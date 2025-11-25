Jó hír érkezett: ezentúl még kevesebb pénzzel vághatnánk bele az Otthon Start programba

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az ingatlan.com podcastműsorában nézői kérdésre azt mondta, hogy a kormányzat már vizsgálja a kiterjesztés lehetőségét, amely több tízezer épületre nyithatná meg az Otthon Start program kínálta támogatási lehetőséget. A lépés a meglévő ingatlanok mellett a frissen parcellázott külterületi telkeken várható új építkezéseket is felpörgetheti.

Még több ember jutna saját lakáshoz az Otthon Start Program feltételeinek változásával. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A magyar lakáspiacon a külterületi és zártkerti ingatlanok évtizedek óta marginális szerepet játszanak részben a korlátozott hitelezhetőségük miatt, így a belterületi lakásokhoz képest jóval kevésbé kerültek a figyelem középpontjába. Ennek megfelelően

ezek a lakóingatlanok jóval olcsóbbak is a belterületi lakásoknál.

A Lechner Tudásközpont friss adatai szerint Magyarországon több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan található, amiből 29 ezer zártkerti besorolású.

Az Otthon Start program megváltoztatásának legnagyobb nyertesei az alföldi térségek és vármegyék lehetnek.

A külterületi lakóingatlanok eddig átlagosan 30–40 százalékkal olcsóbbak voltak a belterületieknél, részben a rosszabb infrastruktúrájuk miatt, de sokkal inkább amiatt, hogy a bankok eddig ezeket az ingatlanokat nem hitelezték. Ha az Otthon Start programba ezek az ingatlanokra is bekerülnek, az nemcsak az érintett lakások piacát élénkítheti, de a korszerűsítésüket is felgyorsíthatja – nyilatkozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Ráadásul a kiterjesztés több előnnyel is járhat az Otthon Start program eredeti céljához illeszkedve: több ingatlan válna azzal elérhetővé, valamint a nagyvárosokból az ingatlanok drágulása miatt a kiköltözést választók, illetve a nagyvárosokban vevőként megjelenni nem tudók számára is elérhetővé válhat a lehetőség.