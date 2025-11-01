Olcsóbb lesz a világ kedvenc keksze? Kitalálja, melyik?

A csokoládéipart az elmúlt hónapokban példátlan árhullám rázta meg: a kakaó világpiaci ára történelmi csúcsra emelkedett, több mint kétszeresére nőtt egyetlen év alatt. Ennek hatásait még a legnagyobb szereplők is érzik – köztük a Mondelez International, az Oreo, a Milka és a Toblerone gyártója. A cég friss pénzügyi jelentése szerint a bevétele ugyan nőtt, de a profitja és az eladott mennyiségek csökkentek – az édességek drágulása lassan kiveri a biztosítékot a fogyasztóknál – írja Foodnavigator.

Az Oreo árát is érint a kakaó jelentős drágulása, de a gyártó nem akar emelni/Fotó: Shutterstock/Forclick Studio

Mi történt a kakaóval, mennyit drágul a csoki és a keksz

A kakaó ára a nyugat-afrikai terméskiesések miatt szállt el, mivel Elefántcsontparton és Ghánában a szélsőséges időjárás és a növénybetegségek megtizedelték a termést. A kereslet viszont továbbra is erős, így a csokoládé- és kekszgyártók kénytelenek voltak árat emelni. A Mondelez szerint a költségnövekedés minden terméket érint, de a csokoládés kategóriák – mint a Milka vagy a Cadbury – különösen érzékenyek. A cég azonban nem akarja elveszíteni hűséges vásárlóit: több piacon árpromóciókat és kisebb kiszereléseket vezethet be. Magyarán, nem biztos, hogy az Oreo olcsóbb lesz – de könnyen lehet, hogy új, megfizethetőbb csomagolásban tér vissza.

Az Oreo talán a legnépszerűbb keksz a világon

Az Oreót sokáig nem ismerte a magyar vásárló, viszonylag későn kerül forgalomba nálunk. Pedig több mint 110 éves márka, és ma is a világ legnépszerűbb keksze. Évente több mint 60 milliárd darabot adnak el belőle, száznál is több országban. A siker titka a felismerhető design, és a sokféle ízesítés, Ázsiában például zöld teás verzió is létezik. A Mondelez szerint az Oreo továbbra is az egyik legfontosabb motorja a cég növekedésének, még a nehéz piaci körülmények között is. Bár az eladások volumene kissé visszaesett, a márka értéke és ismertsége stabil maradt. A vállalat célja, hogy a termék elérhető maradjon mindenki számára, ezért külön figyelmet fordít az árérzékeny piacokra is.

A drágulás miatt csökken a forgalom

A 2025 harmadik negyedéves adatok szerint a Mondelez nettó árbevétele 5,9 százalékkal nőtt, de az eladott mennyiség 4,6 százalékkal csökkent. A bruttó profit 387 millió dollárral esett vissza, főként a nyersanyagárak miatt. Európában 12 százalékos áremelés mellett 7,5 százalékkal csökkent a volumen, az Egyesült Államokban pedig a fogyasztók egyre inkább a kisebb kiszereléseket és az akciókat keresik. A vállalat így finom egyensúlyozásra kényszerül: