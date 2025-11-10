Elkerülhető az ársokk, maradhat az orosz kőolaj

A sikeres washingtoni tárgyalások során elérték, amit el lehetett - kommentálta az eredményeket Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója. Ez azt jelenti, hogy továbbra is érkezhet orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken. ez fogyasztói szempontból is jó, mert lényegében változatlanok maradhatnak az árak, nem lesz sokkszerű emelkedés. A megállapodás értelmében ugyanis a MOL-nak több ideje lesz felkészülni az orosz olajról való leválásra, így nem lesz sokkszerű változás.

Elmarad az ársokk, fokozatos lesz az átállás, továbbra is érkezhet orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt /

Hernádi Zsolt szerint ha hirtelen kellene átállni, akkor biztosan sokkal nagyobb ármozgás történt volna, ami később vélhetően egy alacsonyabb szinten stabilizálódott volna, azonban szerinte

"nem hiányoznak a lóugrásszerű ársokkok."

Az Adria kőolajvezetékről mint lehetséges útvonalról azt mondta, nem az éves szállítási mennyiség a lényeg, hanem a napi, mivel a finomítók annak alapján tudnak dolgozni.

Pontatlan információk jelentek meg a kapacitásáról is, olvasni 11 és 15 millió tonnát is, ám az előbbi mennyiséget sem igazolták eddig a tesztek. És az sem jó hír szerinte a befektetőknek, hogy 80 százalékos kihasználtsággal használják az Adria-vezetéket, mivel ez a feldolgozóknak és a régiónak sem előnyös.