Ebből lehet az autóipar új botránya – és a következő közegészségügyi vészhelyzet

Aggasztó annak a riportnak a tartalma, ami a The New York Times oldalán jelent meg, s amely arról szól, hogy Afrika egyes országaiban – az anyagban Nigéria áll a középpontban – súlyos egészségügyi kockázatokat jelent az, hogy nem megfelelő technológiával, elégtelen munkavédelmi szabályozással nyerik vissza az ólmot és más fémeket hulladékból ahhoz, hogy azokat később az amerikai autógyártók felhasználhassák. A riport szerint ezek nem elszigetelt eseteket jelentenek az ólom esetében, hanem általános tendenciát, melyben a beszállítói láncok több áttéten át érintettek.

Ólom: súlyos egészségügyi helyzet alakulhat ki a nigériai újrahasznosító üzemek környékén, melyekből főként az amerikai autók akkumulátoraiba kerül az ólom (illusztráció

Fotó: Pixabay

Ólom: nagyobb gond a maláriánál is

A riport alapja az, hogy hetven, a Lagoshoz közeli Ogijo környékén élő vagy dolgozó ember önként vállalta, hogy vérvizsgálatot végezzenek rajtuk a lap és a The Examination, egy globális egészségügyi nonprofit szervezet számára. A vizsgálatba bevontak 70 százalékánál károsnak számító ólomszintet mutattak ki a vérükből, és szinte mindegyikük ólommérgezés tüneteit mutatta. A vizsgálatba bevontak gyermekeket is, náluk 50 százaléknál nagyobb arányban találtak olyan mértékű ólomszintet, amely egész életre szóló agykárosodást okozhat. A vizsgálatok során a környéken por- és talajmintákat is vettek, amelyek drámai ólomszintet mutattak: egyes mintákban a veszélyességi szint 186-szorosa volt a koncentráció.

Ogijo településén több újrahasznosító üzem működik, ezek nagyjából 1,5 km-es körzetében több mint 20 000 ember él. Bár valamennyi ott élőn nem folytattak egészségügyi vizsgálatot, de az elemzések alapján az valószínűsíthető, hogy a környéken élők többsége szintén ki van téve az ólommérgezés veszélyeinek.

Az ólommérgezés világszerte évente több halált okoz, mint a malária és a HIV/AIDS együttvéve.

Hasi görcsöket, állandó fáradtságot, koncentrációhiányt, de akár agyvérzést, vakságot és életre szóló értelmi fogyatékosságot válthat ki az érintetteknél. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nincs olyan ólomszint a szervezetben, amely biztonságosnak tekinthető.

Ólom-újrahasznosítás a globális ellátórendszerben

Ogijo és környéke Afrika legnagyobb ólom-újrahasznosító központja.

Az innen származó ólmot nagy autógyártók és kiskereskedelmi láncok – köztük az Amazon, a Lowe’s és a Walmart – számára készülő akkumulátorokhoz használják.

Az autóipar az ólomakkumulátorok újrahasznosítását környezetvédelmi sikertörténetként mutatja be: a régi akkumulátorok ólomtartalma tisztán és biztonságosan újraolvasztható, így újra és újra felhasználható minimális szennyezéssel. Ezt az állítást ugyanakkor számos körülmény árnyalja. Például az, hogy – általánosságban véve – a nagy autóipari vállalatok meglehetősen nagy hajlandóságot mutatnak azoknak a javaslatoknak a visszautasítására, melyek arra vonatkoznak, hogy csak igazoltan biztonságosan előállított ólmot használjanak fel gyártásukhoz.

A magyarázat erre egyszerű: az akkumulátorgyártók általában a kereskedőcégek állításaiból indulnak ki, melyek arról szólnak, hogy az ólmot tisztán, megfelelő módon hasznosítják újra.

S általában emögött a kijelentés mögött van is valamilyen audit, amivel igazolható a kijelentés megalapozottsága – csakhogy ezek az auditok általában gyenge szívonalú vagy általánosító tartalmúak, amikkel tulajdonképpen nem is lehetséges sok minden igazolása. A gyakorlat inkább úgy működik – állítja a riport –, hogy az iparág globális ellátórendszerének minden tagja képes mindig egy másik szereplőt megnevezni ezeknek az elvásároknak a teljesítéséért mint felelős.