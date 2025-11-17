Jön a zimankó, erre vannak, akik visszakövetelnék a nyári időszámítást

Évek óta nem sikerül pontot tenni az évi két alkalommal járó óraátállítás kérdésére Európában. A nem csak élettani, hanem gazdasági hatásokkal is járó váltogatás a téli és a nyári időszámítás között sokak szerint idejétmúlt koncepció, ami épp azt a pénzügyi előnyt – spórolást az energiaköltségeken – nem jeleníti már meg, aminek kapcsán eredetileg, mint egyik fő oka annak, bevezették. Most Olaszországban vették elő újra a kérdést, és indult társadalmi kezdeményezés a nyári időszámítás állandósítása mellett.

Olaszországban társadalmi kezdeményezés indult a nyári időszámításért, újra reflektorfénybe helyezve az óraátállítás kérdését (illusztrációÖ

Fotó: Jens Rother / Shutterstock

Komoly pénzeket spórolnának az olasz az óraátállítás elhagyásával

A 350 ezer aláírással benyújtott kezdeményezést a tervek szerint ma, hétfőn tárgyalja a parlament. Az indítványozott vizsgálat a téli és a nyári időszámítás alkalmazásának az energiafogyasztásra, a környezetre, az egészségre és a biztonságra gyakorolt hatásaira terjed ki. A kezdeményezést támogatja az egészségre tett környezeti hatások vizsgálatára szakosodott olasz társaság, a SIMA.

Becslések szerint az állandó nyári időszámítással évente körülbelül 720 millió kilowattóra villamos energiát és akár 180 millió eurót (kb. 70 milliárd forint) is megtakaríthatnának az országban.

A kezdeményezők szerint a további pozitív hatások közé tartozik szerint a kiskereskedelmi és vendéglátói fogyasztás növekedése, a turisztikai szezon meghosszabbodása, a közbiztonság javulása, és az állandó nyári időszámítás egészségügyi előnyökkel is járna.

Elsőkből újra elsők lennének

Olaszország már 1966-ban bevezette a nyári időszámítást, vagyis az őszi és tavaszi óraátállítást. Az európai országok többsége – elsősorban az 1973-as olajválság miatt – követte példáját az 1970-es években és az 1980-as évek elején.

A nyári időszámítás bevezetését akkoriban energiatakarékossággal indokolták: az időeltolással plusz egyórányi nappali fényt akartak biztosítani a vállalkozások és a háztartások számára.

Ma már az egész EU-ban március utolsó vasárnapján átállítják az órákat, majd október utolsó vasárnapján vissza. Az Európai Parlament 2019 márciusában szavazott a nyári időszámítás 2021-es eltörléséről, de ezt még nem hajtották végre.