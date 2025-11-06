Rendkívüli bejelentést tett egy hazai nagybank – minden ügyfél érintett

Bankszünnap lesz ezen a hétvégén az OTP Banknál a pénzintézet honlapján megjelent közlemény szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

A hétvégén leállás lesz az OTP Bank több szolgáltatásában

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Az OTP Bank hétvégi leállásának részletei

Ahogy a pénzintézet a honlapján írja, fejlesztési okokból november 8-án 22 órától november 9-én hajnali 1:50-ig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek: