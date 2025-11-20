Drámai a helyzet Hirosimában, a kormány a helyszínen van

Nagy mennyiségben pusztulnak Japán Hirosima prefektúrájábasn a tenyésztett osztrigák. A jelenség azért is aggasztó, mert egyelőre csak találgatják, mi lehet az osztrigapusztulás oka. Bármi is az, a helyzet már most kormányzati beavatkozást követelt.
Senki nem tudja, miért pusztul el annyi osztriga
Japán mezőgazdasági minisztériuma, valamint a prefektúra tisztségviselői azt közölték, hogy a Nyugat-Japánban található prefektúrában, a Higashihiroshimában és Kure-ben október óta betakarított osztrigák 80-90 százaléka idő előtt elpusztult (a két város a II. világháborúban atombomba támadást szenvedett Hirosima városától keletre található). A Japan Today szerint Norikazu Suzuki mezőgazdasági miniszter ellátogatott egy higashihirosimai osztrigafarmra, hogy személyesen mérje fel a helyzetet. Ezt követően a helyi sajtó képviselőinek azt nyilatkozta, hogy a kormány vizsgálatot indít az osztrigapusztulás okainak kiderítésére, emellett a helyi hatóságokkal együttműködve támogatást nyújt az osztrigatenyésztőknek.
Suzuki korábban azt közölte, hogy máshonnan is kaptak jelentéseket osztrigapusztulásról, a szomszédos Okajama prefektúra, valamint a keletre fekvő Hjógo prefektúra egyes részeiről is erről a rejtélyes eseményről érkeztek hírek. Mindhárom prefektúra a Szeto-beltengerrel határos (a Szeto-beltenger az a vízterület, amely Japán négy nagy főszigetéből hármat elválaszt egymástól).
A mezőgazdasági minisztérium közölte, hogy bár az ok még nem tisztázott, a tömeges osztrigapusztulás összefüggésben állhat olyan tényezőkkel, mint a magas hőmérsékletű vagy nátriumtartalmú tengervíz, illetve az oxigénhiány. Ezt azonban egyelőre még nem hivatalos állásfoglalásként közölték.
Komoly gazdasági csapás lehet ebből
A rejtélyes osztrigapusztulásnak komoly gazdasági következményei lehetnek Japán számára, túl azon, hogy a tenyésztőknek most vélhetően azonnal pénzügyi támogatást kell nyújtania a kormányzatnak. Az osztriga ugyanis japán egyik fontos élelmiszeripari cikke, mely nem okvetlenül a mennyisége, hanem minősége, a gasztronómiában betöltött szerepe miatt értékes.
Japán 2023-as osztrigatermelésének mintegy 60 százalékát, nagyjából 89 000 tonnát, a most a figyelem középpontjába kerülő Hirosima prefektúra adta.
Más tudósítások szerint nemcsak az osztrigaipart, hanem a kagylótermesztést is sújtja a rejtélyes pusztulás.
A piaci várakozások szerint a japán osztrigapiac mérete néhány éven belül elérheti az 1 milliárd dollárt.
Japánban az osztrigát főként helyben értékesítik, exportja relatíve csekély, a 2023-as adatok szerint mindössze 4,3 millió dollárt ért el, 300 tonna értékben. A japán osztrigát főként Hong Kongban, Kínában, valamint más ázsiai országokban vásárolják, de néhány éve megindult az exportja az EU-ba is.