Mindenki vissza akar térni: Oroszország vonzóbb, mint valaha

Jelentős mozgások figyelhetők meg az orosz piacon, a nyugati világcégek láthatóan újrapozicionálják magukat. A dél-koreai technológiai óriás, az LG például november 16-án hat új, a termékeihez kapcsolódó védjegyet jegyeztetett be Oroszországban, derült ki az Izvesztyija cikkéből. A McDonald's sem tétlenkedett: néhány nappal korábban levédette a „Big Tasty”, valamint a „McDelivery” márkaneveket az orosz szellemi tulajdonvédelmi hivatalnál, a Roszpatentnél. Ezek a lépések ismét felerősítették a találgatásokat: vajon a korábban távozott nyugati szereplők a visszatérést készítik elő?

Remélhetőleg nemsokára újra mekizhetnek az oroszok. A kép illusztráció. Fotó: Shutterstock

Úgy tűnik bánják már, hogy elhagyták Oroszországot

Szakértők szerint a védjegyek tömeges bejegyzése stratégiai lépés. Nem feltétlenül jelenti az üzletek azonnali újranyitását, a helyzet feletti kontroll megőrzése a cél. A szabályok szerint ugyanis a három évig nem használt védjegyek érvényüket vesztik. A nyugati cégek ezt a forgatókönyvet akarják elkerülni. Nem szeretnék, ha a versenytársaik lenyúlnák a jól bejáratott márkaneveket. Ez a félelem magyarázza a 2025-ben tapasztalható regisztrációs hullámot.

Talán meglepően hangzik, de szinte mindenki maradt

Érdekes adat látott napvilágot a kivonulások valódi mértékéről is. A hírekben hangzatos távozásokról lehetett hallani, a statisztikák azonban cáfolják ezt. A nyugati vállalatoknak mindössze 9 százaléka adta el teljesen a vagyonát és vonult ki végleg Oroszországból.

Sokan, különösen az olasz és francia gyártók, valamint kiskereskedők, a jelenlét fenntartása mellett döntöttek. A maradók közül többen még növelni is tudták a bevételeiket, a távozók helyén ugyanis piaci rés keletkezett. Beszédes példa az osztrák Raiffeisenbank esete. A pénzintézet a konfliktus kirobbanását követően, 2022 első negyedévében a teljes nyereségének közel felét Oroszországban termelte meg. A visszatérés azonban nem lesz automatikus.

Oroszország ugyan nyitott a nyugati márkák újra megjelenésére, de ma már Moszkva diktálja a feltételeket.

A döntésnél mérlegelik a befektető hozzáállását, az orosz gazdaság érdekeit és a cég esetleges korábbi barátságtalan lépéseit. Az olyan vállalatok számára, mint az Amazon vagy a PayPal, a visszatérés ajtaja valószínűleg zárva marad.