte a NAV, csütörtökön.

Nem csak a nyugdíjas munkavállalóra vonatkoznak a könnyítések: a munkáltató sem fizet szochót a nyugdíjas munkaviszonyból származó jövedelme után. / Fotó: Shutterstock

Az új szabályok szerint a munkáltató jóval olcsóbban foglalkoztathat tapasztalt, nyugdíjas szakembert

A közlemény szerint a nyugdíjas foglalkoztatottak, munkavállalók kedvezőbben adóznak. A saját jogú nyugdíjasok jövedelmük után, függetlenül attól, hogy milyen foglalkoztatási formában dolgoznak, nem fizetnek tb-járulékot. De nem csak a nyugdíjas munkavállalóra (megbízottra) vonatkoznak a könnyítések: a munkáltató sem fizet szochót a nyugdíjas munkaviszonyból, megbízási jogviszonyából származó jövedelme után.

Ennek a gyakorlatban az az eredménye, hogy a munkavállalónál és a munkáltatónál is több pénz marad, a nyugdíjas jövedelméből

a 15 százalékos személyi jövedelemadón kívül nem kell levonni semmit,

és a munkáltató is jóval olcsóbban foglalkoztathat tapasztalt, nyugdíjas szakembert.

Érdemes tisztában lenni a kedvezményekkel, mert mindkét oldalon jelentős költség takarítható meg ebben a felállásban – figyelmeztet az adóhatóság. A NAV tájékoztatója a nyugdíj melletti munka jövedelmének adózásáról itt érhető el.