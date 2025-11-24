Hírlevél

nagyvállalat

Mindenki vissza akar térni: Oroszország vonzóbb, mint valaha

1 órája
Egyre több jel utal arra, hogy a nyugati nagyvállalatok nem szeretnék végleg feladni az oroszországi pozícióikat. Az elbukott oroszellenes szankciós politika átlátszó paravánja mögött zajló folyamatok rendkívül beszédesek: az LG és a McDonald's újabb védjegyeket regisztráltatott, ami a szakértők szerint a visszatérés előszobája lehet. Kiderült az is, hogy a cégek elsöprő többsége a valóságban nem is vonult ki teljesen. Akik pedig most akarnának visszatérni, azoknak szigorú, oroszok által diktált feltételekkel kell szembenézniük.
Jelentős mozgások figyelhetők meg az orosz piacon, a nyugati világcégek láthatóan újrapozicionálják magukat. A dél-koreai technológiai óriás, az LG például november 16-án hat új, a termékeihez kapcsolódó védjegyet jegyeztetett be Oroszországban, derült ki az Izvesztyija cikkéből. A McDonald's sem tétlenkedett: néhány nappal korábban levédette a „Big Tasty”, valamint a „McDelivery” márkaneveket az orosz szellemi tulajdonvédelmi hivatalnál, a Roszpatentnél. Ezek a lépések ismét felerősítették a találgatásokat: vajon a korábban távozott nyugati szereplők a visszatérést készítik elő?

Remélhetőleg nemsokára újra mekizhetnek az oroszok. A kép illusztráció. Fotó: Shutterstock
Úgy tűnik bánják már, hogy elhagyták Oroszországot

Szakértők szerint a védjegyek tömeges bejegyzése stratégiai lépés. Nem feltétlenül jelenti az üzletek azonnali újranyitását, a helyzet feletti kontroll megőrzése a cél. A szabályok szerint ugyanis a három évig nem használt védjegyek érvényüket vesztik. A nyugati cégek ezt a forgatókönyvet akarják elkerülni. Nem szeretnék, ha a versenytársaik lenyúlnák a jól bejáratott márkaneveket. Ez a félelem magyarázza a 2025-ben tapasztalható regisztrációs hullámot.

Talán meglepően hangzik, de szinte mindenki maradt

Érdekes adat látott napvilágot a kivonulások valódi mértékéről is. A hírekben hangzatos távozásokról lehetett hallani, a statisztikák azonban cáfolják ezt. A nyugati vállalatoknak mindössze 9 százaléka adta el teljesen a vagyonát és vonult ki végleg Oroszországból.
Sokan, különösen az olasz és francia gyártók, valamint kiskereskedők, a jelenlét fenntartása mellett döntöttek. A maradók közül többen még növelni is tudták a bevételeiket, a távozók helyén ugyanis piaci rés keletkezett. Beszédes példa az osztrák Raiffeisenbank esete. A pénzintézet a konfliktus kirobbanását követően, 2022 első negyedévében a teljes nyereségének közel felét Oroszországban termelte meg. A visszatérés azonban nem lesz automatikus. 

Oroszország ugyan nyitott a nyugati márkák újra megjelenésére, de ma már Moszkva diktálja a feltételeket. 

A döntésnél mérlegelik a befektető hozzáállását, az orosz gazdaság érdekeit és a cég esetleges korábbi barátságtalan lépéseit. Az olyan vállalatok számára, mint az Amazon vagy a PayPal, a visszatérés ajtaja valószínűleg zárva marad.

Hatalmasat bukik, aki most menekül

A kivonulás mellett döntő cégek mostanra szembesültek a folyamat rendkívüli költségeivel. A tavaly októberben életbe lépett szabályok szigorúak:

  •  Az eszközök eladását egy speciális pénzügyminisztériumi bizottságnak kell jóváhagynia,
  •  kötelezően 60 százalékos árengedménnyel kell értékesíteni a vagyont, és
  • ezen felül a cégérték 35 százalékát be kell fizetni az orosz költségvetésbe.

Sok nyugati vállalat a geopolitikai helyzet enyhülésében bízik. Ők úgynevezett visszavásárlási opcióval adta át eszközeit orosz befektetőknek – nem ritkán jelképes, 1 rubeles áron. Így tett a Renault és a McDonald's is. Ez az opció azonban szigorú feltételekhez kötött. A követelmények nem teljesülése esetén a nyugatiak nem kapják vissza a tulajdonukat. A külföldi cégek oroszországi jelenléte egyfajta biztosítékot is jelent a felek számára. A nyugati országok zárolták az orosz vagyontárgyakat külföldön, azok hozamait pedig Ukrajna támogatására fordítják. Moszkva számára a nyugati cégek itteni eszközei jelentik a fedezetet egy esetleges tükörválaszra.

A szakértői vélemények szerint a nyugati tőke visszatérésének legbiztosabb jele az orosz tőzsde élénkülése lesz.

 Ez a magas hozamok reményében vonzza majd a befektetőket. A visszatérőknek ugyanakkor fel kell kötniük a nadrágot. A távollétükben az orosz gyártók sok helyen már betöltötték a piaci réseket. A nyugatiaknak sokkal keményebb versenyben kell majd újra megküzdeniük az orosz vásárlók kegyeiért.

A cégek visszatérésének legfőbb oka a körvonalazódni látszó béke lehet. 

A kiemelt képek illusztrációk. /Forrás: Erik Mclean / Unsplash és ARTUR WIDAK / NurPhoto
 

 

