Ebből lehet az autóipar új botránya – és a következő közegészségügyi vészhelyzet

Aggasztó annak a riportnak a tartalma, ami a The New York Times oldalán jelent meg, s amely arról szól, hogy Afrika egyes országaiban – az anyagban Nigéria áll a középpontban – súlyos egészségügyi kockázatokat jelent az, hogy nem megfelelő technológiával, elégtelen munkavédelmi szabályozással nyerik vissza az ólmot és más fémeket hulladékból ahhoz, hogy azokat később az amerikai autógyártók felhasználhassák. A riport szerint ezek nem elszigetelt eseteket jelentenek az ólom esetében, hanem általános tendenciát, melyben a beszállítói láncok több áttéten át érintettek.
Ólom: nagyobb gond a maláriánál is
A riport alapja az, hogy hetven, a Lagoshoz közeli Ogijo környékén élő vagy dolgozó ember önként vállalta, hogy vérvizsgálatot végezzenek rajtuk a lap és a The Examination, egy globális egészségügyi nonprofit szervezet számára. A vizsgálatba bevontak 70 százalékánál károsnak számító ólomszintet mutattak ki a vérükből, és szinte mindegyikük ólommérgezés tüneteit mutatta. A vizsgálatba bevontak gyermekeket is, náluk 50 százaléknál nagyobb arányban találtak olyan mértékű ólomszintet, amely egész életre szóló agykárosodást okozhat. A vizsgálatok során a környéken por- és talajmintákat is vettek, amelyek drámai ólomszintet mutattak: egyes mintákban a veszélyességi szint 186-szorosa volt a koncentráció.
Ogijo településén több újrahasznosító üzem működik, ezek nagyjából 1,5 km-es körzetében több mint 20 000 ember él. Bár valamennyi ott élőn nem folytattak egészségügyi vizsgálatot, de az elemzések alapján az valószínűsíthető, hogy a környéken élők többsége szintén ki van téve az ólommérgezés veszélyeinek.
Az ólommérgezés világszerte évente több halált okoz, mint a malária és a HIV/AIDS együttvéve.
Hasi görcsöket, állandó fáradtságot, koncentrációhiányt, de akár agyvérzést, vakságot és életre szóló értelmi fogyatékosságot válthat ki az érintetteknél. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nincs olyan ólomszint a szervezetben, amely biztonságosnak tekinthető.
Ólom-újrahasznosítás a globális ellátórendszerben
Ogijo és környéke Afrika legnagyobb ólom-újrahasznosító központja.
Az innen származó ólmot nagy autógyártók és kiskereskedelmi láncok – köztük az Amazon, a Lowe’s és a Walmart – számára készülő akkumulátorokhoz használják.
Az autóipar az ólomakkumulátorok újrahasznosítását környezetvédelmi sikertörténetként mutatja be: a régi akkumulátorok ólomtartalma tisztán és biztonságosan újraolvasztható, így újra és újra felhasználható minimális szennyezéssel. Ezt az állítást ugyanakkor számos körülmény árnyalja. Például az, hogy – általánosságban véve – a nagy autóipari vállalatok meglehetősen nagy hajlandóságot mutatnak azoknak a javaslatoknak a visszautasítására, melyek arra vonatkoznak, hogy csak igazoltan biztonságosan előállított ólmot használjanak fel gyártásukhoz.
A magyarázat erre egyszerű: az akkumulátorgyártók általában a kereskedőcégek állításaiból indulnak ki, melyek arról szólnak, hogy az ólmot tisztán, megfelelő módon hasznosítják újra.
S általában emögött a kijelentés mögött van is valamilyen audit, amivel igazolható a kijelentés megalapozottsága – csakhogy ezek az auditok általában gyenge szívonalú vagy általánosító tartalmúak, amikkel tulajdonképpen nem is lehetséges sok minden igazolása. A gyakorlat inkább úgy működik – állítja a riport –, hogy az iparág globális ellátórendszerének minden tagja képes mindig egy másik szereplőt megnevezni ezeknek az elvásároknak a teljesítéséért mint felelős.
Eközben a GDP-je alapján Afrika legnagyobb gazdaságának számító Nigéria az amerikai cégek számára az újrahasznosított ólom egyik leggyorsabban növekvő forrásává vált. Ogijo és a környező települések a helyi iparág központját alkotják, legalább hét ólomújrahasznosító üzeme működik a környéken. Két gyár bentlakásos iskolák mellett található, további üzemeket lakóházak, hotelek és éttermek vesznek körül. A helyzet kialakulásához az elégtelen helyi szabályozás, illetve a meglévő szabályok be nem tartása is hozzájárul.
A True Metals finomítója a város szélén:
Nehezen átláthatók az ellátási láncok
Az egyik legnagyobb ogijói újrahasznosító a True Metals nevű nigériai vállalaté. A cég elég nagy játékos az iparágban, az egyik fő exportáló. Az üzemében visszanyert ólmot használják a Ford, a General Motors, a Tesla és más autógyártók számára készített akkumulátorokban. A vállalat egyelőre nem reagált az újságírói megkeresésekre.
Hasonlóan választ nélkül hagyták az újságírókat a legnagyobb autógyártók, pontosabban egyik cég sem kívánta kommentálni az állításokat arról, hogy a Nigériából származó ólom súlyos szennyezést, tágabban pedig komoly közegészségügyi vészhelyezetet okoz az érintett térségben.
- A Volkswagen és a BMW visszajelzésében későbbre ígért választ azzal kapcsolatban, beszállítói láncukban megjelenik-e az afrikai országban újrahasznosított ólom.
- A Subaru közölte, hogy nem használ újrahasznosított ólmot Afrikából.
Ugyanakkor a helyzetet bonyolítja, hogy a nagy autóipari gyártók ellátási lánca hosszú és széttagolt, így sem a gyártók, sem a járművekbe az akkumulátorokat készítő cégek nincsenek mindig tisztában az ólom illetve más fémek eredetével, hiszen azok beszerzése jellemzően nemzetközi kereskedőcégeken keresztül valósul meg.
Az egyik ilyen globális kereskedő, a Trafigura, az elmúlt négy évben hét nigériai üzem – köztük a True Metals – által újrahasznosított ólmot szállított amerikai cégeknek.
A Trafigura tavaly 243 milliárd dollár bevételt jelentett olaj, gáz és fémek globális kereskedelméből.
A közelmúltig a Trafigura nigériai beszállítói között szerepelt egy üzem, a Green Recycling Industries, amely igyekezett megfelelni a nevének, és amely például betartotta az akkumulátorok újrahasznosítására vonatkozó környezetvédelmi és munkabiztonsági előírásokat. Nemzetközi szakértők ugyanakkor úgy vélik, bár a szövetségi államrendszerben működő ország rendelkezik környezetvédelmi törvényekkel, de nehézségekb ütközik azok betartása.
Nem az ólom az egyetlen illetve az első fémféle, mely vitatható körülmények és előzmények után kerül be globális vállalatok ellátási láncaiba Afrikából. Miként az Origo megírta, ilyen a kobalt is, amely főként a Kongói Demokratikus Köztársaságban fordul elő, s amelynek kitermelése kapcsán rendszeresen felmerülnek jogsértő esetek, illetve a kizsákmányolás.