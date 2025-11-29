Karácsonyfa árak: megszólalt az Agrárminisztérium, kiderült, hogy mire számíthatunk

Mindenki a pénztárcájára figyel leginkább az ünnepi készülődés hajrájában. Most megnyugtató válasz érkezett a legfontosabb kérdésre: lesz elég karácsonyfa, az árak pedig nem szállnak el. Az Agrárminisztérium legfrissebb tájékozató szerint az ellátásbiztonság garantált. Évente mintegy 1,5 millió karácsonyfa kerül forgalomba, ennek a kétharmada már magyar földben nevelkedett. A magyar emberek pedig a hazai termelőket választják a bizonytalan külföldi áru helyett.

Évente körülbelül 100 millió fenyőfából lesz karácsonyfa Európa szerte.

/Fotó: Shutterstock

A magyar karácsonyfa az élen

A piaci folyamatok egyértelmű átrendeződést mutatnak. Korábban jelentős volt a külföldi behozatal, mára azonban az import részaránya folyamatosan csökken. Ennek oka prózai: a nagy európai termelő országokban apad az árualap nagysága. Különösen érzékenyen érinti ez Dániát. Az északi ország Európa egyik legnagyobb fenyőexportőre volt, a közelmúltban azonban komoly fagykárok sújtották az ottani ültetvényeket, visszavetve a termelést.

Ezzel párhuzamosan a magyar export dinamikus növekedésnek indult az elmúlt években. A hazai termelők szakértelme és a kiváló minőségű áru nemcsak itthon, hanem határainkon túl is keresetté vált.

A magyar fenyők legfontosabb felvevőpiaca Németország, valamint a környező államok. Ez komoly kitörési pontot jelent a szektor számára.



Sokan aggódtak az idei év időjárási viszontagságai miatt. A nyári aszály azonban nem nyomta rá bélyegét a fák minőségére. A tárca információi eloszlatják a félelmeket. A kedvezőtlen, csapadékhiányos időjárás elsősorban azokat a területeket érintette, amelyek kívül esnek a fenyőtermesztés fő régióján. A Dunántúlon található a hazai ültetvények zöme, itt a szárazság kevésbé volt jellemző. A termelők visszajelzései alapján a fák esztétikai értékében és minőségében nem keletkezett kár.



Kisebb kihívást jelentettek a tavaszi fagyok. Ezek helyenként a legnépszerűbb fafaj, a nordmann-fenyő állományát érintették.

Ez azonban az ellátás biztonságát nem veszélyezteti. Az Agrárminisztérium egyértelművé tette: kifejezett hiány egyik fenyőféléből sem várható, a választék bőséges lesz.

A fogyasztók számára kedvező tendenciák körvonalazódnak az árakat illetően. A piaci mozgásokat figyelembe véve jelentős drágulásra nem kell számítani. Az árak várhatóan stagnálnak a tavalyi szinten. Az Európai Unió egészében ugyan folyamatosan emelkednek a termelési költségek – legyen szó az inputanyagokról, a munkabérről vagy a földbérletről –, és ezek hatása begyűrűzhet a késztermékek árába. A hazai piac stabilitása ennek ellenére megóvja a magyar családokat a nagyobb ársokkoktól.