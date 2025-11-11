Nem csak szavak — Pénztárcájukon is érezhetik a nyugdíjasok a kormány megbecsülését

Január 1-től a 65 év feletti számszerű korhatár helyét a rugalmas, személyre szabott nyugdíjba vonulás veszi át. A rendszer mind az állami, mind a magán-biztosítói oldalon felkészülést, tudatos tervezést követel. 2026-tól változik Magyarországon a nyugdíjba vonulás rendszere — a változások leginkább a korábbi, kötelező – merev – 65‑éves nyugdíjkorhatárhoz fűződő szabályok lazításával kapcsolatosak.

A 65 éves kor betöltése nem lesz többé kötelező nyugdíjba vonulási pont. / Fotó: Pinterest

Az 1961-ben születettek lesznek az első csoport, akik már rugalmas szabályok szerint vonulhatnak nyugdíjba

A 65 éves kor betöltése nem lesz többé kötelező nyugdíjba vonulási pont — helyette szabadon dönthetnek a dolgozók arról, hogy mikor vonulnak nyugdíjba, figyelembe véve egészségi állapotukat, anyagi helyzetüket és szolgálati idejüket. Az új rendszer lehetővé teszi, hogy aki egészséges és tovább szeretne dolgozni, akár 65 év felett is aktív maradhat, akár részmunkaidőben vagy távmunka formájában is.

Ugyanakkor aki korábban kíván nyugdíjba menni, de teljesíti a szolgálati idő feltételeit (például 20 év a teljes öregségi nyugdíjhoz, vagy 15 év résznyugdíjhoz), szintén élhet ezzel a lehetőséggel.

Az 1961‑ben születettek lesznek az első csoport, akik már az új rendszer szerint vonulhatnak nyugdíjba 2026-ban.

A különélő házastársak esetén megszűnik a korábbi szigorú feltételrendszer — 2026-tól bármilyen okból különélő házastárs is jogosult lehet özvegyi nyugdíjra, mint aki együtt éltek.

A 2026-tól nyugdíjba vonulóknak már az új valorizációs szabályok szerint számítják az ellátást. Ennek értelmében az első rendszeres nyugdíjemelést, és az első 13. havi nyugdíjat csak 2027-ben kapják meg.

Érdemes minél korábban bevonni a munkavállalókat a nyugdíjtervezésbe

2026 januárjától lehetővé válik, hogy az öregségi nyugdíjat biztosítási jogviszony fenntartása mellett is igényeljék, vagyis akkor sem kell megszűntetni a munkaviszonyt, ha valaki nyugdíjba megy.

Összességében tehát a rendszer 2026-tól lényegesen rugalmasabbá válik, teret enged az egyéni döntéseknek, és modernizálja a nyugdíjazás feltételrendszerét.