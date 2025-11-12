Otthon Start: a piac a fiataloké, a spekulánsok végre háttérbe szorultak

Bár a kiugróan erős szeptember után, októberben enyhe csökkenés volt tapasztalható a tranzakciók számában, ez 14,2 csupán egy természetes szezonális korrekció. A piac valójában továbbra is rendkívül élénk: a 11 518 adásvétel 7,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának adatát. A lelkesedés motorja egyértelműen az Otthon start kormányzati támogatási rendszer, amelynek hatása a hitelfelvételekben még látványosabb, derül ki a Duna House ingatlanpiaci elemzéséből.

Az Otthon start program sikere egyértelmű. A spekulánsok helyett, most a fiatal családok jutnak ingatlanhoz. /Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az Otthon start azokon segít, akiknek a legnagyobb szükségük van rá

A lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege októberben elérhette a 196 milliárd forintot, ami elképesztő, 85 százalékos havi és 66 százalékos éves növekedést jelent. Ez a hitelpiaci dinamika egyértelműen a kormányzati intézkedés következménye, amely nem csupán élénkítette, hanem egy szélesebb réteg számára tette elérhetővé a saját otthon lehetőségét.

A program elérte legfontosabb célját: azokat hozta helyzetbe, akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségre. A vevők között a 30-40 éves korosztály mellett egyre nagyobb arányban jelennek meg a 20-30 éves fiatalok. Még ennél is beszédesebb adat, hogy az első lakásukat vásárlók aránya Budapesten 21-ről 41 százalékra, vidéken pedig 26-ról 43 százalékra ugrott. A vásárlók többsége beosztottként dolgozik, amiből látszik, hogy a program a munkából élő magyarok számára teremtett valós esélyt. Ezzel párhuzamosan a befektetési célú vásárlások aránya jelentősen visszaszorult.

A hatalmas keresletnövekedés ellenére a lakásárak stabilak maradtak, a piac egészséges egyensúlyt mutat. A panellakások ára Budapesten 1,1 és 1,25 millió forint között mozgott négyzetméterenként, míg a téglalakásoké Budán megközelítette az 1,3 millió, Pesten pedig az 1,2 millió forintot. Vidéken a téglaépítésű ingatlanok négyzetméterára Kelet-Magyarországon 440 ezer, Nyugat-Magyarországon 503 ezer forint volt. Az eladási idők drasztikusan lerövidültek: Budapesten egy panellakásra átlagosan 55-68 nap alatt találtak vevőt.