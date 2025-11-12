Érkeznek az otthon startos lakások megépülését biztosító szabályok

A fix 3 százalékos hitel hatására évtizedek óta nem látott számban indulnak lakásfejlesztések. Cél, hogy az Otthon Start Program és egyéb állami ösztönzőkért cserébe a fejlesztők végrehajtsák vállalásaikat, új otthon startos lakások tízezrei épüljenek fel néhány éven belül. Ezt az élénk fejlesztői versenyt, az otthon startos fiatalok élénk kereslete mellett egy további fontos garanciális szabállyal fogja a kormány biztosítani − közölte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára közösségi oldalán.

Az Otthon Start Program első két hónapjában látványos sikereket ért el; minden nagyberuházás támogatást élvez, ha az épülő lakások nagy része megvehető lesz a fix 3 százalékos hitellel

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Pörög az ingatlanpiac az Otthon Start Programmal

Emlékeztetett, az Otthon Start Program első két hónapjában látványos sikereket ért el: több mint ötvenezer embert mozgatott meg, az elsőlakás-vásárlók arányát pedig megduplázta. A kormány eltökélt szándéka, hogy a fiatalok helyzetbe hozása mellett nagy számban épüljenek az ő igényeiket kielégítő lakások is, elérhető áron.

Cél, hogy a következő öt évben legalább ötvenezer új otthon startos lakás épüljön.

Ennek érdekében a Kormány úgy döntött, hogy az eljárások felgyorsítása céljából nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősíthető minden olyan fejlesztés, amelynek keretében a beruházó legalább 250 lakás megépítését vállalja, és ezen új lakásoknak legalább hetven százaléka megfelel a Program feltételeinek. Október végéig több mint 37 ezer ilyen új lakás megvalósítására irányuló kérelem érkezett be a kormányhoz, amelyekből 18 projekt esetében 11 ezer lakásra vonatkozóan történt meg a kiemelésről szóló rendelet kihirdetése, vagy van folyamatban annak társadalmi egyeztetése. Ez egyben új helyzetet teremt a piacon is: radikálisan megemelkedik a kínálat, így egy új megfizethető lakáspiac alakul ki, ami pedig középtávon letöri az ingatlanárak emelkedését is.

A kiemelt státusszal ugyanakkor kiemelt felelősség is jár. A ma benyújtott törvényjavaslat értelmében lakásonként akár tízmillió forintos bírság szabható ki azon beruházókra, akik nem teljesítik azt a vállalásukat, hogy a fejlesztésük legalább 70 százalékban a programnak megfelelő lakásokat építenek. A szabályozás célja annak biztosítása, hogy csak azok a beruházók indítsák meg lakásfejlesztéseiket, akik valóban az elsőlakás-vásárlók igényeit akarják kielégíteni, és akik ennek érdekében a program által szabott árkorlátoknak eleget tesznek.