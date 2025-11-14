Többé nem álom a saját otthon! Újabb könnyítéseket és több ezer új otthon startos lakás építését jelentették be

A fix háromszázalékos hitel elindulásakor több tucat fejlesztő jelezte, hogy kíván Otthon Startos lakásokat építeni 1,5 millió forintos négyzetméterárral. Ezek közül a projektek közül már 7 esetben elindult az engedélyeztetési eljárás, 11 esetében pedig előkészítés alatt van. Ez az összesen 18 projekt több mint 11 ezer Otthon Startos lakás megépítését célozza – írta Facebook bejegyzésében Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A szerda éjjel megjelent Magyar Közlönybe pedig ismét számos Otthon Start és CSOK Plusz hitellel kapcsolatos könnyítés került be.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Több ezer új Otthon Startos lakás épül, és az igénylők könnyebben kaphatják meg az Otthon startot.

A fix 3 százalékos kölcsön hatására évtizedek óta nem látott számban indulnak a lakásfejlesztések.

"Sok ezer új lakás fog épülni az elkövetkező másfél-két évben, ezek a lakások pedig az 1,5 millió forintos négyzetméterárral egy új helyzetet fognak teremteni a lakáspiacon" – fogalmazott Panyi Miklós.

Amennyiben radikálisan megemelkedik a kínálat, úgy egy új, megfizethető lakáspiac alakul ki, ami pedig középtávon letöri az ingatlanárak emelkedését is – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

A cél, hogy a következő öt évben legalább ötvenezer új Otthon Startos lakás épüljön. Ennek érdekében a kormány úgy döntött, hogy az eljárások felgyorsítása céljából nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősíthető minden olyan fejlesztés, amelynek keretében a beruházó legalább 250 lakás megépítését vállalja, és ezen új lakásoknak legalább 70 százaléka megfelel a program feltételeinek.

A november 15-től érvénybe lépő módosításoknak köszönhetően pedig az igénylők még könnyebben kaphatják meg az Otthon Startot. Az Otthon Startot érintő legújabb változások összefoglalva az Origó egy korábbi cikkében, ide kattintva érhetők el.

Már most teljesen átrendezte a magyar lakáspiacot a kormány programja és az albérletárakban is érezteti hatását

Az Otthon Startnak köszönhetően a főszerepet a spekuláns befektetőktől átvették az első otthonukat megteremtő fiatalok és családok. A hitelpiac valósággal felrobbant, a lakásárak mégis stabilak maradtak, miközben a jó állapotú ingatlanokat hetek alatt elkapkodják a vevők.