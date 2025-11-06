Rendkívüli bejelentést tett egy hazai nagybank – minden ügyfél érintett

Hírlevél

Digitális fejlesztésekhez kötődő szolgáltatás-változásokról tett bejelentést az egyik hazai nagybank. Az OTP Bank egyes szolgáltatások átmenetileg nem, vagy csak részben lesznek elérhetőek.
Bankszünnap lesz ezen a hétvégén az OTP Banknál a pénzintézet honlapján megjelent közlemény szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

OTP, OTPbank, OTP Bank
A hétvégén leállás lesz az OTP Bank több szolgáltatásában
Fotó: Szabó Gábor - Origo

Az OTP Bank hétvégi leállásának részletei

Ahogy a pénzintézet a honlapján írja, fejlesztési okokból november 8-án 22 órától november 9-én hajnali 1:50-ig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó funkciók,
  • az internetbank,
  • a mobilbank,
  • az eBIZ szolgáltatás,
  • az Electra alkalmazás,
  • a SmartBróker alkalmazás,
  • a Vámpénztári rendszer,
  • az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett online fizetések jóváhagyása, valamint
  • az online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).
  •  

 

