Jön a zimankó, erre vannak, akik visszakövetelnék a nyári időszámítást

Társadalmi kezdeményezésre várhatóan vizsgálatot indít az olasz parlament az éves óraátállítás megszüntetésének és a nyári időszámítás állandósításának lehetőségéről. Ez újra reflektorfénybe helyezheti az évek óta húzódó tipródást az óraátállítások megszüntetéséről és egyféle időszámítási mód állandósításáról.
Évek óta nem sikerül pontot tenni az évi két alkalommal járó óraátállítás kérdésére Európában. A nem csak élettani, hanem gazdasági hatásokkal is járó váltogatás a téli és a nyári időszámítás között sokak szerint idejétmúlt koncepció, ami épp azt a pénzügyi előnyt – spórolást az energiaköltségeken – nem jeleníti már meg, aminek kapcsán eredetileg, mint egyik fő oka annak, bevezették. Most Olaszországban vették elő újra a kérdést, és indult társadalmi kezdeményezés a nyári időszámítás állandósítása mellett.

Komoly pénzeket spórolnának az olasz az óraátállítás elhagyásával

A 350 ezer aláírással benyújtott kezdeményezést a tervek szerint ma, hétfőn tárgyalja a parlament. Az indítványozott vizsgálat a téli és a nyári időszámítás alkalmazásának az energiafogyasztásra, a környezetre, az egészségre és a biztonságra gyakorolt hatásaira terjed ki. A kezdeményezést támogatja az egészségre tett környezeti hatások vizsgálatára szakosodott olasz társaság, a SIMA.

Becslések szerint az állandó nyári időszámítással évente körülbelül 720 millió kilowattóra villamos energiát és akár 180 millió eurót (kb. 70 milliárd forint) is megtakaríthatnának az országban.

A kezdeményezők szerint a további pozitív hatások közé tartozik szerint a kiskereskedelmi és vendéglátói fogyasztás növekedése, a turisztikai szezon meghosszabbodása, a közbiztonság javulása, és az állandó nyári időszámítás egészségügyi előnyökkel is járna. 

Elsőkből újra elsők lennének

Olaszország már 1966-ban bevezette a nyári időszámítást, vagyis az őszi és tavaszi óraátállítást. Az európai országok többsége – elsősorban az 1973-as olajválság miatt – követte példáját az 1970-es években és az 1980-as évek elején. 

A nyári időszámítás bevezetését akkoriban energiatakarékossággal indokolták: az időeltolással plusz egyórányi nappali fényt akartak biztosítani a vállalkozások és a háztartások számára. 

Ma már az egész EU-ban március utolsó vasárnapján átállítják az órákat, majd október utolsó vasárnapján vissza. Az Európai Parlament 2019 márciusában szavazott a nyári időszámítás 2021-es eltörléséről, de ezt még nem hajtották végre.

A MAVIR magyar villamos energia rendszerirányító szerint Magyarország számára az óraátállítással járó gazdasági előnyek az elmúlt években mindinkább elhalványultak, egyre kevésbé maradtak kimutathatók.

 

