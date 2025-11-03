A jegybank kamatmutatóiban már ott lehet az Otthon start hatása

Kedden a lakásépítések harmadik negyedéves adatait közli a KSH. Bár a negyedév utolsó hónapjában már elindult az Otthon Start, ez az elkészült új lakások számában viszont még nem látszik majd, hiszen ennyire gyorsan nem készülnek el új lakások. Az első féléves adatok alapján azonban látható, hogy igencsak szükség van a lakásépítések számának növelésére – mondta el lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Hozzátette, az első félévben mindössze 5129 új lakás épült – 15 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, pedig az sem volt egy magas szint.
Csütörtökön a szeptemberi kiskereskedelmi adatokat, illetve az ipari termelés első becslését ismerhetjük meg. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom volumene havi alapon 0,8, míg éves alapon 2,4 százalékkal bővült. Ez annak fényében alacsony, hogy a fogyasztás bővülése 4-5 százalék körül alakulhat éves alapon, azaz ezen bővülés egy jelentős része nem a magyar kiskereskedelemben jelenik meg.
Augusztusban az ipar ismét gyengén teljesített: havi alapon 2,3 százalékkal, míg éves összevetésben 7,3 százalékkal esett vissza a teljesítménye – az előző havi kedvező adat alapján számítani lehetett korrekcióra, de nem ekkorára. Ezzel az ipari termelés volumene olyan alacsony szintre csökkent, amelyet a koronavírus óta nem láttunk – mutatott rá Regős Gábor.
Itt látható az Otthon start hatása
Az MNB a héten rengeteg adatot közöl – ebből kettőt emelt ki Regős Gábor: hétfőn jelennek meg a háztartási és nem pénzügyi vállalati kamatlábak szeptemberi adatai (ezen már látszódhat az Otthon Start hatása), míg pénteken a nemzetközi tartalékok október végi előzetes adatai.
Augusztusban az egyes kamatlábak vegyesen alakultak: az MNB által megfigyelt öt kamatlábból háromnál nem történt érdemi változás, míg kettő csökkenni tudott.
- Alig módosult az előző hónaphoz képest a lakáscélú hitelek hitelköltség mutatója (mely így 7,24 százalékon áll),
- a háztartási lekötött forintbetétek kamata (ami 4,81 százalék),
- illetve a vállalati lekötött forintbetétek kamata (ami 5,73 százalék).
Ötven bázisponttal, 15,58 százalékra csökkent ugyanakkor a személyi hitelek hitelköltség mutatója, míg a vállalati forinthiteleké negyven bázisponttal 8,60 százalékra mérséklődött – sorolta Regős Gábor. Szeptember végén a nemzetközi tartalékok értéke 47,7 milliárd euróra csökkent az előző havi 48,4 milliárd euróról. Ez ugyanakkor még mindig érdemi növekedés az egy évvel korábbi 46 milliárd euróhoz képest – tette hozzá.
Az Eurostat a héten a KSH-hoz hasonlóan három fontosabb adatot közöl. Szerdán az ipari termelői árak szeptemberi adatait, csütörtökön a kiskereskedelmi forgalom szeptemberi alakulását, míg pénteken a szolgáltatások augusztusi teljesítményét ismerhetjük meg. Augusztusban az ipari termelői árak az eurózónában 0,3, míg az Európai Unióban 0,4 százalékkal csökkentek havi alapon. Ez éves összevetésben 0,6, illetve 0,4 százalékos mérséklődést jelent. Az éves alapú árcsökkenés az alacsonyabb energiaáraknak köszönhető – emelte ki Regős Gábor.
A kiskereskedelmi forgalom volumene augusztusban az eurózónában 0,1 százalékkal nőtt, míg az Európai Unióban nem változott az előző hónaphoz képest. Ez az előző év azonos időszakával összevetve egy, illetve 1,1 százalékos növekedést jelent. Az egyes tagállamok közül legnagyobb mértékben Cipruson (9,4 százalék), Máltán (9,2 százalék) és Luxemburgban (7,3 százalék) nőtt a forgalom, míg a legnagyobb csökkenést Románia (3,8 százalék) szenvedte el.
A román visszaesésben az augusztusi áfaemelés játszott szerepet, ami a költségvetési korrekció része. Ennek keretében az infláció tíz százalék közelébe emelkedett
és sokan előrehozták vásárlásaikat júliusra. A szolgáltató ágazatok teljesítménye júliusban havi alapon az eurózónában 0,2, míg az Európai Unióban 0,1 százalékkal csökkent. Ez a tavalyi júliusihoz képest 1,2, illetve 1,8 százalékos növekedést jelentett.
Az eurózónát tekintve éves összehasonlításban leginkább az információ, kommunikáció ágazat teljesítménye csökkent, míg nagyjából hasonló, valamivel egy százalék feletti bővülést mutatott a szállítás, raktározás, a turizmus, illetve az adminisztratív és támogató szolgáltatások ágazata.
Az Egyesült Államokban pénteken kellene közölni az októberi munkaerőpiaci adatokat, ám ez a kormányzati leállás miatt vélhetően elmarad.
A héten több régiós országban is lesz kamatdöntés. Csehországban csütörtökön döntenek az irányadó kamatról, mely május óta 3,5 százalék. A cseh infláció az elmúlt hónapokban csökkent, szeptemberben 2,3 százalékot tett ki. Ugyanakkor egyelőre Csehországban nem várható a monetáris kondíciók további lazítása. Lengyelországban az ezt megelőző napon, szerdán lesz kamatdöntés. Itt az alapkamat 4,5 százalék – legutóbbi ülésén a lengyel jegybank 25 bázispontos vágást jelentett be, ami meglepetés volt, mert a piac változatlan kamatszintet várt. A lengyel infláció szeptemberben 2,9 százalékon állt, ami megegyezik az előző havival. A várakozás most is inkább a változatlan kamatszint, kérdés, hogy a jegybank okoz-e újabb meglepetést.