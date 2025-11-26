Otthon start: duplázódik az elsőlakás vásárlók aránya az ingatlanvásárlók körében

Kifejezetten dinamikus maradt az érdeklődés az Otthon start Program iránt októberben és november első két hetében is. A kormány által indított fix 3 százalékos lakáshitel lehetősége valósággal berobbantotta a piacot, és ami a legfontosabb: a támogatás pontosan oda érkezik, ahol a legnagyobb szükség van rá. A statisztikák magukért beszélnek, hiszen a hiteligénylők több mint 50 százaléka 35 év alatti, ha pedig a 40 év alatti korosztályt nézzük, az arány eléri a 80 százalékot.A számok nem hazudnak: a kormány intézkedései hatékonyan segítik a fiatalok életkezdését.

Az Otthon start eredményeiről beszélt az államtitkár. /Forrás: Facebook / Panyi Miklós

A várakozáshoz képest is túlteljesít az Otthon start

Az államtitkár az ingatlan.com gazdasági szakértőjével, Balogh Lászlóval beszélgetett. Az Otthon start konkrét adatival kapcsolatban, elmondta:

Számítottunk egy 33 millió forintos hiteligénylési számra, ez valamivel magasabb, 35 millió forint környékén lesz. Az elsőlakás-vásárlási arány a 15-20%-ról körülbelül a duplájára nőtt.

A program nemcsak a nagyvárosokban, hanem a kistelepüléseken is érezteti jótékony hatását. A kormány célja, hogy a vidéki életformát választó fiatalokat is helyzetbe hozza, amihez az Otthon Start kiváló eszköznek bizonyult, különösen azért, mert más támogatásokkal is kiegészíthető.

Mi azzal számoltunk, hogy ez a program a vidéket is mozgásba hozza. Mivel az Otthon Start kombinálható más családtámogatási termékekkel is, ezért tudja támogatni az olyan fiatalokat, akik a vidéki életforma mellett köteleződnek el. Ennek olyan hatása is van, hogy belevágnak az építkezésbe

– nyilatkozta dr. Panyi Miklós.

A lakáspiacon tapasztalható folyamatok is érdekesen alakulnak, hiszen vannak olyan kerületek, ahol az új építésű és a használt panellakások ára kezd kiegyenlítődni. Ebben nagy szerepe van a kormányzat által bevezetett, az adminisztrációt radikálisan egyszerűsítő és gyorsító társasházi építményi jognak. Ez a jogi újítás hatalmas könnyebbséget jelent a családoknak és a kivitelezőknek egyaránt.

Az államtitkár ezzel kapcsolatban így fogalmazott:

A társasházi építményi jognak köszönhetően az új építésű lakások a kivitelezés megkezdésekor szerződhetőek, lehet rájuk hitelt felvenni. Ezt a négy éves időszakot, ami az engedélyezés elindulásától a használatbavételi engedélyig tartott, mi lehúztuk négy-hat hónapra. Ettől még meg kell várni, hogy a lakás felépüljön, de a fiatalok számára megnyugtató, hogy erre a lakásra lehet hitelt felvenni.

Felmerült a kérdés, hogy vajon meddig lesz elérhető ez a kedvező lehetőség, tekintve, hogy például Lengyelországban egy hasonló kezdeményezés kérészéletűnek bizonyult. A magyar kormány azonban hosszú távban gondolkodik, a stabilitást és a kiszámíthatóságot helyezve előtérbe. Az államtitkár egyértelművé tette, hogy az Otthon start nem egy átmeneti fellángolás, hanem a rendszer szerves része.

Ez egy társadalompolitikai program. Egy olyan fontos pillére a magyar otthontámogatási rendszernek, ami mindig is hiányzott. A családosokat és a fiatalokat kell a leginkább támogatni, erre a programra egy nagyon stabil pillérként tekintünk ebben a logikában. A Csok-ot 2015-ben indítottuk, és csak 2018-ban nyúltunk hozzá először és utána is csak erősítettünk, bővítettünk rajta. Arra számítunk, hogy az építőipart is mozgásba hozza, éppen ezért stabil, kiszámítható üzeneteket kell küldenünk az építőipar felé is.

Végezetül egy sokakat érintő fejleményről is beszámolt az államtitkár a zártkerti ingatlanokkal kapcsolatban. Jelenleg ugyanis a

tanyákra és

birtokközpontokra

felvehető a hitel, de egyéb, külterületi lakóházakra a mostani szabályozás szerint még nem. A kormány azonban vizsgálja annak lehetőségét, hogyan lehetne segíteni az itt élő családokon is.

Van ma Magyarországon 150.000 olyan lakóingatlan, ami külterületen található. Ezeknek a nagy része tanya és birtokközpont, de van köztük jó pár ezer, ami nem esik ezekbe a kategóriákba. Méltányolható lenne, ha ezeket is bevonnánk a programba. Ez jelenleg vizsgálat alatt van. Itt néhány héten belül bízom benne, hogy tudunk nyíltabban kommunikálni az ügyben”

– zárta gondolatait dr. Panyi Miklós.

A kiemelt képek forrása: MTI Fotószerkesztőség