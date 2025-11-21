A nagyvárosokból kiköltözők is jól járhatnak az Otthon Starttal

Általános jelenségnek tekinthető és nem csak Budapesthez köthető az a kiköltözési hullám, ami az ingatlanárak emelkedésekor természetes. A magasabb árak miatt a nagyvárosok lakosságszáma csökkenni kezd (több a ki-, mint a beköltöző), ugyanis sokan nem találnak maguknak megfizethető, illetve kívánt méretű, minőségű ingatlant – idézi a Magyar Nemzet Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének megállapításait, aki annak kapcsán nyilatkozott a lapnak, hogy Panyi Miklós államtitkár szerint az Otthon Start Program lehetőségének kiterjesztését vizsgálja a kormány.

Az Otthon Start Program kiterjesztése a külterületekre sokaknak jelenthet segítséget (illusztráció)

Fotó: Faludi Imre

Bővülhet az Otthon Start Programmal elérhető ingatlanok száma

Balogh László szerint valóban jelent van a nagyobb városokból egy kiköltözési hullám (gyakorlatilag erre kapcsolódna a fix 3 százalékos hitel újabb tervezett könnyítése), de azt is érdemes megemlíteni, hogy Budapesten csökkent a drágulás éves üteme, ez nemrég még húszszázalékos volt éves alapon.

Ehhez hozzájött az is, hogy 2024 ősze és 2025 tavasza között sokan tértek vissza az ingatlanpiacra befektetői körökből, most viszont az Otthon Start megjelenésével bővült az albérletkínálat, a kiadható ingatlanok várható hozama csökkent, és a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon is gátat szabott az áraknak.

Ezt például az mutatja, hogy külső kerületekben panellakásáron lehet új építésű lakást venni.

Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint ugyanis Rákospalota különböző részein a panellakások átlagos négyzetméterára 1,1–1,3 millió forint között mozog. Az ingatlanhirdetési portál kínálatában pedig már láthatók azok az otthon startos lakások is, amiket átlagosan 1,1–1,3 milliós négyzetméteráron hirdettek meg eladásra. Ezek közé tartozik a XV. kerület két beruházása is: Novus Liget és Szilas Liget lakóparkokban legalább három-négyezer lakás készülhet el a következő években, amiből több mint ezret már most is értékesítenek.

Az Otthon Start a tervezett kiterjesztéssel egyúttal várhatóan azoknak is lehetőséget teremthet, akik kiszorulnak a (nagy)városokból vagy valóban önfenntartóbb életre vágynak. Ugyanakkor, bár közöttük is akadnak olyanok, akik a nagyvárosi létet hátrahagyva az önfenntartó gazdálkodás felé fordulnak, illetve az egészségesebb élet reményében minél több mindent szeretnének maguknak otthon megtermelni, ez a tendencia az elsőlakás-vásárlók körében nem tömeges, mivel a fiatalabb korosztály a nagyváros nyújtotta előnyöket, szolgáltatásokat keresi.