Itt a jó hír, még kedvezőbb lesz az Otthon Start

Az éjszaka megjelent a Magyar Közlönyben az Otthon Start feltételeinek további pontosítását tartalmazó kormányrendelet. Alapvetően az igénylők könnyebben kaphatják meg az Otthon startot.

Összességében kedvezőbbek lesznek az Otthon start igénylési feltételei

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A jelenleg érvényben lévő szabályok alapján a kérdéses támogatott hitelben adóstárs az igénylő házastársa, vagy szülője lehet, viszont november 15-től az igénylő testvére is bekerülhet a kölcsönügyletbe adóstársként. A testvérnek nem kell első lakásszerzőnek minősülnie és a TB jogviszonyra vonatkozó elvárást sem kell teljesítenie. Ugyanakkor a többi jogszabályi feltételt teljesítenie kell, így többek között büntetlen előéletűnek kell lennie, illetve nem lehet 5 ezer forintot meghaladó köztartozása sem – összegez a Bankmonitor. Ugyanakkor az a testvér, aki adóstárs lesz, később nem igényelhet fix 3 százalékos hitelt. Ami viszont jó hír, hogy az igényelt hitelösszeg magasabb lehet, hiszen az adóstárs jövedelmét is nézik.

Áron alul is meg lehet venni egy önkormányzati lakást

Az önkormányzati lakásokat sok esetben jelentős árengedménnyel kínálják megvásárlásra a bérlőnek. November 15-től azonban a forgalmi érték és a vételár közötti eltérésre vonatkozó szabályt az ilyen önkormányzati lakások eladásakor nem kell alkalmazni. Vagyis a bérlő meg tudja vásárolni a kérdéses ingatlant az új támogatott hitelből jóval a piaci ár alatt is.

Újabb esetben lehet résztulajdont vásárolni Otthon startból

Otthon start hitelnél alapesetben egy önállóan forgalomképes lakást, házat kell megvásárolni, a résztulajdon megszerzése nem finanszírozható a kedvezményes kölcsönből.

November 15-től egy újabb résztulajdonvásárlási lehetőség lép életbe. Előfordulhat ugyanis az az eset, amikor valaki öröklés révén szerzett egy lakóingatlanban résztulajdont. A jövőben a kedvezményes hitel felhasználható lesz arra, hogy kivásárolja a kérdéses lakásban a többi tulajdonost az igénylő. Ráadásul ebben az esetben elfogadható lesz az is, ha az adós közeli hozzátartozója lenne az eladó. (Ez teljesen életszerű, hiszen jó eséllyel a lakás többi örököse is rokona az hiteligénylőnek.)