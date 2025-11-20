Drámai a helyzet Hirosimában, a kormány a helyszínen van

Nagy mennyiségben pusztulnak Japán Hirosima prefektúrájábasn a tenyésztett osztrigák. A jelenség azért is aggasztó, mert egyelőre csak találgatják, mi lehet az osztrigapusztulás oka. Bármi is az, a helyzet már most kormányzati beavatkozást követelt.

Rejtélyes okból bekövetkező pusztulás sújtja a japán osztrigaipart (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Senki nem tudja, miért pusztul el annyi osztriga

Japán mezőgazdasági minisztériuma, valamint a prefektúra tisztségviselői azt közölték, hogy a Nyugat-Japánban található prefektúrában, a Higashihiroshimában és Kure-ben október óta betakarított osztrigák 80-90 százaléka idő előtt elpusztult (a két város a II. világháborúban atombomba támadást szenvedett Hirosima városától keletre található). A Japan Today szerint Norikazu Suzuki mezőgazdasági miniszter ellátogatott egy higashihirosimai osztrigafarmra, hogy személyesen mérje fel a helyzetet. Ezt követően a helyi sajtó képviselőinek azt nyilatkozta, hogy a kormány vizsgálatot indít az osztrigapusztulás okainak kiderítésére, emellett a helyi hatóságokkal együttműködve támogatást nyújt az osztrigatenyésztőknek.

Suzuki korábban azt közölte, hogy máshonnan is kaptak jelentéseket osztrigapusztulásról, a szomszédos Okajama prefektúra, valamint a keletre fekvő Hjógo prefektúra egyes részeiről is erről a rejtélyes eseményről érkeztek hírek. Mindhárom prefektúra a Szeto-beltengerrel határos (a Szeto-beltenger az a vízterület, amely Japán négy nagy főszigetéből hármat elválaszt egymástól).

A mezőgazdasági minisztérium közölte, hogy bár az ok még nem tisztázott, a tömeges osztrigapusztulás összefüggésben állhat olyan tényezőkkel, mint a magas hőmérsékletű vagy nátriumtartalmú tengervíz, illetve az oxigénhiány. Ezt azonban egyelőre még nem hivatalos állásfoglalásként közölték.

Komoly gazdasági csapás lehet ebből

A rejtélyes osztrigapusztulásnak komoly gazdasági következményei lehetnek Japán számára, túl azon, hogy a tenyésztőknek most vélhetően azonnal pénzügyi támogatást kell nyújtania a kormányzatnak. Az osztriga ugyanis japán egyik fontos élelmiszeripari cikke, mely nem okvetlenül a mennyisége, hanem minősége, a gasztronómiában betöltött szerepe miatt értékes.

Japán 2023-as osztrigatermelésének mintegy 60 százalékát, nagyjából 89 000 tonnát, a most a figyelem középpontjába kerülő Hirosima prefektúra adta.

Más tudósítások szerint nemcsak az osztrigaipart, hanem a kagylótermesztést is sújtja a rejtélyes pusztulás.