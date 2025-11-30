Tartják a tengeri olajrekordot az oroszok, ezt a címet senki nem veszi el tőlük

Amikor 1896-ban lefúrták az első tengeri olajkutat Kalifornia partjainál, Summerland közelében, kevesen gondolták volna, hogy bő egy évszázad milyen messzire jut majd az iparág, s szó szerint milyen óriási mélységeket, nagy fúrási hosszúságokat ér el. Az egykori első, fából épült, mólóra szerelt tengeri fúrótorony csak néhány méternyire állt a víz fölött, és ugyanazt a kötélfúrási technikát alkalmazta, mint a szárazföldi kutaknál. A kútkezelők csak kis távolságra merészkedtek el a parttól, s csak sekély vizekben végezték a munkájukat.

A kaliforniai Summerland partjainál egykor üzemelő, tengeri olajfúrókról valószínűleg 1915-ben készült felvétel

Fotó: Wikipedia Commons (közkincs)

Ezek most a világ legmélyebb tengeri olajkútjai

Most, több mint egy évszázaddal később, a tengeri olaj- és gázkitermelés olyan elképesztő, akár szélsőségesnek is nevezhető mélységeket ért el, amelyek a tengeri olajfúrások megindulásakor még elképzelhetetlenek voltak. A tengeri olajplatformok szerény, fából készült szerkezetekből mostanra hatalmas mérnöki csodákká alakultak – egy részük nehezebb, mint egy felhőkarcoló, a legnagyobbakkal pedig akár naponta 200 000 hordó olaj kitermelése is lehetséges.

A kőolaj és földgáz kitermelésének már az 1940-es évektől része volt a verseny a mélységgel, de a tengeri olaj- és földgázkitermelés különösen az 1960-as évektől bontakozott ki. A legkönnyebben elérhető tengeri szénhidrogén-készleteket viszonylag hamar kitermelte az olajipar, így a vállalatok kénytelenek voltak egyre mélyebbre fúrni a tenger alá, hogy új, érintetlen rétegeket találjanak — az energia után kutatva az óceán mélységeiben.

Az Origón nemrég összeállítást készítettünk a világ legjelentősebb kőolajvezetékeiről, ebben a cikkünkben pedig a világ legmélyebb tengeri olajkútjait gyűjtöttük össze. A következőkben az ötödik helyen állótól haladunk az első helyezett felé.

5. Ondjaba 1 (Angola)

Vízmélység: 3 628 m

2021-ben az Ondjaba 1 geológiai feltáró kút - azaz lényegében az ásványi anyagok meglétét vizsgálják azzal - új világrekordot állított fel vízmélység tekintetében, amikor a fent nevezett mező 48-as blokkjában, Angola partjainál lefúrták. A mintegy 3 600 méter mély vízben történő fúrás az ultramélyvízi fúróhajók képességeit bizonyítja, amelyek dinamikus pozícionáló rendszereket használnak, így nincs szükségük rögzített horgonyokra — ez lehetővé teszi a kontinensperemen túli fúrást. Az Ondjaba 1 azért rekorder, mert nem kútkiterjesztéssel vagy szárazföldről indítással jött létre, hanem valóban a tenger mélyére fúrtak le a szakemberek, így ezúttal tényleges tengeri kútmélységről beszélhetünk (míg a következő kutaknál a vertikális mélységen túl az extrém fúrási mélység jelenti a valódi különlegességet, melyek egy része vízszintes szakaszban valósul meg). Így abszolút hossz tekintetében ötödik a listában, de a technológiai megoldásai alapján mint „valódi” tengeri vertikális kút, az első helyen is állhatna.