Jó hír érkezett: ezentúl még kevesebb pénzzel vághatnánk bele az Otthon Start programba

A kormányzat azt tervezi, hogy a tanyák és birtokközpontok mellett az egyéb külterületi lakóingatlanokat is bevonja az Otthon Start programba. Tekintve, hogy ezek a lakóingatlanok jóval olcsóbbak a belterületi lakásoknál, a változtatással – az Otthon Start keretében – még több ember juthatna saját otthonhoz.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az ingatlan.com podcastműsorában nézői kérdésre azt mondta, hogy a kormányzat már vizsgálja a kiterjesztés lehetőségét, amely több tízezer épületre nyithatná meg az Otthon Start program kínálta támogatási lehetőséget. A lépés a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetheti.

Debrecen, 2025. szeptember 1. Az Otthon Start Programot hirdető plakát Debrecenben a program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése. MTI/Czeglédi Zsolt
Még több ember jutna saját lakáshoz az Otthon Start Program feltételeinek változásával. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A magyar lakáspiacon a külterületi és zártkerti ingatlanok évtizedek óta marginális szerepet játszanak részben a korlátozott hitelezhetőségük miatt, így a belterületi lakásokhoz képest jóval kevésbé kerültek a figyelem középpontjába. Ennek megfelelően 

ezek a lakóingatlanok jóval olcsóbbak is a belterületi lakásoknál.

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású.

Az Otthon Start Program megváltoztatásának legnagyobb nyertesei az alföldi térségek és vármegyék lehetnek
Az Otthon Start program megváltoztatásának legnagyobb nyertesei az alföldi térségek és vármegyék lehetnek.

A külterületi lakóingatlanok eddig átlagosan 30–40 százalékkal olcsóbbak voltak a belterületieknél, részben a rosszabb infrastruktúrájuk miatt, de sokkal inkább amiatt, hogy a bankok eddig ezeket az ingatlanokat nem hitelezték. Ha az Otthon Start programba ezek az ingatlanokra is bekerülnek, az nemcsak az érintett lakások piacát élénkítheti, de a korszerűsítésüket is felgyorsíthatja – nyilatkozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Ráadásul a kiterjesztés több előnnyel is járhat az Otthon Start program eredeti céljához illeszkedve: több ingatlan válna azzal elérhetővé, valamint a nagyvárosokból az ingatlanok drágulása miatt a kiköltözést választók, illetve a nagyvárosokban vevőként megjelenni nem tudók számára is elérhetővé válhat a lehetőség.

 

