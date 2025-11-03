A jegybank kamatmutatóiban már ott lehet az Otthon start hatása

Kedden a lakásépítések harmadik negyedéves adatait közli a KSH. Bár a negyedév utolsó hónapjában már elindult az Otthon Start, ez az elkészült új lakások számában viszont még nem látszik majd, hiszen ennyire gyorsan nem készülnek el új lakások. Az első féléves adatok alapján azonban látható, hogy igencsak szükség van a lakásépítések számának növelésére – mondta el lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Hozzátette, az első félévben mindössze 5129 új lakás épült – 15 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, pedig az sem volt egy magas szint.

Az Otthon start a lakásépítési adatokon még nem látszik, ám a kamatszinteket máris befolyásolhatta

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Csütörtökön a szeptemberi kiskereskedelmi adatokat, illetve az ipari termelés első becslését ismerhetjük meg. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom volumene havi alapon 0,8, míg éves alapon 2,4 százalékkal bővült. Ez annak fényében alacsony, hogy a fogyasztás bővülése 4-5 százalék körül alakulhat éves alapon, azaz ezen bővülés egy jelentős része nem a magyar kiskereskedelemben jelenik meg.

Augusztusban az ipar ismét gyengén teljesített: havi alapon 2,3 százalékkal, míg éves összevetésben 7,3 százalékkal esett vissza a teljesítménye – az előző havi kedvező adat alapján számítani lehetett korrekcióra, de nem ekkorára. Ezzel az ipari termelés volumene olyan alacsony szintre csökkent, amelyet a koronavírus óta nem láttunk – mutatott rá Regős Gábor.

Itt látható az Otthon start hatása

Az MNB a héten rengeteg adatot közöl – ebből kettőt emelt ki Regős Gábor: hétfőn jelennek meg a háztartási és nem pénzügyi vállalati kamatlábak szeptemberi adatai (ezen már látszódhat az Otthon Start hatása), míg pénteken a nemzetközi tartalékok október végi előzetes adatai.

Augusztusban az egyes kamatlábak vegyesen alakultak: az MNB által megfigyelt öt kamatlábból háromnál nem történt érdemi változás, míg kettő csökkenni tudott.

Alig módosult az előző hónaphoz képest a lakáscélú hitelek hitelköltség mutatója (mely így 7,24 százalékon áll),

a háztartási lekötött forintbetétek kamata (ami 4,81 százalék),

illetve a vállalati lekötött forintbetétek kamata (ami 5,73 százalék).

Ötven bázisponttal, 15,58 százalékra csökkent ugyanakkor a személyi hitelek hitelköltség mutatója, míg a vállalati forinthiteleké negyven bázisponttal 8,60 százalékra mérséklődött – sorolta Regős Gábor. Szeptember végén a nemzetközi tartalékok értéke 47,7 milliárd euróra csökkent az előző havi 48,4 milliárd euróról. Ez ugyanakkor még mindig érdemi növekedés az egy évvel korábbi 46 milliárd euróhoz képest – tette hozzá.