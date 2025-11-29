Ezt minden Olaszországba induló síelőnek tudnia kell – pénzbüntetés jár, ha nem viszi magával ezt a felszerelést

Az olasz hatóságok tájékoztatása szerint a téli sportok szerelmeseinek a pályákon egy speciális, CE–tanúsítvánnyal ellátott bukósisakot kell viselniük. A megjelölés arra utal, hogy a termék megfelel az EU egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásainak.

Az új szabály értelmében 2025 novemberétől minden síelőnek kötelező lesz a sisak az olasz pályákon.

Fotó: Unsplash

A cél a súlyos fejsérülések csökkentése az olasz sípályákon

Olaszország az elmúlt években fokozatosan vezette be a követelményt, először a 14 év alattiakra, majd a 18 év alattiakra. Ez az első szezon, amikor a szabály már minden korosztályra vonatkozik. A bukósisak nélkül sportolók akár 200 eurós (76 ezer forint) bírsággal sújthatók, és három napra is felfüggeszthetik a síbérletüket. A tisztviselők szerint pedig nincs mentség.

Egyébiránt egyetlen más ország sem írja elő a síelők számára kollektíven a bukósisak viselését, bár az intézkedés sok helyen kötelező a fiatal korosztály számára. Horvátországban és Szlovéniában a 14 év alatti gyermekeknek kötelező a sisak viselése a pályán, míg Ausztriában is hasonló szabályok vannak érvényben a 15 év alatti síelőkre, a téli sportokról ismert régiók többségében. Lengyelországban a 16 év alatti síelőknek kötelező a sisak viselése.

További törvényekre is kell figyelniük az Olaszországba utazóknak

Vannak más biztonsági intézkedések is, amelyekre a téli sportok szerelmeseinek feltétlenül figyelniük kell, beleértve a kötelező felelősségbiztosítást. Olaszország továbbá korlátozza az alkoholfogyasztást: a pályán 0,50 százalékos véralkoholszint-korlátozást érvényesít, míg zéró toleranciát tanúsít a kábítószerekkel szemben. Sőt a felvonón történő étkezés is tiltott.