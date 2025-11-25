Jó hír érkezett: ezentúl még kevesebb pénzzel vághatnánk bele az Otthon Start programba

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az ingatlan.com podcastműsorában nézői kérdésre azt mondta, hogy a kormányzat már vizsgálja a kiterjesztés lehetőségét, amely több tízezer épületre nyithatná meg az Otthon Start program kínálta támogatási lehetőséget. A lépés a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetheti.
Még több ember jutna saját lakáshoz az Otthon Start program feltételeinek változásával
A magyar lakáspiacon a külterületi és zártkerti ingatlanok évtizedek óta marginális szerepet játszanak részben a korlátozott hitelezhetőségük miatt, így a belterületi lakásokhoz képest jóval kevésbé kerültek a figyelem középpontjába. Ennek megfelelően
ezek a lakóingatlanok jóval olcsóbbak is a belterületi lakásoknál.
A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású.
A külterületi lakóingatlanok eddig átlagosan 30–40 százalékkal olcsóbbak voltak a belterületieknél, részben a rosszabb infrastruktúrájuk miatt, de sokkal inkább amiatt, hogy a bankok eddig ezeket az ingatlanokat nem hitelezték. Ha az Otthon Start programba ezek az ingatlanokra is bekerülnek, az nemcsak az érintett lakások piacát élénkítheti, de a korszerűsítésüket is felgyorsíthatja – nyilatkozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Ráadásul a kiterjesztés több előnnyel is járhat az Otthon Start program eredeti céljához illeszkedve: több ingatlan válna azzal elérhetővé, valamint a nagyvárosokból az ingatlanok drágulása miatt a kiköltözést választók, illetve a nagyvárosokban vevőként megjelenni nem tudók számára is elérhetővé válhat a lehetőség.