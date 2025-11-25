Penny: árral szemben úszik a magyar lánc, vagy tényleg elvágják a gordiuszi csomót

A magyarországi Penny Market diszkontlánc üzletei december 24-én országszerte 12 óráig tartanak nyitva. A Penny az ünnepi szezonban különleges karácsonyi választékkal, pénztárcabarát ajánlatokkal és meghosszabbított nyitvatartással segíti a készülődést.
Ezt közölte a Penny a karácsonyi nyitvtartásról
A vállalat arról adott tájékoztatást, hogy az üzletekben a klasszikus karácsonyi édességek mellett – bejglik, szaloncukrok és a prémium minőségű termékcsaládjuk tagjai – megtalálhatók az ünnepi sütés-főzés elengedhetetlen alapanyagai is. A kínálatot serpenyők, tortaformák és konyhai kisgépek teszik teljessé, így a vásárlók mindent egy helyen beszerezhetnek az ünnepi készülődéshez – jelzi a cég.
A vállalat a karácsonyi időszakra vonatkozó nyitvatartási rendje mellett közzétette az év végi nyitvatartási rendjét is. Ezt az alábbiakban mutatjuk:
Meghosszabbított nyitva tartás december 18-án, 19-én, 20-án, 22-én és 23-án - zárás minden üzletben 21:00 órakor.
- December 21-én - szokásos vasárnapi nyitvatartás.
- December 24-én, szerdán 12:00-ig tartanak nyitva.
- December 25-én és 26-án zárva.
- December 27. és 30. között a megszokott nyitvatartási rend lesz érvényben.
- December 31-én, kedden 14:00 óráig tartanak nyitva az üzletek.
- Január 1-én, szerdán zárva maradnak a Penny boltjai.
- Január 2-től a megszokott nyitvatartás folytatódik.
Így jár el a Lidl és az Aldi
A Pennyt megelőzőve a legnagyobb hazai élelmiszer-kiskereskedés, a Lidl már bejelentette karácsonyi nyitvatartási rendjét, pontosabban zárva tartását. A vállalat ugyanis idén is folytatja a 2023-ban elindított kezdeményezését, ami szerint december 24-én, szenteste napján áruházai országszerte zárva lesznek. A tájékoztatás szerint a döntés célja, hogy a vállalat támogassa mind a közel 10 000 munkavállalóját abban, hogy az egész napot szeretteikkel tölthessék.
Ettől eltérő döntést hozott az Aldi, s bár az elmúlt évek gyakorlatában mind nagyobb figyelmet kapott a december 24-i zárva tartás, döntésével mégis inkább a Penny most tett bejelentéséhez illeszkedik. A magyarországi Aldi-lánc ugyanis bevállalja a nyitvartást december 24-én, persze rövidebb idősávban. Ennek részleteiről itt tájékozódhat az Origón.