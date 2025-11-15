Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Riadó Kijevben - megsemmisítő orosz támadás jöhet

Szenzáció

Visszatér a legendás magyar férfimárka – itt vannak a részletek

lakásvásárlás

Fontos könnyítések az Otthon Start Programban – mutatjuk, melyek ezek

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Változtatott a kormány az Otthon Start program szabályain. November 15-től még könnyebb lesz lakást vásárolni a fiataloknak. Mutatjuk melyek a legújabb könnyítések az Otthon Start programban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lakásvásárlásOtthon Start Programingatlanpiac

Jelentős könnyítések lépnek életbe november 15-től az Otthon Start Program feltételeiben, amelyek számtalan megoldást kínálnak majd az otthonteremtéshez a fiatalok számára – jelezte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára közösségi oldalán tett szombati bejegyzésében az immár életbe lépett kormányrendeletet ismertetve.

Budapest, 2025. szeptember 9. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthon Start Program és az induló lakásfejlesztések címmel tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. szeptember 9-én. MTI/Purger Tamás
Ezek a változások léptek életbe az Otthon Start programban / Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Pontosan milyen változásokra számíthatunk az Otthon Start Programban?

Az egyik fontos változás, hogy 

  • a jövőben a hitel igénylésénél a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható adóstársként.
  • A testvérek által közösen megörökölt ingatlan esetén a testvérek számára is lehetőség nyílik egymás résztulajdonának megvásárlására Otthon Startos hitellel.
  • Az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztették a FIX 3 százaléhttps://www.origo.hu/gazdasag/2025/11/otthon-startos-lakasok-epiteset-jelentettek-bekos lakáshitelt, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékénél akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja.
  • Könnyítéseket vezettek be az építkezések esetén is, amely azt jelenti, hogy a bankok a hitel egy részét már az építkezés megkezdésekor tudják folyósítani a fiatal igénylők számára.

Ezeket a módosításokat azért vezetjük be, hogy még rugalmasabban reagáljunk a fiatalok élethelyzeteire, még több fiatal számára legyen lehetőség élni ezzel a programmal

– fogalmazott az államtitkár, aki úgy véli, mindezekkel további sok ezer fiatal számára nyitják meg a lehetőséget, hogy otthonhoz jussanak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!