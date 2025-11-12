Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Álhír, amit az ATV-ben állítottak a gyermekszegénységről – nézze meg a pontos számokat!

Nagy Márton

Nyugdíjemelés: erre számíthatnak az idősek a következő napokban és jövőre

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma utalják a bankszámlákra a nyugdíj-kiegészítéssel növelt nyugdíjat, a postás pedig holnaptól kezdi kivinni az érintetteknek. A nyugdíjemelés itt nem áll meg, jövőre folytatódik, és a 13. havi, illetve a 14. első részlete is érkezik – mutatott rá Facebook-posztjában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy Mártonnyugdíjnyugdíj-kiegészítésutalvány

Érkezik a nyugdíj-kiegészítés. A novemberi nyugdíjjal együtt megérkezik az 1,6 százalékos nyugdíj-kiegészítés. A nyugdíjemelés így egy átlagnyugdíjnál éves szinten összesen plusz 51 ezer forintot jelent, a visszamenőleges összeg ebből novemberben átlagosan 47 ezer forintot hoz ebben a hónapban – mutatott rá Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-posztjában.

nyugdíjemelés, Postás, dupla nyugdíj, kézbesítés, Budapest, XIII. kerület, 2023. 02. 08.
Érkezik a nyugdíjemelés MTI/Bruzák Noémi 


Nyugdíjemelés: mit jelent ez a gyakorlatban?

Novemberben a nyugdíjasok egy összegben kapják meg visszamenőlegesen is a kiegészítést.

  • Decemberben már az emelt nyugdíj érkezik,
  • Januárban jön az újabb év eleji emelés,
  • Februárban pedig a 13. havi nyugdíj.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy döntés született arról is, hogy a kormány 2026-tól bevezeti a 14. havi nyugdíjat is. Ennek első lépése is érkezni fog jövőre. Ma tehát indulnak az utalások, holnaptól pedig kezdődik a postai kézbesítés.

Az Origo korábban megírta: jövő év elejétől rugalmas, személyre szabott nyugdíjba vonulási szabályok lépnek érvénybe, melyek értelmében a dolgozók szabadon dönthetnek majd arról, hogy mikor vonulnak nyugdíjba. Emellett már a héten érkezik a nyugdíj-kiegészítés, az idősek már kézhez kaphatták a 30 ezer forintos vásárlási utalványokat, jövőre 3,6 százalékkal nő az ellátás összege, az év elején pedig folyósítják a teljes 13. havi nyugdíjat, és érkezik a 14. havi nyugdíj első heti részlete is. Összegyűjtöttük, hogy összességében milyen támogatásokra és mekkora nyugdíjemelésre számíthatnak a hazai idősek, illetve hogyan készülhetnek fel a közvetlenül nyugdíj előtt állók a nyugellátási rendszer változásaira.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!