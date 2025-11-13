Amíg a balliberálisok elvették, addig Orbán Viktor kormánya még többed ad

A kormány a szerdai ülésén úgy döntött, hogy bevezeti a 14. havi nyugdíjat. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy amit vállaltak, azt betartják, sőt azt is elárulta, milyen részletekben vezetik be a 14. havi nyugdíjat.

Egyheti nyugdíjat fizet ki a 14. havi nyugdíjból jövő februárban a magyar kormány (illusztráció)

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Egyheti nyugdíjat fizet ki a 14. havi nyugdíjból jövő februárban a magyar kormány

„Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat" – közölte a kormányfő.

„A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy jövő februárban a rendes nyugdíja mellé minden nyugdíjas honfitársunk megkapja majd a rendes nyugdíját, megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egyheti összegét, vagyis egynegyedét” – közölte Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videóban.

Hozzátette, hogy egy évvel később egy héttel egészül ki a kifizetés, majd így tovább, vagyis

a teljes 14. havi nyugdíjat 2029-ben kaphatják meg az arra jogosultak.

Mindez azt jelenti, hogy jövő februárban átlagosan 573 ezer forintot kaphat kézhez egy nyugdíjas a 13. és a 14. havi nyugdíj egyheti összegének köszönhetően.

És „ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott” – emelte ki a miniszterelnök.

A nyugdíjak összege 2010 óta több mint a kétszeresére emelkedett, a vásárlóerejük pedig több mint 25 százalékkal javult

Az Orbán-kormány 2010 után növekedési pályára állította a gazdaságot, és véget vetett a megszorítások korszakának. A kormány továbbra is elkötelezett az idősek tisztelete mellett, és megtartja a 2010-ben tett ígéretét, megőrzi a nyugdíjak vásárlóerejét.

A 2010 utáni időszak és a balliberális kormányzás közötti különbséget önmagában is jól példázza a 13. havi juttatás története.

A megszüntetéséről 2009-ben született döntés, miután Bajnai Gordon vette át a miniszterelnöki tisztséget Gyurcsány Ferenctől.

Az ország akkor a Nemzetközi Valutaalap gyámsága alatt volt, egymást érték a megszorítások. A kormány a válságra hivatkozott, az elvonások pedig nem kímélték az idősebb korosztályt sem.

Első lépésként átütemezték a 2009. évi nyugdíjkorrekciót 2010. január 1-jére, de döntöttek a 2010. évi korrekció elhagyásáról is. A 2009. évi 13. havi nyugdíj második részét már ki sem fizették. A pluszhavi juttatást pedig 2010-től teljes egészében megszüntették. A Bajnai-kormány ehelyett vezette be a nyugdíjprémiumot, amelynek kifizetését azonban a gazdasági növekedés bizonyos szintjétől tette függővé. Az akkori számítások azt mutatták, hogy a nyugdíjakat érintő megszorításokkal 2009-ben száz, míg 2010-ben több mint 280 milliárd forintot vett el az idősektől a balliberális kormány.