Otthon Start: a piac a fiataloké, a spekulánsok végre háttérbe szorultak

Bár a kiugróan erős szeptember után, októberben enyhe csökkenés volt tapasztalható a tranzakciók számában, ez 14,2 csupán egy természetes szezonális korrekció. A piac valójában továbbra is rendkívül élénk: a 11 518 adásvétel 7,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának adatát. A lelkesedés motorja egyértelműen az Otthon start kormányzati támogatási rendszer, amelynek hatása a hitelfelvételekben még látványosabb, derül ki a Duna House ingatlanpiaci elemzéséből.
Az Otthon start azokon segít, akiknek a legnagyobb szükségük van rá
A lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege októberben elérhette a 196 milliárd forintot, ami elképesztő, 85 százalékos havi és 66 százalékos éves növekedést jelent. Ez a hitelpiaci dinamika egyértelműen a kormányzati intézkedés következménye, amely nem csupán élénkítette, hanem egy szélesebb réteg számára tette elérhetővé a saját otthon lehetőségét.
A program elérte legfontosabb célját: azokat hozta helyzetbe, akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségre. A vevők között a 30-40 éves korosztály mellett egyre nagyobb arányban jelennek meg a 20-30 éves fiatalok. Még ennél is beszédesebb adat, hogy az első lakásukat vásárlók aránya Budapesten 21-ről 41 százalékra, vidéken pedig 26-ról 43 százalékra ugrott. A vásárlók többsége beosztottként dolgozik, amiből látszik, hogy a program a munkából élő magyarok számára teremtett valós esélyt. Ezzel párhuzamosan a befektetési célú vásárlások aránya jelentősen visszaszorult.
A hatalmas keresletnövekedés ellenére a lakásárak stabilak maradtak, a piac egészséges egyensúlyt mutat. A panellakások ára Budapesten 1,1 és 1,25 millió forint között mozgott négyzetméterenként, míg a téglalakásoké Budán megközelítette az 1,3 millió, Pesten pedig az 1,2 millió forintot. Vidéken a téglaépítésű ingatlanok négyzetméterára Kelet-Magyarországon 440 ezer, Nyugat-Magyarországon 503 ezer forint volt. Az eladási idők drasztikusan lerövidültek: Budapesten egy panellakásra átlagosan 55-68 nap alatt találtak vevőt.
A program az egész országban érezteti a hatását. Pest vármegyében a tranzakciók 69 százaléka 50 millió forint feletti áron zárult, míg vidéken az ingatlanok 46 százaléka került 40 millió forintnál többért új tulajdonoshoz. A fővároson belül továbbra is Angyalföld, azaz a XIII. kerület a legnépszerűbb, az érdeklődők 22,6 százaléka keresett itt új otthont. Zugló és Újbuda holtversenyben követik 18,5 százalékos aránnyal. A szeptemberi elemzésről itt írtunk.
Ösztönzi a kormány az Otthon Start Programmal összhangban lévő, legalább 250 lakásos projektek építését. A fiatalok lakhatását kielégítő fejlesztéseket a kabinet gyorsított engedélyezési eljárással, észszerű kedvezményekkel támogatja, de aki az Otthon Start Programban lefektetett vállalásait nem teljesíti, annak jelentős bírságot kell fizetnie.
Érkeznek az otthon startos lakások megépülését biztosító szabályok
Az albérletárakban is érezteti hatását az Otthon Start
Az Otthon Start Program hatására zsinórban már a második hónapban csökkennek az albérletárak országosan és Budapesten is. Utoljára ilyen mértékű csökkenésre két egymást követő hónapban a Covid-járvány kellős közepén 2020 november-decemberében volt példa. A másik érdekes aktualitás az, hogy a Kúria tegnap döntése jogszerűnek találta az airbnb kitiltását a VI. kerületből. Az önkormányzat döntése jövőre lép hatályba, és ez alaposan felkavarhatja a teljes fővárosi albérletpiacot. Az albérletárakról szóló cikkünket itt olvashatja.