Olcsóbb lesz a világ kedvenc keksze? Kitalálja, melyik?

Az édességipar nincs könnyű helyzetben, az elmúlt hónapokban a kakaó ára az egekbe kúszott, több mint kétszeresére emelkedett egy év alatt. Drágul a csokoládé, ez érinti a szaloncukorszezont is, és persze a kekszeket is, így az Oreót. A drágulást a világ legnagyobb vállalatai is megérzik, de az Oreo kapcsán a gyártó másként gondolkodik.
A csokoládéipart az elmúlt hónapokban példátlan árhullám rázta meg: a kakaó világpiaci ára történelmi csúcsra emelkedett, több mint kétszeresére nőtt egyetlen év alatt. Ennek hatásait még a legnagyobb szereplők is érzik – köztük a Mondelez International, az Oreo, a Milka és a Toblerone gyártója. A cég friss pénzügyi jelentése szerint a bevétele ugyan nőtt, de a profitja és az eladott mennyiségek csökkentek – az édességek drágulása lassan kiveri a biztosítékot a fogyasztóknál – írja Foodnavigator.

Oreo, keksz, kakaópor, márka nélküli csoki, Oreokeksz, márkanélkülicsoki
Az Oreo árát is érint a kakaó jelentős drágulása, de a gyártó nem akar emelni/Fotó: Shutterstock/Forclick Studio

Mi történt a kakaóval, mennyit drágul a csoki és a keksz 

A kakaó ára a nyugat-afrikai terméskiesések miatt szállt el, mivel Elefántcsontparton és Ghánában a szélsőséges időjárás és a növénybetegségek megtizedelték a termést. A kereslet viszont továbbra is erős, így a csokoládé- és kekszgyártók kénytelenek voltak árat emelni. A Mondelez szerint a költségnövekedés minden terméket érint, de a csokoládés kategóriák – mint a Milka vagy a Cadbury – különösen érzékenyek. A cég azonban nem akarja elveszíteni hűséges vásárlóit: több piacon árpromóciókat és kisebb kiszereléseket vezethet be. Magyarán, nem biztos, hogy az Oreo olcsóbb lesz – de könnyen lehet, hogy új, megfizethetőbb csomagolásban tér vissza.

 

Az Oreo talán a legnépszerűbb keksz a világon

Az Oreót sokáig nem ismerte a magyar vásárló, viszonylag későn kerül forgalomba nálunk. Pedig több mint 110 éves márka, és ma is a világ legnépszerűbb keksze. Évente több mint 60 milliárd darabot adnak el belőle, száznál is több országban. A siker titka a felismerhető design, és a sokféle ízesítés, Ázsiában például zöld teás verzió is létezik. A Mondelez szerint az Oreo továbbra is az egyik legfontosabb motorja a cég növekedésének, még a nehéz piaci körülmények között is. Bár az eladások volumene kissé visszaesett, a márka értéke és ismertsége stabil maradt. A vállalat célja, hogy a termék elérhető maradjon mindenki számára, ezért külön figyelmet fordít az árérzékeny piacokra is.

 

A drágulás miatt csökken a forgalom

A 2025 harmadik negyedéves adatok szerint a Mondelez nettó árbevétele 5,9 százalékkal nőtt, de az eladott mennyiség 4,6 százalékkal csökkent. A bruttó profit 387 millió dollárral esett vissza, főként a nyersanyagárak miatt. Európában 12 százalékos áremelés mellett 7,5 százalékkal csökkent a volumen, az Egyesült Államokban pedig a fogyasztók egyre inkább a kisebb kiszereléseket és az akciókat keresik.  A vállalat így finom egyensúlyozásra kényszerül: 

  • hogyan tartsa fenn a márkák erejét,
  • miközben nem veszíti el az árérzékeny vásárlókat,
  • és képes legyen kivárni a kakaóárak stabilizálódását.

 

Mi lesz az Oreo árával? 

A gyártó Mondelez várhatóan új formátumokkal, ízekkel és akciókkal próbálja majd megtartani a márka lendületét, mert nem akarja elveszíteni a fogyasztókat. Lassan kiderül, mi mellett döntenek, feltűnnek-e az olcsóbb vagy kisebb kiszerelésű Oreók. A kakaópiac ingadozásai miatt az édességek ára még egy ideig erősen kérdőjeles marad. Az árakban lehetnek enyhítések, de az igazi árzuhanásra még várni kell.

 

