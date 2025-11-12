Nyugdíjemelés: erre számíthatnak az idősek a következő napokban és jövőre

Érkezik a nyugdíj-kiegészítés. A novemberi nyugdíjjal együtt megérkezik az 1,6 százalékos nyugdíj-kiegészítés. A nyugdíjemelés így egy átlagnyugdíjnál éves szinten összesen plusz 51 ezer forintot jelent, a visszamenőleges összeg ebből novemberben átlagosan 47 ezer forintot hoz ebben a hónapban – mutatott rá Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-posztjában.

Érkezik a nyugdíjemelés MTI/Bruzák Noémi



Nyugdíjemelés: mit jelent ez a gyakorlatban?

Novemberben a nyugdíjasok egy összegben kapják meg visszamenőlegesen is a kiegészítést.

Decemberben már az emelt nyugdíj érkezik,

Januárban jön az újabb év eleji emelés,

Februárban pedig a 13. havi nyugdíj.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy döntés született arról is, hogy a kormány 2026-tól bevezeti a 14. havi nyugdíjat is. Ennek első lépése is érkezni fog jövőre. Ma tehát indulnak az utalások, holnaptól pedig kezdődik a postai kézbesítés.

Az Origo korábban megírta: jövő év elejétől rugalmas, személyre szabott nyugdíjba vonulási szabályok lépnek érvénybe, melyek értelmében a dolgozók szabadon dönthetnek majd arról, hogy mikor vonulnak nyugdíjba. Emellett már a héten érkezik a nyugdíj-kiegészítés, az idősek már kézhez kaphatták a 30 ezer forintos vásárlási utalványokat, jövőre 3,6 százalékkal nő az ellátás összege, az év elején pedig folyósítják a teljes 13. havi nyugdíjat, és érkezik a 14. havi nyugdíj első heti részlete is. Összegyűjtöttük, hogy összességében milyen támogatásokra és mekkora nyugdíjemelésre számíthatnak a hazai idősek, illetve hogyan készülhetnek fel a közvetlenül nyugdíj előtt állók a nyugellátási rendszer változásaira.