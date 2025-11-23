Ezeken a településeken két kézzel szórják az Otthon Start hiteleket

Látványosan átalakította az ingatlanpiaci keresletet az Otthon Start program. Azok a leendő vásárlók, akik az elmúlt években bizonytalanok voltak, most újra megjelentek a piacon. A program népszerűsége pedig nem csak a fővárosban, de a vidéki térségekben is erős, ahol a kedvezményes konstrukció ugyanúgy sokak számára tette elérhetővé a saját otthon megteremtését.

Otthon Start Program: A főváros és a megyeszékhelyek adják a teljes kereslet több mint felét. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Otthon Start Program: A főváros és a megyeszékhelyek adják a teljes kereslet több mint felét

A K&H-hoz beérkezett adatok alapján az igénylők által felvett átlagos hitelösszeg 35 millió forint, amelyhez átlagosan 25 százalékos önerő társul. Ez jól mutatja, hogy a program valós segítséget nyújt azoknak a fiataloknak és családoknak, akik korábban a piaci kamatszint, illetve a magas önerőkövetelmények miatt nem tudtak belépni a piacra. A kérelmek megoszlása továbbra is azt mutatja, hogy

a főváros és a megyeszékhelyek adják a teljes kereslet több mint felét, ugyanakkor a vidéki térségek aktivitása is folyamatosan erősödik, és sok helyen az átlag feletti kereslet figyelhető meg.

A teljes szerződésállomány közel 27 százalékát Budapest adja, ami továbbra is a legaktívabb területnek számít. Bács-Kiskun és Pest vármegye egyenként több mint 9 százalékos részesedéssel követi a fővárost, ami erős vidéki jelenlétet jelez. A sort Hajdú-Bihar vármegye mintegy 6 százalékkal, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közel 5,7 százalékkal folytatja, ami azt mutatja, hogy az Alföld és az észak-magyarországi térség is aktívan kihasználja a program nyújtotta lehetőségeket. Ezek az arányok egyértelműen jelzik, hogy a támogatott konstrukció nem csupán a nagyvárosokban, hanem a vidéki térségekben is meghatározó szerepet játszik a lakásvásárlási döntésekben.

Ezeket a lakásokat viszik leginkább a vevők

A hitelcélt tekintve a társasházi lakások továbbra is jóval népszerűbbek a családi házaknál. Ennek többek között az is oka, hogy a modern, kisebb alapterületű, energiahatékony ingatlanok finanszírozása jobban illeszkedik az igénylők élethelyzetéhez, illetve a program kínálta maximális hitelösszeghez. Eközben a vidéki családi házak megfizethetősége ugyan továbbra is kedvezőbb, ám a lakások stabil kereslete azt mutatja, hogy az első lakásvásárlók jellemzően a kisebb, kompaktabb ingatlanokat részesítik előnyben.