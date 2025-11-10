Hírlevél

Hernádi Zsolt

Elkerülhető az ársokk, maradhat az orosz kőolaj

Eredményesnek értékelte a washingtoni tárgyalásokat a MOL elnök-vezérigazgatója. Továbbra is érkezhet orosz olaj, bőven van átmenet a leválásra, ezzel pedig sikerült elkerülni az ársokkot. Az Adria-vezeték a tesztek alapján még nem képes kellő mennyiségű olajat továbbítani, ugyanis nem az éves érték, hanem a napi mennyiség a meghatározó.
Hernádi Zsolt MOL barátság kőolajvezeték

A sikeres washingtoni tárgyalások során elérték, amit el lehetett - kommentálta az eredményeket Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója. Ez azt jelenti, hogy továbbra is érkezhet orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken. ez fogyasztói szempontból is jó, mert lényegében változatlanok maradhatnak az árak, nem lesz sokkszerű emelkedés. A megállapodás értelmében ugyanis a MOL-nak több ideje lesz felkészülni az orosz olajról való leválásra, így nem lesz sokkszerű változás.

olaj, szénhidrogénvezetékrendszer, szénhidrogén vezetékrendszer, olajvezeték, gázvezeték, olaj, gáz, Barátság II. kőolajvezeték, Százhalombatta, 2022. május 24.A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.MTI/Szigetváry Zsolt
Elmarad az ársokk, fokozatos lesz az átállás, továbbra is érkezhet orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt  

Hernádi Zsolt szerint ha hirtelen kellene átállni, akkor biztosan sokkal nagyobb ármozgás történt volna, ami később vélhetően egy alacsonyabb szinten stabilizálódott volna, azonban szerinte 

"nem hiányoznak a lóugrásszerű ársokkok."

Az Adria kőolajvezetékről mint lehetséges útvonalról azt mondta, nem az éves szállítási mennyiség a lényeg, hanem a napi, mivel a finomítók annak alapján tudnak dolgozni. 

Pontatlan információk jelentek meg a kapacitásáról is, olvasni 11 és 15 millió tonnát is, ám az előbbi mennyiséget sem igazolták eddig a tesztek. És az sem jó hír szerinte a befektetőknek, hogy 80 százalékos kihasználtsággal használják az Adria-vezetéket, mivel ez a feldolgozóknak és a régiónak sem előnyös.

 

 

