Fontos könnyítések az Otthon Start Programban – mutatjuk, melyek ezek

Jelentős könnyítések lépnek életbe november 15-től az Otthon Start Program feltételeiben, amelyek számtalan megoldást kínálnak majd az otthonteremtéshez a fiatalok számára – jelezte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára közösségi oldalán tett szombati bejegyzésében az immár életbe lépett kormányrendeletet ismertetve.

Ezek a változások léptek életbe az Otthon Start programban / Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Pontosan milyen változásokra számíthatunk az Otthon Start Programban?

Az egyik fontos változás, hogy

a jövőben a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható adóstársként.

A testvérek által közösen megörökölt ingatlan esetén a testvérek számára is lehetőség nyílik egymás résztulajdonának megvásárlására Otthon Startos hitellel.

Az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztették a FIX 3 százaléhttps://www.origo.hu/gazdasag/2025/11/otthon-startos-lakasok-epiteset-jelentettek-bekos lakáshitelt, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékénél akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja.

Könnyítéseket vezettek be az építkezések esetén is, amely azt jelenti, hogy a bankok a hitel egy részét már az építkezés megkezdésekor tudják folyósítani a fiatal igénylők számára.

Ezeket a módosításokat azért vezetjük be, hogy még rugalmasabban reagáljunk a fiatalok élethelyzeteire, még több fiatal számára legyen lehetőség élni ezzel a programmal

– fogalmazott az államtitkár, aki úgy véli, mindezekkel további sok ezer fiatal számára nyitják meg a lehetőséget, hogy otthonhoz jussanak.